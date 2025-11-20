Cómo elegir el monitor ideal en el Black Friday 2025

Las ofertas del Black Friday 2025 ya están activas en los principales minoristas y los monitores informáticos, al igual que los móviles o los portátiles, son otro de esos productos que suelen buscarse especialmente en esta campaña. Encontrar el monitor ideal no es sencillo entre tanta oferta y un marketing que abruma hasta al usuario más informado. En este artículo actualizaremos nuestra guía de compra con todos los apartados que convienen conocer para no equivocarse y una selección de las ofertas actuales.

No nos cansaremos de insistir en la necesidad de equilibrar el presupuesto para adquirir un grupo de periféricos de cierto nivel, a la altura de los componentes internos. Los monitores informáticos son muy importantes ya que son los encargados de mostrarnos los resultados, datos e información que procesa el PC y de su capacidad de visualización depende una buena parte de nuestra productividad, de la comodidad de uso o del grado de experiencia en entretenimiento que busquemos.

Como decimos en todas las guías de producto: en el equilibrio está la virtud y de poco sirve gastar 2.000 euros en un PC (incluyendo 1000 euros en una súper tarjeta gráfica) para terminar montando un monitor de 100 euros. Es un error demasiado extendido en el que no tenemos que caer, si bien no es obligatorio adquirir la gama alta cuando no lo vamos a necesitar. Simplemente conviene tener claro nuestro caso de uso principal y actuar en consecuencia.

Comprando el monitor ideal en el Black Friday 2025

Dicho lo anterior, la oferta de pantallas de visualización es realmente amplia y ello nos permite ajustar el presupuesto a lo que queramos. Hay monitores todo-terreno de pequeño tamaño y prestaciones básicas por debajo de los 100 euros y hay grandes panorámicos, OLED y de alto rendimiento que pueden escalar por encima de la barrera de los 1.000 euros. Para acertar, piensa bien en tus necesidades, si buscas una pantalla para todo o quieres algo más especializado para juegos o los profesionales para edición de vídeo o fotografía.

Te dejamos una selección de todo lo que puede encontrarse en la campaña del ‘Viernes Negro’ listado por rango de precio para facilitarte la tarea:

Hasta 200 euros

De 200 a 500 euros

Más de 500 euros

Características a tener en cuenta en monitores informáticos

Cualquiera que sea el tipo de monitor que busquemos (todo-terreno, juegos, entretenimiento, profesionales, portátiles…) tiene características particulares y otras generales que conviene conocer para acertar en su compra. Repasamos todo lo que hay que tener en cuenta para acertar.

Tamaño

Un apartado clave a la hora de definir la compra de un monitor. Al igual que un televisor, el tamaño de un monitor se mide como la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al opuesto establecido en pulgadas. La media de tamaño de monitores ha aumentado extraordinariamente los últimos años y de las 20-21 pulgadas se ha pasado a superar las 27 pulgadas. Más aún, la apuesta por las grandes diagonales (32 pulgadas y superiores) es clara en la industria y permite dejar atrás los sistemas multi-pantalla a los usuarios que lo hemos utilizado en el pasado.

Ya decíamos que hay de todo lo que busques para cubrir tus necesidades, si bien hay que tener en cuenta el espacio disponible en el escritorio, porque hay modelos simplemente gigantescos que exigen mesas de tamaño enorme. En estos casos hay que valorar el ancho de la pantalla en centímetros que, por ejemplo, en un monitor de 45 pulgadas alcanza el metro de largo. Si apostamos por los paneles curvos, otra tendencia casi imprescindible en grandes diagonales, otra medida a tener en cuenta es la gran profundidad que tienen, por lo que exige una mesa de trabajo sobrada de espacio.

Tipo de panel

Otra característica de interés a la hora de seleccionar el monitor informático incide directamente en el uso principal que vayamos a darle al monitor, sean tareas informáticas, juegos, multimedia, edición de imágenes, o una mezcla de todas ellas. LCD y TFT LCD en sus diferentes versiones son los tipos de panel más utilizados actualmente en monitores. Aquí, encontraremos -por orden de calidad- los más básicos y económicos TN, MVA, PVA y los IPS con sus variantes PLS. Estos IPS son seguramente los más adecuados en monitores para todo uso por su mayor calidad de imagen, prestaciones en general y precio. Otro grupo de pantallas que han llegado al mercado son los basados en OLED y sus variantes, aunque su precio suele ser prohibitivo para el gran consumo.

Resolución y relación de aspecto

Es el número de píxeles que pueden ser mostrados en pantalla y lo veremos como resolución máxima o como la resolución nativa de pantalla. Para su diferenciación revisaremos principalmente el producto del ancho por el alto en píxeles, aunque también podremos encontrarlos por el nombre del estándar (Full HD, 2K, UHD…), el número de líneas horizontales (1080p) o de una manera más clara cuando muestra la resolución horizontal por la vertical (1920 x 1080 píxeles).

En un monitor informático para PC deberíamos descartar todo lo que baje de Full HD, aunque se pueden encontrar resoluciones nativas inferiores en monitores portátiles. A partir de ahí, encontraremos denominaciones comerciales como 2K, 4K, 5K, 6K y hasta los 8K que se están abriendo camino limitadamente y que ofrecen resoluciones impresionantes de hasta 7680 × 4800 píxeles o WHUXGA.

Brillo / Contraste / Color / Ángulos de visión

Las características técnicas propias de las pantallas son otros parámetros a valorar y cada una de ellas es importante según el tipo de uso. El nivel de brillo (no compres nada por debajo de 250 nits); la tasa de contraste estático (mínimo 850: 1) o los ángulos de visión (176 grados o superior) serán características importantes para un monitor de todo uso, mientras que la representación del color y el soporte (habitualmente en %) a las principales paletas de color será un apartado que habrá que valorar preferentemente para edición de imágenes y vídeo.

El apartado de juegos «va por libre» y te puedes encontrar monitores (bastante lamentables en brillo, contraste y color), pero que sin embargo son excelentes para juegos por lo comentado en el apartado de paneles y que veremos en el siguiente grupo de características. Puedes revisar las características en la ficha técnica de cada monitor.

Frecuencia de actualización / Tasa de Refresco

La ejecución de videojuegos se ha convertido en uno de los segmentos que más impulsa las ventas en monitores. Todos los fabricantes cuentan con series específicas y verás que la mayoría de novedades se dedican a ellos. Como decíamos en apartados anteriores, la ejecución de juegos en PCs exige rendimiento en apartados específicos más allá del brillo, contraste o representación del color. Un valor clave es la tasa de refresco, referida a la capacidad de mostrar imágenes por una pantalla en un segundo y que verás destacado en hercios (Hz). Aunque es un valor del propio monitor y no debe confundirse con los FPS, que es la tasa de imágenes generada por el ordenador, suelen coincidir como la «velocidad de cuadro» disponible.

Sincronización adaptativa

Conectado con el punto anterior, una buena cantidad de monitores cuentan con alguna de las tecnologías de sincronización de imágenes disponibles. Están dedicadas a mejorar la comunicación entre el procesador gráfico y el monitor, eliminando cortes de imágenes o fallos que resultan en retrasos en la representación, parpadeos, destellos u otros artefactos. Para ello, sincronizan las tasas de refresco de la pantalla y las GPUs, asegurando un rendimiento fluido, minimizando el entrecortamiento de las secuencias y el retardo de la señal de entrada para mejorar la velocidad de respuesta. Actualmente podemos encontrar los FreeSync de AMD y el G-Sync de NVIDIA, y en un futuro cercano veremos un Intel FreeSync.

Conectividad / Sonido / Ergonomía

Los monitores actuales ofrecen un buen número de conectores de entrada. Desde las antiguas conexiones analógicas VGA que aún se pueden encontrar por razones de compatibilidad hasta las digitales más modernas como las que utilizan USB Type-C y/o Thunderbolt 4. Las más utilizadas en la actualidad son HDMI y/o Display Port. (Si tienes dudas puedes revisar nuestra guía de interfaces de pantalla). La mayoría de monitores también ofrecen un hub USB, un concentrador con varios puertos que podemos utilizar para conectar periféricos, transferir datos o recargar las baterías de dispositivos móviles. Modelos de monitores enfocados a oficina o entretenimiento incluyen componentes integrados como webcams y micrófonos para videoconferencia.

Otras características

Todos los fabricantes incluyen tecnologías que prometen distintas mejoras en la imagen. Hay mucho de marketing y es preferible valorar por nuestra cuenta con todos los parámetros anteriores que hemos señalado. Como ocurre con los televisores, lo ideal sería poder verlo / probarlo en directo y en un ambiente neutro, pero no siempre es posible. Al menos intenta revisar análisis de medios confiables antes de la compra. Sí conviene valorar si soporta nuevos estándares como HDR, el estándar que define y proporciona el alto rango dinámico o la proporción de luz contra zonas oscuras en una imagen.

¿Múltiples monitores?

Trabajar con múltiples monitores es una gozada en un hogar o en una oficina, sea mediante un sistema multi-pantalla con ordenador de sobremesa o simplemente conectando el portátil a un monitor o a varios. Ello nos permite mejorar la capacidad de visualización y la productividad, ampliar el escritorio, poder trabajar con un mayor número de aplicaciones abiertas en tareas profesionales de edición, programación, traducción o tareas financieras. También colaborar en directo con videoconferencia en la pantalla adicional, ejecutar videojuegos PC que extienden sus visualización en múltiples pantallas y en general, para uso por cualquier persona que desee ver un contenido adicional mientras trabaja, sea un streaming o página Web, mejorando la productividad y comodidad de uso.

Paneles curvados

La mayoría de monitores todavía usan paneles planos, pero una de las tecnologías emergentes en monitores (al igual que en televisores) son las de pantallas curvas. Prometen una mayor inmersión, además de mejorar la visión en los laterales, algo necesario ante el aumento de tamaño medio de pantalla. Su valor podrás verlo establecido como el radio de curvatura (1500R, 1800R, 1900R. etc.) e indica una mayor o menor curva, siendo prácticamente el único parámetro técnico distinto a los de un monitor plano.

4K/8K

El catálogo de modelos con resoluciones de ultra alta definición siguen aumentando y se pueden encontrar modelos 4K (3840 x 2160 píxeles) a los impresionantes 7680 x 4320 píxeles de los 8K. Entre medias podremos encontrar modelos con otras resoluciones como 5K o 6K, pero son menos utilizados. Además de resolución, la norma UHD exige un aumento de calidad de los paneles, bajo tecnología PLS o Plane to Line Switching, que cubran al menos el 100% de la gama de color sRGB y tengan certificación Technicolor.

Ultrapanorámicos

Los monitores ultrawide (o de pantalla ultra ancha) son otra de las apuestas actuales de la industria para impulsar las ventas de estos periféricos. La característica que los define es su relación de aspecto, una medida de proporción entre el ancho y alto de la pantalla que vimos en las características generales. Si en los antiguos monitores CRT la proporción más extendida era 4:3 (4 píxeles de ancho por 3 píxeles de alto), la llegada de los modelos LCD y TFT ofreció otros formatos que hasta entonces solo veíamos en pantallas cinematográficas: 15;9, 16:10 o 16:9 que es el más extendido en la actualidad.

Si has llegado hasta aquí habrás comprobado que la elección del monitor informático ideal no es sencilla si valoras todas sus características. Afortunadamente, la oferta es amplísima y puedes encontrar todo lo que busques. Y eso que nos limitamos al mercado de consumo y dejamos fuera los profesionales, si bien muchos de ellos pueden servir para ambos mundos si no necesitas llegar a los dedicados por completo a una sola tarea.

La recomendación general si el presupuesto es limitado es olvidarse de diagonales inmensas, grandes resoluciones, paneles curvados, características añadidas, ultra panorámicos o dedicados a juegos. Es preferible comprar un monitor Full HD estándar de 23 pulgadas que incluya un panel de calidad y buenos niveles de brillo, contraste o color, que un monitor 4K de 30 pulgadas o un curvado de baja calidad. Siempre, siempre, es mejor un buen 2K que un 4K regular. Si tenemos un presupuesto algo más amplio, como deberíamos teniendo en cuenta que es el periférico más importante y que tardaremos bastante tiempo en renovarlo, conviene adquirir algo de buena calidad.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.