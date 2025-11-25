Conecta con nosotros

El Android para PCs de Google tiene nombre: Aluminium OS

25 noviembre, 2025
Aluminium OS

El nombre de Aluminium OS ha aparecido en una oferta de trabajo de Google. El puesto es de alto perfil, como ‘Gerente Senior de Producto, Android, Portátiles y Tablet’ e indica explícitamente que el puesto implica «trabajar en un nuevo sistema operativo Aluminium, basado en Android».

El nombre parece ser un guiño a las raíces del proyecto. Al igual que Chromium (la versión de código abierto de ChromeOS), Aluminium es un metal que termina en «-ium». La elección de la ortografía británica, que enfatiza el prefijo «Al», probablemente rinde homenaje a Android como la base del proyecto. Más allá del nombre, la oferta confirma que Google está desarrollando una plataforma unificada para computadoras personales.

Aluminium OS: Android + Chrome OS para PCs

Hace muchos años que se viene rumoreando la convergencia de los sistemas operativos de Google. Android arrasa en dispositivos móviles y es la plataforma número uno por número de usuarios y dispositivos activos a mucha distancia de Windows. Sin embargo, en PCs, ChromeOS sigue muy por detrás de los sistemas operativos de Microsoft y también del MacOS de Apple. Obviamente, Google quiere aprovechar la inmensa base instalada de Android para mejorar posiciones en PCs.

Para ello, Google lleva tiempo combinando elementos de ChromeOS y Android, lo mismo que está haciendo Apple llevando funciones y servicios de iOS a macOS y el iPadOS para tablets. El pasado junio, Google anunció oficialmente sus planes para integrar el kernel Linux de Android, los frameworks y otras características de la pila en el núcleo de ChromeOS. Más recientemente, en el ‘Snapdragon Summit 2025’, altos ejecutivos de Qualcomm y Google hablaron de «construir juntos una base técnica común para nuestros productos para PC y sistemas informáticos de escritorio».

Aluminium OS

Fue hasta el momento el anuncio oficial más concreto de esta unificación que contempla mejorar la experiencia de ChromeOS con la tecnología subyacente de Android y conseguir, por fin, la pretendida convergencia entre PCs y móviles.

Aquí es donde entraría este Aluminium OS. Un desarrollo que sabemos priorizará las funciones de inteligencia artificial con una profunda integración del asistente Gemini y que competirá bajo el mismo formato con los Copilot de Windows. Está por ver su recepción porque los portátiles de Microsoft se venden con cuentagotas y los usuarios están siendo muy críticos con este tipo de integraciones de la IA.

La oferta de trabajo de Google habla de «impulsar la hoja de ruta y seleccionar una cartera de dispositivos comerciales con ChromeOS y el sistema operativo Aluminium OS (ALOS) en todos los niveles y formatos. Se habla específicamente de portátiles, convertibles, tablets y ‘cajas’ que deben referirse a los mini-PCs. Ello indica que la plataforma no se limitará a los portátiles Chromebooks.

Se espera que Aluminium OS, con lo mejor de Android y ChromeOS, sea presentado oficialmente en el evento con desarrolladores Google I/O 2026. Dicen que durante un tiempo el nuevo desarrollo convivirá con el ChromeOS actual para soportar los equipos actuales. Interesante.

