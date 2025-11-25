El Android para PCs de Google tiene nombre: Aluminium OS

El nombre de Aluminium OS ha aparecido en una oferta de trabajo de Google. El puesto es de alto perfil, como ‘Gerente Senior de Producto, Android, Portátiles y Tablet’ e indica explícitamente que el puesto implica «trabajar en un nuevo sistema operativo Aluminium, basado en Android».

El nombre parece ser un guiño a las raíces del proyecto. Al igual que Chromium (la versión de código abierto de ChromeOS), Aluminium es un metal que termina en «-ium». La elección de la ortografía británica, que enfatiza el prefijo «Al», probablemente rinde homenaje a Android como la base del proyecto. Más allá del nombre, la oferta confirma que Google está desarrollando una plataforma unificada para computadoras personales.

Aluminium OS: Android + Chrome OS para PCs

Hace muchos años que se viene rumoreando la convergencia de los sistemas operativos de Google. Android arrasa en dispositivos móviles y es la plataforma número uno por número de usuarios y dispositivos activos a mucha distancia de Windows. Sin embargo, en PCs, ChromeOS sigue muy por detrás de los sistemas operativos de Microsoft y también del MacOS de Apple. Obviamente, Google quiere aprovechar la inmensa base instalada de Android para mejorar posiciones en PCs.

Para ello, Google lleva tiempo combinando elementos de ChromeOS y Android, lo mismo que está haciendo Apple llevando funciones y servicios de iOS a macOS y el iPadOS para tablets. El pasado junio, Google anunció oficialmente sus planes para integrar el kernel Linux de Android, los frameworks y otras características de la pila en el núcleo de ChromeOS. Más recientemente, en el ‘Snapdragon Summit 2025’, altos ejecutivos de Qualcomm y Google hablaron de «construir juntos una base técnica común para nuestros productos para PC y sistemas informáticos de escritorio».

Fue hasta el momento el anuncio oficial más concreto de esta unificación que contempla mejorar la experiencia de ChromeOS con la tecnología subyacente de Android y conseguir, por fin, la pretendida convergencia entre PCs y móviles.

Aquí es donde entraría este Aluminium OS. Un desarrollo que sabemos priorizará las funciones de inteligencia artificial con una profunda integración del asistente Gemini y que competirá bajo el mismo formato con los Copilot de Windows. Está por ver su recepción porque los portátiles de Microsoft se venden con cuentagotas y los usuarios están siendo muy críticos con este tipo de integraciones de la IA.

La oferta de trabajo de Google habla de «impulsar la hoja de ruta y seleccionar una cartera de dispositivos comerciales con ChromeOS y el sistema operativo Aluminium OS (ALOS) en todos los niveles y formatos. Se habla específicamente de portátiles, convertibles, tablets y ‘cajas’ que deben referirse a los mini-PCs. Ello indica que la plataforma no se limitará a los portátiles Chromebooks.

Se espera que Aluminium OS, con lo mejor de Android y ChromeOS, sea presentado oficialmente en el evento con desarrolladores Google I/O 2026. Dicen que durante un tiempo el nuevo desarrollo convivirá con el ChromeOS actual para soportar los equipos actuales. Interesante.