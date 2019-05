Guía Chromebooks: inicios, futuro, características, modelos y precios

Los Chromebooks son la punta de lanza de la plataforma de Google para PCs. Unos portátiles bajo el sistema operativo Chrome OS que no han parado de crecer desde su lanzamiento y, de hecho, son los únicos «equipos Linux» que han sido capaces de batir a Windows en algunos segmentos del escritorio informático.

Aunque -todavía- no son equipos que puedan cubrir las necesidades informáticas y de entretenimiento de todos los usuarios es claramente una plataforma al alza que debe ser tenida en cuenta para el futuro del ordenador personal. Hoy recordamos sus inicios, trayectoria, características, el futuro de la plataforma y una guía de compra con algunos de los modelos más interesantes a la venta.

Chrome OS

Hace casi diez años (julio de 2019) que Google anunció su sistema operativo para ordenadores personales, Chrome OS. Con base en el kernel Linux y el proyecto Chromium OS, fue concebido a medio camino entre un sistema operativo en nube y un escritorio más tradicional como Windows o macOS. Aunque Chromium OS es de código abierto, Chrome OS es una versión privativa comercial que Google ofrece (libre de royalties) a los socios fabricantes que en buen número trabajan en la plataforma.

Ventajas

En un primer momento su enfoque a la nube era casi total bajo el argumento de que la «web era la plataforma». El sistema dependía casi completamente de servidores e Internet para ejecutar aplicaciones web sobre el navegador Chrome, su principal herramienta de trabajo, lo que unido a una interfaz gráfica predeterminada consistente en ventanas de navegador web basadas en WIMP y con soporte para pantallas multitáctiles, ya dejaba clara la apuesta por el minimalismo.

También destacada su facilidad de uso y configuración tanto para la gestión del usuario como para la administración de equipos para introducirlo en segmentos corporativos o educativos. La familiaridad con equipos Chrome OS era inmediata por la interfaz empleada. Chrome sincroniza marcadores, contraseñas y aplicaciones web a través de todos los dispositivos, guardando en la nube todo lo anterior, la configuración del sistema y los datos de usuario.

El tema de la seguridad es otro punto que siempre ha destacado Google de su sistema asegurando que «está libre de virus». Chrome OS verifica en el arranque si el sistema está comprometido volviendo a estadíos anteriores si es necesario, Chrome OS también cifra todos los datos que son descargados al disco. El sistema de ficheros raíz es de ‘solo lectura’ y el sistema aisla procesos (por pestaña y aplicación) que puedan comprometer el sistema. Un sistema que está permanente y automáticamente actualizado así como todas sus aplicaciones.

Chrome OS también destaca por la gran rapidez con la que arrancan los equipos (7 segundos) y la velocidad de ejecución de las aplicaciones web. Además de ser capaces de funcionar con un hardware modesto por sus bajo requerimientos, por debajo de la media de un PC estándar con otro sistema. Este vídeo de presentación de 2009 muestra cómo era el sistema original:

Limitaciones

De una de sus mayores virtudes (la simplicidad) derivaron sus carencias. Chrome OS no era un sistema operativo de escritorio al que estuvieran acostumbrado la mayoría de usuarios de Windows, macOS y Linux. Aunque soportaba Chrome Apps asemejables a las nativas en otros sistemas, incluía un reproductor de medios y gestor de archivos, sus limitaciones eran evidentes para una parte de usuarios.

Su enfoque a servicios web limitaba el uso en local, habitual en un escritorio informático. La necesidad de una conexión a Internet (Wi-Fi o 3G/4G) era obligatoria para sacarle todo el jugo a Chrome OS, y ello es algo que no siempre estaba disponible. El extremado minimalismo de la interfaz de usuario y su capacidad fuera del navegador era muy limitada frente a otros Linux de escritorio como las distribuciones GNU y ello fue destacado por la comunidad libre.

Tampoco servía para juegos más allá de los ligeros a través del navegador, ni había soporte para aplicaciones nativas de escritorio y casi todo el software estaba limitado a lo ofrecido por la misma Google en la Chrome Web Store y la dependencia de Chrome OS con Google y con sus aplicaciones era total. Aunque para algunos usuarios podía suponer una ventaja funcionar bajo un único login para todo, con un sistema que integraba totalmente servicios y aplicaciones del gigante de Internet, para otros era una gran limitación.

Interesantes mejoras = Gran futuro

Google comenzó pronto a superar las carencias de Chrome OS. En noviembre de 2009, liberó el código fuente bajo licencia BSD y otras bajo el proyecto abierto Chromium OS, con el objetivo de que desarrolladores externos ayudaran a mejorar la plataforma y los propios socios de hardware pudieran personalizar el sistema.

Otro gran cambio llegó en 2012 con el nuevo entorno gráfico. Google dejó a un lado el efectivo pero simplón y limitado entorno basado en la interfaz de su navegador web, con el empleo de un entorno acelerado por hardware llamado Aura. Fue un antes y un después, ya que permitía escritorios múltiples, barra de tareas, transiciones animadas, barra de estado para cada una de las aplicaciones abiertas, fondos de escritorio o ventanas superpuestas con posibilidad de maximización o variación de tamaño. El objetivo estaba claro: acercarse a lo que ofrecían el resto de sistemas de escritorio.

Mejora destacada en esta década para el apartado del software, comenzando por un aspecto fundamental para no tener que depender en todo momento de una conexión a Internet y de su enfoque a la nube. Así, la mejora del soporte off-line para ejecución de aplicaciones ha sido una constante.

Otra ha sido Android. Estaba claro que Google iba a aprovechar un sistema que arrasa en dispositivos móviles y que cuenta con miles y miles de aplicaciones. Aunque hubo soporte parcial casi desde el principio, los avances llegaron del lanzamiento del App Runtime for Chrome y sobretodo de la disponibilidad de la Google Play Store en los Chromebooks.

No fue el único grupo de aplicaciones que se añadió en este tiempo y podemos destacar la llegada de la suite gráfica Creative Cloud a los Chromebooks comenzando por una versión de Photoshop en la nube conocida como Project Photoshop Streaming (PPS). También fue sonada la llegada de la suite Office a los Chromebooks tras un acuerdo de Microsoft con Google o el acercamiento de aplicaciones Windows a través de una colaboración con VMWare y que se empleó en la promoción para empresas y administraciones Chromebook for Business, que ofrece amplios descuentos para modelos con VMware Desktop as a Service y Citrix XenApp Platinum Edition.

El salto definitivo: Linux. Parecía imposible que Google no aprovechara su base en un kernel Linux personalizado para potenciar su sistema operativo. Desde el principio hubo acercamientos oficiosos tanto a la ejecución de aplicaciones Linux como a sistemas completos y hace tiempo que se podía usar Crouton para ejecutar distribuciones GNU / Linux junto con Chrome OS, Otra gran novedad fue la posibilidad de instalar Ubuntu en Chromebooks, con tutorial oficial de Canonical.

Hace justamente un año, Google anunció el inicio del soporte oficial para aplicaciones Linux en Chromebooks. Finalmente, la semana pasada en el Google I/O 2019 la compañía ha anunciado que los Chromebooks serán portátiles Linux. No preinstalarán una distribución, pero permitirá ejecutar aplicaciones Linux como si fueran nativas corriendo en máquina virtual un sistema Debian 9.0 Stretch personalizado. Una mejora tan esperada como interesante con la que la firma añade músculo a su plataforma y la hace mucho más interesante.

Y para el futuro, juegos. Si Google es capaz de ofrecer con su servicio de juegos en streaming STADIA el soporte que promete (ejecución de videojuegos triple-A desde su navegador Chrome y sin necesidad de una máquina con hardware avanzado) los Chromebooks superarán otra de sus limitaciones. Está en desarrollo y necesitará una conexión a Internet de banda ancha notable, pero también será aprovechada por los Chromebooks.

Llegan los Chromebooks

Un año después del lanzamiento de Chrome OS, Google anunció un programa piloto distribuyendo el portátil Google Cr-48. Ya en 2011, Samsung y Acer lanzaron los primeros equipos comerciales Chromebooks. Eran unos netbooks con un hardware muy similar basado en un Intel Atom de doble núcleo. Aunque en un primer momento estos equipos no pasaron de ser meramente testimoniales, la plataforma de hardware estaba lanzada.

Google también impulsó otros formatos menos conocidos como los mini-PCs, Chromebox; los compactos AIO Chromebase o los mismos streamer multimedia Chromecast, que aunque no son PCs han sumado para la plataforma Chrome OS. Con todo, los portátiles Chromebooks han sido los equipos de mayor éxito.

Con soporte para procesadores x86 y ARM, hoy cuentan con un amplísimo soporte de todos los grandes fabricantes: HP, Lenovo, Toshiba, Acer, Samsung, Dell, ASUS o LG. El apoyo de los OEM y el canal es fundamental para cualquier plataforma y Google cuenta con ello. Además, Google comercializó en 2013 el Chromebook Pixel, un portátil con la potencia y diseño de un Ultrabook, sistema operativo en nube Chrome OS y una pantalla táctil con una densidad de píxeles que superaba al mismísimo MacBook Pro Retina Display. Google no quiso competir con sus socios y su precio de venta fue muy elevado.

No fue (ni es) la norma general, porque otro de los aspectos destacados de los Chromebooks fue el bajo precio con el que se comercializaron, seguramente con el mejor equilibrio entre prestaciones y precio, si bien Microsoft respondió con equipos básicos Windows casi al mismo coste, en la barrera de los 200 dólares.

Guía de compra Chromebooks

El nivel de hardware de los Chromebooks ha ido aumentado al mismo nivel que lo hacía las posibilidades del software, si bien se puede encontrar casi todo lo que se busque. Las especificaciones superbásicas de los comienzos han mejorado bastante y aunque todavía está por debajo (especialmente en memoria o almacenamiento) la tendencia indica que a corto plazo se acercarán o incluso serán las mismas que podrás encontrar en modelos equivalentes con Windows.

También hay que resaltar la ampliación de oferta con nuevos formatos desde un diseño típico hacia los convertibles y 2 en 1. Nuevos equipos de HP y Acer con hardware AMD ha sido otra de las novedades de los últimos meses para completar los existentes con base Intel y ARM. En cuanto a su mercado objetivo, el educativo sigue siendo el principal, pero la mejora en software y hardware los ha acercado al mercado empresarial y fabricantes como Lenovo tiene modelos bajo la serie profesional ThinkPad.

El segmento del gran consumo debe ser su próximo gran objetivo. Y pueden servir perfectamente para un gran número de usuarios siempre teniendo en cuenta las limitaciones que -todavía- tienen frente a otros sistemas de escritorio y que esperamos Google vaya diluyendo en el futuro.

Finalmente, señalar que aunque el apoyo de los fabricantes OEM a esta plataforma es total, los Chromebooks no están tan bien distribuidos en el canal informátivo como las máquinas con Windows y no todos los Chromebooks están disponibles en todas las regiones. Señalamos algunos de los que se pueden encontrar en España.

Acer Chromebook CB5-132T

Pantalla de 11,6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3150 a 1.6 GHz.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 369 euros.

HP Chromebook 11 G6 EE

Pantalla de 11,6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3350 a 1.6 GHz.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 277 euros.

Lenovo 100E

Pantalla de 11,6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3350.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 289 euros.

Dell Chromebook 3180

Pantalla de 11,6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3060.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 16 GB.

Precio: 312 euros.

ASUS Chromebook C202SA-GJ0025-OSS

Pantalla de 11,6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3060.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 16 GB.

Precio: 329 euros.

Lenovo N42 Chromebook

Pantalla de 14 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3160.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 358 euros.

Acer Chromebook r13 (Convertible)

Pantalla de 13,3 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Procesador ARM MediaTek M8173C.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 414 euros.

Dell Chromebook 14 3400

Pantalla de 11,6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Procesador Intel Celeron N4000.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 398 euros

HP Chromebook x360 11 G1 EE (Convertible)

Pantalla de 11,6 pulgadas multitáctil con resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3350

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 337 euros. (Con 8 GB RAM y eMMC de 64 GB: 434 euros)

Dell Chromebook 5190

Pantalla multitáctil de 11,6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles.

Procesador Intel Celeron N3350.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 527 euros.

Acer Chromebook 15 | CB515-1H

Pantalla de 15,6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Procesador Intel Pentium QC 4200.

Memoria RAM de 4 GB.

eMMC 32 GB.

Precio: 472 euros.

HP Chromebook x360 14 G1 (Convertible)

Pantalla multitáctil de 14 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Procesador Intel Core i3-8130U.

Memoria RAM de 8 GB.

eMMC 64 GB.

Precio: 652 euros.

Con Intel Pentium Gold 4415U – 8 GB RAM y eMMC 32 GB: 555 euros.

Nos faltan muchos modelos de última generación que se han anunciado este mismo año. Esperemos mejoras también en el apartado de la distribución para impulsar esta plataforma alternativa cada vez más capaz en hardware y cada vez más cerca de un sistema de escritorio moderno gracias a las mejoras en el Chrome OS y lo que llega de Linux.