Si estabas esperando una rebaja de precio de la Steam Deck para comprar la que seguramente sea la mejor consola portátil en relación de características precio del mercado, estás de enhorabuena. Valve ha lanzado una campaña de descuentos que abarata la consola y miles de juegos de su catálogo.

Por sorpresa, porque no estaba anunciado, Valve ha puesto en marcha su campaña por el Black Friday. «Celebra esta fiesta* de las compras toda la semana», titulan para anunciar unas ofertas que estarán activas hasta el 1 de diciembre. Como en anteriores promociones, el objetivo es fidelizar a sus millones de clientes y animar a otros nuevos a comprar en la tienda digital más importante del planeta de las dedicadas a juegos PC.

Rebaja de precio de la Steam Deck

Incluso en un mercado de consolas portátiles cercano a la saturación, la Steam Deck sigue siendo una de las compras más atractivas. Y si está rebajada, mejor. La oferta por el Black es de un 20% para la versión original con capacidad de almacenamiento de 256 GB. Con ello, su precio se queda en 335 euros.

Aunque sea la versión con pantalla LCD, más pequeña y de menor calidad que la variante OLED, y con una APU AMD Ryzen Zen 2 con unos cuantos años a sus espaldas, la realidad es que por poco más de 300 euros sigue siendo una opción fantástica para jugar en movilidad. Y ello es así porque su diseño se mantiene en todo lo alto de funcionalidad a pesar del lanzamiento de modelos más modernos.

Y otra pata de la ecuación: SteamOS. Es el mejor sistema operativo del sector y Valve lo cuida muy especialmente en todos sus apartados. Además, SteamOS permite ejecutar una sorprendente cantidad de juegos de la plataforma Steam. En resumen: un buen regalo navideño. Y si quieres las versiones OLED, mantienen el precio de venta desde 569 euros.

Ofertas en juegos

Además de la rebaja de precio de la Steam Deck, Valve está promocionando miles de juegos de su catálogo, tanto nuevos como más antiguos, con importantes descuentos que alcanzan hasta el 85%. Solo por citar algunos ejemplos:

Battlefield 6 está rebajado un 15% hasta 59 euros.

DOOM: The Dark Ages está rebajado un 50% en todas sus ediciones, premium y la estándar por solo 39 euros.

El Sid Meier’s Civilization VII rebaja su edición Deluxe un 35%.

Los packs de Clair Obscur: Expedition 33 están rebajados un 10%.

Juegos de Bandai Namco en oferta donde destacan los Dark Souls rebajados un 50%.

Diablo 4 a la mitad de precio, solo 24 euros.

Dying Light: The Beast rebajado un 20% hasta 47 euros.

El simulador F1 25 está rebajado un 50%.

Y el FC26 también con un 50%.

La edición del director del Ghost of Tsushima rebajado un 40% hasta 35 euros.

8% de descuento en la versión Ultimate del Cyberpunk 2077.

Hades + Hades II PACK con el 10% de descuento.

Por si quieres completar tu colección, Valve también rebaja títulos más antiguos, pero que en su momento fueron unos juegazos. Hay algunos por debajo de los 10 euros que son imprescindibles en cualquier colección. Por nombrar algunos: La versión especial del The Elder Scrolls V: Skyrim por 9 euros; Red Read Redemption por 15 euros; Doom Eternal por 9 euros; Fallout 4 por 8 euros o el Crysis Remastered por 8 euros.