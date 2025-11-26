A Fondo
30 portátiles en oferta en el Black Friday 2025
¿Buscando portátiles en oferta en el Black? Pues hay algunas muy interesantes como verás en este especial. Y es que el ordenador portátil se ha convertido en la principal herramienta informática para trabajo u ocio y es uno de los productos, junto a los móviles inteligentes, más buscados en campañas como la del Black Friday 2025 que celebramos esta semana.
Y es lógico. Los portátiles aportan la capacidad de movilidad que no tienen los sobremesas, al tiempo que ofrecen el rendimiento necesario del que carecen los tablets. De esta manera, se pueden usar en cualquier parte y para cualquier tipo de tarea, sea en entornos laborales, educativos y también en escritorios de consumo para navegar, ofimática, multimedia o juegos.
¿Cómo seleccionar el portátil ideal?
Será imposible que no encuentres lo que buscas en una oferta inmensa. Pero al mismo tiempo, todo ese catálogo puede confundir a la hora de seleccionar el ideal para cada tipo de usuario y tarea a realizar. Hay algunos apartados principales a considerar antes de la compra que te vamos a resumir para que lo tengas claro de un vistazo. Por ejemplo:
- Precio. Puedes comprar un portátil por 200 euros u otro por 4.000 euros. La diferencia es colosal, por lo que, como en toda compra tecnológica, te recomendamos que te marques un presupuesto máximo. No obstante, en este tipo de campañas, deja algo de espacio para ese ‘ofertón’ que lo supere. Intenta que la venta sea estrecha.
- Formato. En el grupo de ‘portátiles’ no solo se incluyen los modelos clásicos. También se incluyen convertibles de todo tipo o los ‘2 en 1’ derivados de los tablets. Valora tus necesidades.
- Tamaño y resolución de pantalla. Otro apartado a tener en cuenta antes de la compra es la diagonal de la pantalla, que de manera general va desde las 12 de los ultraligeros a las 18 pulgadas de los grandes portables. Lo mismo con la resolución nativa, desde FHD que debería ser el mínimo hasta el 4K. Hay muchas, muchas diferencias entre ellos.
- Paneles. Hay grandes diferencias en la calidad de unos paneles de pantalla sobre otros. OLED o mini-LED destacan por su calidad de visualización, pero son más caros, mientras que LCD son los más extendidos y su precio es más bajo.
- Peso y grosor. El tamaño de pantalla suele influir directamente en el peso del portátil y ello afecta directamente a su capacidad de transporte. Valora si lo vas a usar más en movilidad o en el escritorio.
- CPU. Podrás encontrar procesadores con arquitectura x86 de Intel o AMD de todo pelaje. Los ARM los encontrarás en Apple y en los Windows con CPU de Qualcomm.
- GPU. Hay grandes diferencias entre los portátiles con gráfica integrada en la CPU y los que montan gráfica dedicada. De ello dependerá su capacidad para Gaming o las grandes estaciones de trabajo móvil.
- Memoria y almacenamiento. Ten claro si estos componentes se pueden actualizar porque no todos lo permiten y algunos incluyen la memoria RAM soldada en placa. En estos casos selecciona una capacidad superior para que te aguante en el futuro.
- Conectividad. Mucho que revisar en este apartado aunque no lo parezca. Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, webcam, puertos USB o Thunderbolt, salidas HDMI o DP para conectar a monitores externos… Por no hablar de las prestaciones del teclado o trackpad.
- Extras. Hay portátiles, especialmente ultraligeros, que incluyen soporte para banda ancha móvil. Otros, especialmente convertibles y 2 en 1 añaden tecnología táctil en la pantalla. Valora.
- Sistema operativo y plataforma. MacOS para Apple, ChromeOS para los Chromebooks y Windows para el resto. Linux preinstalado hay, lamentablemente, muy pocos, aunque en la mayoría de casos se podrá instalar por separado.
Portátiles en oferta en el Black Friday 2025
Como verás en la amplia selección que te vamos a ofrecer hay oferta para cualquier presupuesto. Básicos muy, muy baratos; gama media que suele ser la más equilibrada y con la mejor relación entre características y precio, y ya por encima los más especializados para tareas de creación o juegos. Valora según tus necesidades y con el presupuesto previo que hablábamos al principio.
Hasta 500 euros
- Alurin Go Start Intel Celeron N4020/8GB/256GB SSD/15.6″, por 174 euros.
- Acer Aspire Lite 15.6″ Intel Celeron N4500 4GB 128GB eMMC Plata Windows 11 S por 219 euros.
- Acer Chromebook 315 Intel Celeron N4500/8GB/64GB eMMC/15.6″ por 229 euros.
- ASUS Chromebook CX1505CKA-S70227 15.6″ Intel Celeron N4500 8GB 128GB eMMC por 279 euros.
- ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2447 AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/15.6″ a precio mínimo histórico: 319 euros.
- HP 15-fc0174ns 15.6″ con AMD Ryzen 3 7320U 8GB 512GB SSD Radeon Graphics FreeDOS, por 329 euros.
- Acer Aspire Go AG15-42P-R5CT 15.6″ AMD Ryzen 5 5625U 16GB 512GB SSD Full HD Wi-Fi 6 por 329 euros.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 15IRH8 – Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6″, por 419 euros.
- HP 15-fd0273ns Intel Core i5-1334U 16GB 1TB SSD 15.6″ Iris Xe Wi-Fi 6 Azul a precio mínimo histórico: 449 euros.
- MSI Modern 15 F13MG-248XES Intel Core i5-1334U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 499 euros.
De 500 a 1000 euros
- ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ128W 15.6″ Intel Core 5 120U 16GB 1TB SSD Azul Windows 11, por 539 euros.
- Samsung Galaxy Book4 Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6″ Win 11 a precio mínimo histórico: 569 euros.
- MSI Thin B12UC-1680XES Intel Core i5-12450H/16GB/512GB SSD/RTX 3050/15.6″ por 589 euros.
- HP 15-fc0184ns 15.6″ AMD Ryzen 7 7730U 16GB 1TB SSD Radeon Graphics Azul Windows 11, por 599 euros.
- Dell Inspiron 3530 – Intel Core i7-1355U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 619 euros.
- Samsung Galaxy Book3 360 – Convertible Intel Evo Core i5-1340P/16GB/512GB SSD/13.3″ Táctil Windows 11 a precio mínimo histórico: 649 euros.
- ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ1382W Intel Core i7-1355U/16GB/1TB SSD/15.6″ + WIN 11, por 679 euros.
- HP Victus 15-fb3020ns – AMD Ryzen AI 7 350 16GB 1TB SSD RTX 5050 15.6″ + Auriculares Gaming a precio mínimo histórico: 799 euros.
- Apple Macbook Air M4 10 Núcleos/16 GB/256GB SSD/GPU 8 Núcleos/13.6″ a precio mínimo histórico: 859 euros.
- Lenovo LOQ 15IRX10 15.6″ Intel Core i7-13700HX 32GB 1TB SSD RTX 5060 8GB Luna Grey RGB e-Sh por 999 euros.
Más de 1000 euros
- Acer Nitro V 15 ANV15-52 15.6″ Intel Core i9-13900H 32GB 1TB RTX 5060 a precio mínimo histórico: 1499 euros: 1029 euros.
- HP OMEN 16-ap0033ns 16″ AMD Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB SSD RTX 5060 + Auriculares Gaming, por 1029 euros.
- MSI Cyborg 15 B2RWFKG-201XES Intel Core 7 240H 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 15.6″ FHD, por 1049 euros.
- Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/512GB SSD/GPU 10 Núcleos/13.6″ por 1099 euros.
- ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG001 AMD Ryzen 7 260 32GB 1TB SSD RTX 5060 14″ 2.5K, por 1199 euros.
- Lenovo LOQ 17IRX10 17.3″ Intel Core i7-14700HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 8GB RGB por 1349 euros.
- MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-200XES AMD Ryzen 9 8940HX 64GB 1TB SSD RTX 5070 QHD+ 240Hz a precio mínimo histórico: 1499 euros.
- Lenovo Legion Pro 5i 16″ Intel Core Ultra 9 275HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 Ti OLED 240Hz Negro por 1979 euros.
- ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9046 Intel Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB SSD/RTX 5080/18″ a precio mínimo histórico: 2999 euros.
- MSI Titan 18 HX AI A2XWIG-245ES MiniLED Intel Core Ultra 9 285HX 64GB 2TB SSD RTX 5080 18″, por 3699 euros.
Puedes encontrar todos ellos y muchos más en nuestro minorista de cabecera, que para el Black Friday ha ampliado el periodo de devolución, manteniendo el envío rápido y gratuito o distintas modalidades de financiación si lo necesitas.
Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
