30 portátiles en oferta en el Black Friday 2025

¿Buscando portátiles en oferta en el Black? Pues hay algunas muy interesantes como verás en este especial. Y es que el ordenador portátil se ha convertido en la principal herramienta informática para trabajo u ocio y es uno de los productos, junto a los móviles inteligentes, más buscados en campañas como la del Black Friday 2025 que celebramos esta semana.

Y es lógico. Los portátiles aportan la capacidad de movilidad que no tienen los sobremesas, al tiempo que ofrecen el rendimiento necesario del que carecen los tablets. De esta manera, se pueden usar en cualquier parte y para cualquier tipo de tarea, sea en entornos laborales, educativos y también en escritorios de consumo para navegar, ofimática, multimedia o juegos.

¿Cómo seleccionar el portátil ideal?

Será imposible que no encuentres lo que buscas en una oferta inmensa. Pero al mismo tiempo, todo ese catálogo puede confundir a la hora de seleccionar el ideal para cada tipo de usuario y tarea a realizar. Hay algunos apartados principales a considerar antes de la compra que te vamos a resumir para que lo tengas claro de un vistazo. Por ejemplo:

Precio . Puedes comprar un portátil por 200 euros u otro por 4.000 euros. La diferencia es colosal, por lo que, como en toda compra tecnológica, te recomendamos que te marques un presupuesto máximo. No obstante, en este tipo de campañas, deja algo de espacio para ese ‘ofertón’ que lo supere. Intenta que la venta sea estrecha.

. Puedes comprar un portátil por 200 euros u otro por 4.000 euros. La diferencia es colosal, por lo que, como en toda compra tecnológica, te recomendamos que te marques un presupuesto máximo. No obstante, en este tipo de campañas, deja algo de espacio para ese ‘ofertón’ que lo supere. Intenta que la venta sea estrecha. Formato . En el grupo de ‘portátiles’ no solo se incluyen los modelos clásicos. También se incluyen convertibles de todo tipo o los ‘2 en 1’ derivados de los tablets. Valora tus necesidades.

. En el grupo de ‘portátiles’ no solo se incluyen los modelos clásicos. También se incluyen convertibles de todo tipo o los ‘2 en 1’ derivados de los tablets. Valora tus necesidades. Tamaño y resolución de pantalla . Otro apartado a tener en cuenta antes de la compra es la diagonal de la pantalla, que de manera general va desde las 12 de los ultraligeros a las 18 pulgadas de los grandes portables. Lo mismo con la resolución nativa, desde FHD que debería ser el mínimo hasta el 4K. Hay muchas, muchas diferencias entre ellos.

. Otro apartado a tener en cuenta antes de la compra es la diagonal de la pantalla, que de manera general va desde las 12 de los ultraligeros a las 18 pulgadas de los grandes portables. Lo mismo con la resolución nativa, desde FHD que debería ser el mínimo hasta el 4K. Hay muchas, muchas diferencias entre ellos. Paneles . Hay grandes diferencias en la calidad de unos paneles de pantalla sobre otros. OLED o mini-LED destacan por su calidad de visualización, pero son más caros, mientras que LCD son los más extendidos y su precio es más bajo.

. Hay grandes diferencias en la calidad de unos paneles de pantalla sobre otros. OLED o mini-LED destacan por su calidad de visualización, pero son más caros, mientras que LCD son los más extendidos y su precio es más bajo. Peso y grosor . El tamaño de pantalla suele influir directamente en el peso del portátil y ello afecta directamente a su capacidad de transporte. Valora si lo vas a usar más en movilidad o en el escritorio.

. El tamaño de pantalla suele influir directamente en el peso del portátil y ello afecta directamente a su capacidad de transporte. Valora si lo vas a usar más en movilidad o en el escritorio. CPU . Podrás encontrar procesadores con arquitectura x86 de Intel o AMD de todo pelaje. Los ARM los encontrarás en Apple y en los Windows con CPU de Qualcomm.

. Podrás encontrar procesadores con arquitectura x86 de Intel o AMD de todo pelaje. Los ARM los encontrarás en Apple y en los Windows con CPU de Qualcomm. GPU . Hay grandes diferencias entre los portátiles con gráfica integrada en la CPU y los que montan gráfica dedicada. De ello dependerá su capacidad para Gaming o las grandes estaciones de trabajo móvil.

. Hay grandes diferencias entre los portátiles con gráfica integrada en la CPU y los que montan gráfica dedicada. De ello dependerá su capacidad para Gaming o las grandes estaciones de trabajo móvil. Memoria y almacenamiento . Ten claro si estos componentes se pueden actualizar porque no todos lo permiten y algunos incluyen la memoria RAM soldada en placa. En estos casos selecciona una capacidad superior para que te aguante en el futuro.

. Ten claro si estos componentes se pueden actualizar porque no todos lo permiten y algunos incluyen la memoria RAM soldada en placa. En estos casos selecciona una capacidad superior para que te aguante en el futuro. Conectividad . Mucho que revisar en este apartado aunque no lo parezca. Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, webcam, puertos USB o Thunderbolt, salidas HDMI o DP para conectar a monitores externos… Por no hablar de las prestaciones del teclado o trackpad.

. Mucho que revisar en este apartado aunque no lo parezca. Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, webcam, puertos USB o Thunderbolt, salidas HDMI o DP para conectar a monitores externos… Por no hablar de las prestaciones del teclado o trackpad. Extras . Hay portátiles, especialmente ultraligeros, que incluyen soporte para banda ancha móvil. Otros, especialmente convertibles y 2 en 1 añaden tecnología táctil en la pantalla. Valora.

. Hay portátiles, especialmente ultraligeros, que incluyen soporte para banda ancha móvil. Otros, especialmente convertibles y 2 en 1 añaden tecnología táctil en la pantalla. Valora. Sistema operativo y plataforma. MacOS para Apple, ChromeOS para los Chromebooks y Windows para el resto. Linux preinstalado hay, lamentablemente, muy pocos, aunque en la mayoría de casos se podrá instalar por separado.

Portátiles en oferta en el Black Friday 2025

Como verás en la amplia selección que te vamos a ofrecer hay oferta para cualquier presupuesto. Básicos muy, muy baratos; gama media que suele ser la más equilibrada y con la mejor relación entre características y precio, y ya por encima los más especializados para tareas de creación o juegos. Valora según tus necesidades y con el presupuesto previo que hablábamos al principio.

Hasta 500 euros

De 500 a 1000 euros

Más de 1000 euros

Puedes encontrar todos ellos y muchos más en nuestro minorista de cabecera, que para el Black Friday ha ampliado el periodo de devolución, manteniendo el envío rápido y gratuito o distintas modalidades de financiación si lo necesitas.

Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.