Death Stranding 2 para PC está en desarrollo, posibles requisitos

La versión de Death Stranding 2 para PC está en desarrollo, y ya ha sido listada en la ESRB de Estados Unidos. Normalmente este tipo de listados indican que un juego está próximo a su lanzamiento, pero eso no significa que vaya a ser inmediato, pueden pasar perfectamente varios meses entre que se realiza ese listado y se produce el lanzamiento de un juego.

Sabemos que el juego será publicado por Sony, aunque todavía no se han confirmado otras posibles versiones, por lo que desconocemos si Death Stranding 2 llegará también a Xbox Series S y Series X, y a Nintendo Switch 2. La primera entrega llegó a las consolas de Microsoft, así que puede que esta también acabe llegando Series S y Series X.

Posibles requisitos de Death Stranding 2 para PC

Este juego ha sido desarrollado sobre la base técnica de PS5, así que sus requisitos mínimos y recomendados serán acordes a la potencia de dicha consola, y podremos escalarlo en ajustes y en resolución, así que debería funcionar bastante bien en un PC económico de gama media.

Posibles requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3500. Seis núcleos y seis hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 con 6 GB o AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB.

DirectX 12.

Más de 100 GB de espacio libre. SSD NVMe requerido.

Con esta configuración el juego debería funcionar bien en 1080p con calidad baja-media a más de 30 FPS, sin necesidad de utilizar reescalado.

Posibles requisitos recomendados para 1080p

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-14600K o AMD Ryzen 5 7600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT.

DirectX 12.

Más de 100 GB de espacio libre. SSD NVMe requerido.

Si cumplimos estos requisitos deberíamos poder jugar en 1080p con calidad muy alta o máxima sin problema a 60 FPS, y sin necesidad de recurrir al reescalado.

Posibles requisitos recomendados para 1440p

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-14600K o AMD Ryzen 5 7600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT.

DirectX 12.

Más de 100 GB de espacio libre. SSD NVMe requerido.

Este equipo no debería tener problemas para moverlo en 1440p nativo (sin reescalado) con calidad máxima a 60 FPS estables.

Posibles requisitos recomendados para 2160p

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i7-14700K o AMD Ryzen 7 9800X. 8 núcleos y 16 hilos.

32 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 SUPER o Radeon RX 9070 XT.

DirectX 12.

Más de 100 GB de espacio libre. SSD NVMe requerido.

Con esta configuración el juego debería funcionar perfecto en 4K nativo con calidad máxima y a 60 FPS estables (o más) sin reescalado.

Qué mejoras podría traer la versión de Death Stranding 2 para PC frente a la de PS5

Soporte de una gran variedad de resoluciones: desde 720p hasta 4320p (8K). Tasa de refresco desbloqueada. Compatibilidad con monitores ultrapanorámicos. Soporte de las tecnologías de reescalado NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Compatibilidad con generación de fotogramas de Intel, NVIDIA y AMD. Mejoras gráficas, como texturas de mayor calidad y una mayor distancia de renderizado. Optimizaciones específicas para conseguir un buen rendimiento en PC.

Todas esas posibles mejoras que os acabo de listar tienen sentido, porque de hecho todas ellas se implementaron en la versión de Death Stranding para PC, aunque el soporte de varias tecnologías de reescalado solo está disponible en la versión Director´s Cut. La original solo soporta DLSS de NVIDIA.

Es poco probable que esa exclusividad se repita con Death Stranding 2 en PC, sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que es implementar las tecnologías de reescalado de Intel, NVIDIA y AMD en juegos una vez que se ha integrado una de ellas.

Cuándo llegará Death Stranding 2 a PC

Todavía no tenemos una fecha oficial de lanzamiento, pero podemos hacer una estimación partiendo de lo que ocurrió con Death Stranding para PC. La primera entrega llegó a PS4 en noviembre de 2019, y la versión para PC se lanzó en julio de 2020, es decir, la diferencia entre ambos lanzamientos fue de siete meses.

Death Stranding 2 se lanzó para PS5 el 26 de junio de este año. Si se repite ese lapso de siete meses el lanzamiento de la versión para PC debería producirse en enero de 2026. No obstante, puede que en esta ocasión la diferencia entre una versión y otra sea mayor, y que la versión para PC no llegue hasta el segundo trimestre de 2026.