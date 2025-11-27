Noticias
Qualcomm presenta la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5
Qualcomm ha presentado oficialmente su nueva plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5. Está destinada a la gama alta del mercado de móviles inteligentes y tablets, pero se sitúa un escalón por debajo de la serie ‘Elite’ en rendimiento y precio.
La firma californiana se ha consolidado en la cabeza del mercado de chipsets para dispositivos móviles y tiene soluciones para cualquier rango del mercado. Y no vende más porque algunos proveedores desarrollan sus propios diseños. Aquí destaca Apple, sin duda el rival a batir en cuanto a rendimiento y características.
Qualcomm ya lanzó la plataforma móvil más potente de su historia, Snapdragon 8 Elite Gen 5, y sobre ella ha desarrollado una variante sin la etiqueta ‘Elite’ que responde a las necesidades de la gama alta de smartphones, pero rebajando los costes. como explica Chris Patrick, vicepresidente sénior de la compañía: «Ante el continuo aumento de la demanda de smartphones premium, Snapdragon 8 Gen 5 está perfectamente posicionado para satisfacer y superar las expectativas cambiantes de los consumidores. Hemos reinventado nuestra familia de la serie 8, poniendo el rendimiento premium al alcance de más consumidores en todo el mundo».
Ambas plataformas comparten procesos tecnológicos de fabricación, el nodo de 3 nanómetros de TSMC ligeramente mejorado con la tecnología «N3E». El SoC mantiene el mismo clúster con 8 núcleos de CPU, dos ‘Prime’ y seis ‘Perfomance’ con frecuencia de trabajo aumentada hasta 3,8 GHz y los 3,32 GHz de los núcleos de eficiencia. Por debajo de la serle Elite, como decíamos, lo que se notará en los benchmark, pero mucho menos en el funcionamiento real. Qualcomm afirma que esta CPU es un 36 % más potente que la del anterior Snapdragon 8 Gen 3.
En cuanto a la GPU, incluye una Adreno que ofrece una mejora del rendimiento del 11%, mientras que en el apartado de la IA, la unidad de Procesamiento Neural (NPU) del Snapdragon 8 Gen 5 logra una mejora del 46% en el rendimiento. Otras novedades llegan de las mejoras en eficiencia energética, en el soporte para cámaras y en conectividad con el estreno del Bluetooth 6.0.
Los primeros dispositivos bajo la plataforma Snapdragon 8 Gen 5 estarán disponibles en el primer trimestre de 2026, de fabricantes como Xiaomi iQOO, Vivo, OnePlus, Motorola y otros.
