CD Projekt RED ha aprovechado la presentación de resultados financieros trimestrales para anunciar novedades importantes sobre los dos grandes proyectos en los que están trabajando, Cyberpunk 2 y The Witcher 4.

El estudio ha anunciado que Cyberpunk 2077 ha alcanzado 35 millones de copias vendidas. Todo un hito para un juego cuyo lanzamiento fue simplemente desastroso, especialmente en consolas, donde se ocultó el mal estado del desarrollo (no se entregaron copias previas para revisión por los analistas) para proteger las reservas del juego. La reacción fue muy negativa y las críticas se acumularon. CD Projekt RED perdió una parte del alto crédito (ganado con todo merecimiento) por juegos anteriores.

El estudio pidió disculpas y prometió soluciones. No ha sido fácil, ni rápido, pero ha terminado cumpliendo las promesas y cinco años después el estado de Cyberpunk 2077 no tiene nada que ver con el del lanzamiento. Es por ello que esos 35 millones de copias son tan valorables y es el segundo juego del estudio en superar este hito, tras el inalcanzable The Witcher 3: Wild Hunt que lleva vendido la friolera de 60 millones de copias.

La secuela de Cyberpunk 2077 avanza. CD Projekt RED compartió que el equipo que trabaja en Cyberpunk 2 ha aumentado a 135 desarrolladores, en comparación con los 96 miembros del equipo que trabajaban en el proyecto en mayo, cuando entró oficialmente en preproducción. CDPR tiene la intención de que este equipo continúe aumentando significativamente, con planes de tener poco más de 300 desarrolladores. Este equipo se distribuirá en los estudios de la editorial en Boston, Vancouver y Varsovia.

Y The Witcher 4, el principal objetivo actual de la franquicia. Llegará antes del Cyberpunk 2 y será la gran prueba para conocer si el estudio, uno de los más valorados en el desarrollo de juegos, recupera la confianza perdida por el fiasco del lanzamiento de Cyberpunk 2077. La compañía dice que 447 desarrolladores están trabajando en ella, muestra de su importancia.

The Witcher IV será un juego de rol de acción ambientado en el mundo abierto del Continente de The Witcher. A diferencia de la trilogía original, que presentaba al protagonista del libro Geralt de Rivia como personaje jugable, The Witcher IV presenta a su hija adoptiva, Ciri, como protagonista. El juego presentará nuevas regiones jugables, incluida la región de Kovir que solo fue mencionada en juegos anteriores, aunque se exploró en los libros. También se esperan mejoras gráficas a todos los niveles.

Una vez que The Witcher 4 salga a la venta, la compañía trasladará un buen número de desarrolladores a Cyberpunk 2. Ambos serán de los ‘juegos más esperados del año’. Veremos.