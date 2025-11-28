Black Friday en PcComponentes: las mejores ofertas del gran día

Hoy es, oficialmente, el Black Friday, un evento que se celebra siempre el último viernes de noviembre, y PcComponentes ha renovado sus ofertas para ofrecernos una gran variedad de productos a su precio más bajo del año.

Hemos repasado con calma las nuevas ofertas que están disponibles, y como hicimos la semana pasada hemos seleccionado las más interesantes en diferentes categorías dejándonos llevar por nuestro criterio como expertos, y por el valor calidad-precio de esas ofertas.

Como siempre os digo, todas las ofertas que vais a ver estaban disponibles en el momento de escribir este artículo. Es posible que, con el paso del tiempo, algunas se agoten y dejen de estar disponibles, así que tenedlo en cuenta si encontráis algo que necesitáis o que os gusta.

Las condiciones de venta en las ofertas del Black Friday en PcComponentes no han cambiado, lo que significa que al comprar seguiremos disfrutando de:

Envío gratis en 24 o 48 horas en pedidos de 50 euros o más.

Devoluciones gratis en caso de que un producto no cumpla con nuestras expectativas.

Descuentos de hasta un 60%, con comparativas de precio realistas y transparentes que nos permite valorar correctamente la realidad de cada oferta.

Soporte técnico gratuito con garantía de solución en 24 horas.

Análisis del mercado y recomendaciones para comprar en el Black Friday de PcComponentes

El precio de la RAM se ha disparado, así que si necesitas un PC nuevo puedes ahorrar mucho dinero comprando un equipo premontado, porque te saldrá más barato que montar un modelo equivalente por piezas debido al alto coste de la RAM.

El precio de los SSDs también ha subido bastante, y se espera que suba todavía más a lo largo del primer trimestre de 2026. Si necesitas una unidad de almacenamiento de este tipo aprovecha para comprar ahora.

Las tarjetas gráficas todavía se pueden comprar a precios muy buenos, y hay muchas ofertas interesantes, pero la situación va a cambiar a principios de 2026. Se espera que el precio de estas aumente considerablemente en los próximos meses, así que si necesitas una tarjeta gráfica es mejor que aproveches ahora y que no esperes.

También se espera una subida de precio en ordenadores portátiles, debido a esa subida de precio de la RAM. No será inmediata, pero la iremos viendo de forma clara a partir de 2026. Lo mismo podría ocurrir con otros dispositivos, como consolas, smartphones y tablets, así que os recomiendo aprovechar este Black Friday para comprar todo lo que necesitéis.

Si tenéis alguna duda o si necesitáis ayuda podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios, como siempre.

Ofertas en PCs y portátiles

Ofertas en tarjetas gráficas, procesadores, y almacenamiento

Ofertas en placas base, refrigeración y fuentes de alimentación

Ofertas en televisores

Ofertas en monitores

Ofertas en smartphones

Ofertas en consolas y periféricos gaming

