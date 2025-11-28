A Fondo
Black Friday en PcComponentes: las mejores ofertas del gran día
Hoy es, oficialmente, el Black Friday, un evento que se celebra siempre el último viernes de noviembre, y PcComponentes ha renovado sus ofertas para ofrecernos una gran variedad de productos a su precio más bajo del año.
Hemos repasado con calma las nuevas ofertas que están disponibles, y como hicimos la semana pasada hemos seleccionado las más interesantes en diferentes categorías dejándonos llevar por nuestro criterio como expertos, y por el valor calidad-precio de esas ofertas.
Como siempre os digo, todas las ofertas que vais a ver estaban disponibles en el momento de escribir este artículo. Es posible que, con el paso del tiempo, algunas se agoten y dejen de estar disponibles, así que tenedlo en cuenta si encontráis algo que necesitáis o que os gusta.
Las condiciones de venta en las ofertas del Black Friday en PcComponentes no han cambiado, lo que significa que al comprar seguiremos disfrutando de:
- Envío gratis en 24 o 48 horas en pedidos de 50 euros o más.
- Devoluciones gratis en caso de que un producto no cumpla con nuestras expectativas.
- Descuentos de hasta un 60%, con comparativas de precio realistas y transparentes que nos permite valorar correctamente la realidad de cada oferta.
- Soporte técnico gratuito con garantía de solución en 24 horas.
Análisis del mercado y recomendaciones para comprar en el Black Friday de PcComponentes
- El precio de la RAM se ha disparado, así que si necesitas un PC nuevo puedes ahorrar mucho dinero comprando un equipo premontado, porque te saldrá más barato que montar un modelo equivalente por piezas debido al alto coste de la RAM.
- El precio de los SSDs también ha subido bastante, y se espera que suba todavía más a lo largo del primer trimestre de 2026. Si necesitas una unidad de almacenamiento de este tipo aprovecha para comprar ahora.
- Las tarjetas gráficas todavía se pueden comprar a precios muy buenos, y hay muchas ofertas interesantes, pero la situación va a cambiar a principios de 2026. Se espera que el precio de estas aumente considerablemente en los próximos meses, así que si necesitas una tarjeta gráfica es mejor que aproveches ahora y que no esperes.
- También se espera una subida de precio en ordenadores portátiles, debido a esa subida de precio de la RAM. No será inmediata, pero la iremos viendo de forma clara a partir de 2026. Lo mismo podría ocurrir con otros dispositivos, como consolas, smartphones y tablets, así que os recomiendo aprovechar este Black Friday para comprar todo lo que necesitéis.
Si tenéis alguna duda o si necesitáis ayuda podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios, como siempre.
Ofertas en PCs y portátiles
- PcCom Ready V2 con CPU AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB de DDR4, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB en oferta por 1.039 euros.
- PcCom Ready con CPU AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB de DDR4, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 de 8 GB rebajado a 869 euros.
- PcCom Imperial con CPU AMD Ryzen 5 7600X, 32 GB de DDR5, SSD de 2 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 en oferta por 1.499 euros.
- PcCom Work con Intel Core i3-12100, 16 GB de DDR4 y SSD de 500 GB rebajado a 329 euros.
- HP OMEN 16-ap0007ns de 16 pulgadas con APU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB, SSD de 1 TB, GeForce RTX 5070 de 8 GB en oferta por 1.199 euros. Incluye auriculares gaming gratis.
- Apple Macbook Air con SoC M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB y pantalla de 13,6 pulgadas rebajado a 899 euros.
- MSI Cyborg 15 B13WFKG-687XES de 15.6″ con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 949 euros.
- HP Victus 15-fb3020ns de 15,6″ con APU AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5050 de 8 GB en oferta por799 euros. Viene con unos auriculares gaming gratis.
- Portátil HP OMEN 16-ap0033ns de 16 pulgadas con APU AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 con 8 GB rebajado a 1.049 euros. Viene con unos auriculares gaming gratis.
- Portátil Acer Aspire Go AG15-42P-R5CT de 15,6 pulgadas con AMD Ryzen 5 5625U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 329 euros.
- Portátil MSI Crosshair A16 HX con pantalla de 16 pulgadas QHD+ y 240 Hz, APU AMD Ryzen 9 8940HX, 64 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 con 8 GB rebajado a 1.549 euros.
- Portátil GIGABYTE AERO X16 de 16 pulgadas con AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 con 8 GB rebajado a 1.168,61 euros.
- Portátil ASUS V16 con pantalla de 16 pulgadas, procesador Intel Core Ultra 7 240H, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 con 8 GB en oferta por 1.169,01 euros.
Ofertas en tarjetas gráficas, procesadores, y almacenamiento
- Tarjeta Gráfica XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan de 16 GB en oferta por 609,90 euros. La mejor por calidad-precio para 4K, imbatible en relación coste por fotograma en su gama.
- Tarjeta Gráfica ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC de 12 GB en oferta por 549,90 euros. Perfecta para 1440p y capaz en 4K.
- Tarjeta Gráfica PNY GeForce RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan con 16 GB rebajada a 789,99 euros. Ideal para 4K incluso con trazado de rayos.
- Tarjeta Gráfica Palit Infinity 2 OC GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 279,90 euros. Buena opción económica para 1080p.
- Tarjeta Gráfica PNY GeForce RTX 5080 Triple Fan con 16 GB rebajada a 1.049 euros. Con ella podrás jugar en 4K con todas las garantías.
- Tarjeta Gráfica Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT de 8 GB rebajada a 289,90 euros. Muy buen rendimiento en 1080p.
- Tarjeta Gráfica Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 de 16 GB en oferta por 568,90 euros. Excelente rendimiento en 1440p, no se queda corta en 4K.
- Procesador AMD Ryzen 9 9950X3D con 16 núcleos y 32 hilos y 128 MB de caché L3 rebajado a 669,90 euros. El mejor procesador de su gama, puede con todo.
- APU AMD Ryzen 7 8700G con GPU Radeon 780M integrada en oferta por 289,90 euros. La CPU tiene 8 núcleos y 16 hilos.
- Procesador Intel Core Ultra 5 245K con 14 núcleos y 14 hilos rebajado a 199 euros. Un procesador equilibrado en precio-rendimiento.
- Procesador Intel Core i9-14900KF con 24 núcleos y 32 hilos en oferta por 446,95 euros. Muy potente, tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.
- Procesador AMD Ryzen 7 9700X con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 289,90 euros. Buena opción para montar un PC potente y equilibrado.
- Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos y 96 MB de caché L3 rebajado a 379,90 euros. Muy potente en juegos.
- SSD Western Digital Black SN8100 de 4 TB PCIe Gen5 en oferta por 409,99 euros.
- SSD WD Black SN850X de 2 TB PCIe Gen4 rebajado a 172,95 euros, y con 10 euros más de descuento en carrito.
- SSD Corsair MP600 GS de 1 TB PCIe Gen4 en oferta por 80,22 euros.
Ofertas en placas base, refrigeración y fuentes de alimentación
- Placa Base ASUS PRIME H610M-K ARGB LGA1700 en oferta por 71,13 euros.
- Placa Base MSI B850 GAMING PLUS WIFI AM5 rebajada a 207,90 euros.
- Placa Base ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI AM5 rebajada a 467,89 euros.
- Placa base GIGABYTE B760M E DDR5 LGA1700 micro ATX en oferta por 89,99 euros.
- Placa Base GIGABYTE B860M EAGLE LGA1700 en oferta por 132,81 euros.
- Placa Base MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 en oferta por 459,90 euros.
- Placa Base GIGABYTE B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE LGA1851 en oferta por 209,45 euros.
- Placa Base MSI PRO Z890-S LGA1851 en oferta por 213,98 euros.
- Placa Base ASUS PRIME Z790-P LGA1700 rebajada a 179,90 euros.
- Fuente Alimentación Nox Urano VX 650W 80 Bronze rebajada a 39,99 euros.
- Fuente Alimentación Corsair RMe Series RM1000e ATX 3.1 PCIe 5.1 1000W Cybenetics 80 Plus Gold modular rebajada a 134,90 euros.
- Fuente Alimentación NOX Hummer X Gold Edition 850W 80 Plus Gold modular en oferta por 99,90 euros.
- Fuente Alimentación Be Quiet! Pure Power 12 M 1200W 80 Plus Gold modular rebajada a 149,99 euros. Buena compra para montar una GeForce RTX 5090.
- Kit de refrigeración líquida AIO Forgeon Azoth 360 ARGB en oferta por 59,99 euros.
- Kit de refrigeración líquida AIO Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB en oferta por 99,99 euros.
- Kit de refrigeración líquida AIO Tempest Liquid ARGB de 120 mm en oferta por 34,99 euros.
- Pack de 3 ventiladores Corsair iCUE LINK RX120 RGB Starter Kit en oferta por 79,90 euros.
- Pack de 3 ventiladores Tempest con controladora ARGB en oferta por 18,99 euros.
Ofertas en televisores
- Smart TV LG NanoCell AI de 55 pulgadas 4K rebajado a 389 euros.
- Smart TV LG OLED Evo de 55 pulgadas 4K en oferta por 899 euros.
- Smart TV Nilait Luxe de 43 pulgadas 4K con panel QLED rebajado a 224 euros.
- Smart TV Philips LED de 32 pulgadas 1080p en oferta por 149 euros.
- Smart TV Hisense de 75 pulgadas 4K con panel MinLED Quantum Dot y 144 Hz en oferta por 799 euros.
- Smart TV LG OLED Evo de 65 pulgadas 4K con Dolby Vision Gaming Pro en oferta por 1.249 euros.
- Smart TV Hisense QLED de 85 pulgadas 4K con Alexa rebajado a 899 euros.
- Smart TV Philips QLED de 75 pulgadas 4K Quantum Dot en oferta por 599 euros.
- Smart TV Philips LED Ambilight de 50 pulgadas 4K rebajada a 299 euros.
- Smart TV Samsung AI QLED de 65 pulgadas 4K en oferta por 479 euros.
Ofertas en monitores
- PcCom Elysium Pro de 27 pulgadas con panel Fast IPS, resolución QHD, tasa de refresco de 200 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y Adaptive Sync en oferta por 124,99 euros.
- MSI MAG 274QF 27″ LED Rapid IPS QHD con 180 Hz, tiempo de respuesta de 0,5 milisegundos y Adaptive Sync en oferta por 149 euros.
- Monitor AOC G4 U27G4R 27″ Fast IPS 4K con 160 Hz, HDR400 y Adaptive Sync en oferta por 269,90 euros.
- MSI MAG 276CF E20 27″ LED Fast VA curvada FullHD con 200 Hz y Adaptive Sync en oferta por 109 euros.
- MSI MAG 274QPF X30MV 27″ Mini-LED Rapid VA QHD con 300Hz, HDR1000 y Adaptive Sync rebajado a 379 euros.
- LG 24U421A-B 23.8″ VA FullHD 100Hz HDR10 curvo rebajado a 79 euros.
- GIGABYTE AORUS FO32U2 31.5″ QD-OLED UltraHD 4K 240Hz FreeSync Premium en oferta por 799 euros.
- MSI MPG 341CQPX con panel QD-OLED de 34 pulgadas ultrawide con resolución QHD+, pantalla curvada y tasa de refresco de 240 Hz en oferta por 849 euros.
- ASUS ROG Strix de 27 pulgadas con panel VA, resolución QHD y tasa de refresco de 180 Hz rebajada a 249 euros.
Ofertas en smartphones
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256 GB en oferta por 249 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 4G 8 GB/256 GB rebajado a 149 euros.
- OPPO A5m 8 GB/256 GB rebajado a 129 euros.
- Apple iPhone Air de 256 GB rebajado a 1.099 euros.
- Nothing Phone (3a) Pro 12 GB/256 GB en oferta por 379 euros.
- Galaxy S25 de 256 GB rebajado a 749 euros.
- OPPO A5x 4 GB/128 GB rebajado a 99 euros.
- ZTE Nubia Flip 8 GB/256 GB rebajado a 401,99 euros.
- Galaxy S25 Edge 12 GB/256 GB rebajado a 899 euros.
- Realme 14 Pro Plus 5G con 12 GB y 256 GB en oferta por 354,90 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB y 512 GB rebajado a 1.099 euros.
Ofertas en consolas y periféricos gaming
- Consola PS5 Pro rebajada a 699 euros.
- Consola PS5 Slim con unidad óptica y Fornite Floowering Chaos rebajada a 449 euros.
- Consola PS5 Slim sin unidad óptica rebajada a 349 euros.
- Mando inalámbrico Xbox Series/One/PC blanco rebajado a 44,99 euros.
- Consola Nintendo Switch OLED Blanca + Everybody 1-2 en oferta por 329,99 euros.
- Pack Tempest con teclado, auriculares, alfombrilla y ratón en oferta por 30 euros.
- Pack Tempest Oblivion que incluye teclado mecánico, alfombrilla, ratón y auriculares en oferta por 39,99 euros.
- Silla gaming Forgeon Acrux de tela rebajada a 169,99 euros.
- Silla Razer Iskur V2 en oferta por 439,99 euros.
- Ratón gaming HyperX Pulsefire Haste 2 en oferta por 29,99 euros.
- Ratón Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless en oferta por 89,99 euros.
- Barra de sonido Creative Sound Blaster GS3 en oferta por 34,95 euros.
- Auriculares SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless rebajados a 244,99 euros.
- Pack Corsair Gaming con Corsair K55 CORE RGB + Corsair Harpoon RGB Pro + Corsair MM100 + Corsair HS35 en oferta por 79,81 euros.
- Teclado Razer Ornata V3 Teclado Gaming híbrido con iluminación LED RGB rebajado a 45,45 euros.
