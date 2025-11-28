Conecta con nosotros

Black Friday en PcComponentes: las mejores ofertas del gran día

Publicado

el

28 noviembre, 2025
ofertas pccomponentes black friday

Hoy es, oficialmente, el Black Friday, un evento que se celebra siempre el último viernes de noviembre, y PcComponentes ha renovado sus ofertas para ofrecernos una gran variedad de productos a su precio más bajo del año.

Hemos repasado con calma las nuevas ofertas que están disponibles, y como hicimos la semana pasada hemos seleccionado las más interesantes en diferentes categorías dejándonos llevar por nuestro criterio como expertos, y por el valor calidad-precio de esas ofertas.

Como siempre os digo, todas las ofertas que vais a ver estaban disponibles en el momento de escribir este artículo. Es posible que, con el paso del tiempo, algunas se agoten y dejen de estar disponibles, así que tenedlo en cuenta si encontráis algo que necesitáis o que os gusta.

Las condiciones de venta en las ofertas del Black Friday en PcComponentes no han cambiado, lo que significa que al comprar seguiremos disfrutando de:

  • Envío gratis en 24 o 48 horas en pedidos de 50 euros o más.
  • Devoluciones gratis en caso de que un producto no cumpla con nuestras expectativas.
  • Descuentos de hasta un 60%, con comparativas de precio realistas y transparentes que nos permite valorar correctamente la realidad de cada oferta.
  • Soporte técnico gratuito con garantía de solución en 24 horas.

Análisis del mercado y recomendaciones para comprar en el Black Friday de PcComponentes

  • El precio de la RAM se ha disparado, así que si necesitas un PC nuevo puedes ahorrar mucho dinero comprando un equipo premontado, porque te saldrá más barato que montar un modelo equivalente por piezas debido al alto coste de la RAM.
  • El precio de los SSDs también ha subido bastante, y se espera que suba todavía más a lo largo del primer trimestre de 2026. Si necesitas una unidad de almacenamiento de este tipo aprovecha para comprar ahora.
  • Las tarjetas gráficas todavía se pueden comprar a precios muy buenos, y hay muchas ofertas interesantes, pero la situación va a cambiar a principios de 2026. Se espera que el precio de estas aumente considerablemente en los próximos meses, así que si necesitas una tarjeta gráfica es mejor que aproveches ahora y que no esperes.
  • También se espera una subida de precio en ordenadores portátiles, debido a esa subida de precio de la RAM. No será inmediata, pero la iremos viendo de forma clara a partir de 2026. Lo mismo podría ocurrir con otros dispositivos, como consolas, smartphones y tablets, así que os recomiendo aprovechar este Black Friday para comprar todo lo que necesitéis.

Si  tenéis alguna duda o si necesitáis ayuda podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios, como siempre.

Ofertas en PCs y portátiles

portatil msi oferta

  • PcCom Ready V2 con CPU AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB de DDR4, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB en oferta por 1.039 euros.
  • PcCom Ready con CPU AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB de DDR4, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 de 8 GB rebajado a 869 euros.
  • PcCom Imperial con CPU AMD Ryzen 5 7600X, 32 GB de DDR5, SSD de 2 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 en oferta por 1.499 euros.
  • PcCom Work con Intel Core i3-12100, 16 GB de DDR4 y SSD de 500 GB rebajado a 329 euros.
  • HP OMEN 16-ap0007ns de 16 pulgadas con APU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB, SSD de 1 TB, GeForce RTX 5070 de 8 GB en oferta por 1.199 euros. Incluye auriculares gaming gratis.
  • Apple Macbook Air con SoC M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB y pantalla de 13,6 pulgadas rebajado a 899 euros.
  • MSI Cyborg 15 B13WFKG-687XES de 15.6″ con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 949 euros.
  • HP Victus 15-fb3020ns de 15,6″ con APU AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5050 de 8 GB en oferta por799 euros. Viene con unos auriculares gaming gratis.
  • Portátil HP OMEN 16-ap0033ns de 16 pulgadas con APU AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 con 8 GB rebajado a 1.049 euros. Viene con unos auriculares gaming gratis.
  • Portátil Acer Aspire Go AG15-42P-R5CT de 15,6 pulgadas con AMD Ryzen 5 5625U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 329 euros.
  • Portátil MSI Crosshair A16 HX con pantalla de 16 pulgadas QHD+ y 240 Hz, APU AMD Ryzen 9 8940HX, 64 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 con 8 GB rebajado a 1.549 euros.
  • Portátil GIGABYTE AERO X16 de 16 pulgadas con AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 con 8 GB rebajado a 1.168,61 euros.
  • Portátil ASUS V16 con pantalla de 16 pulgadas, procesador Intel Core Ultra 7 240H, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 con 8 GB en oferta por 1.169,01 euros.

Ofertas en tarjetas gráficas, procesadores, y almacenamiento

rtx 5070 asus oferta

Ofertas en placas base, refrigeración y fuentes de alimentación

placa base aorus oferta

Ofertas en televisores

smart tv lg oferta

Ofertas en monitores

monitor asus oferta

Ofertas en smartphones

galaxy s25 ultra oferta

Ofertas en consolas y periféricos gaming

ps5 pro oferta

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

