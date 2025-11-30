Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (D)

Parece que fue ayer cuando empezamos a publicar este recopilatorio con los mejores contenidos de la semana en MC pero, como puedes comprobar en el título de esta nueva edición, esta semana hemos alcanzado los 500 resúmenes. Cerca de diez años, sí, dedicando los últimos minutos de cada semana a revisar toda la actualidad, así como los especiales, que hemos querido y podido compartir con todos vosotros.

Así, en esta ocasión, sumamos al resumen, la celebración por las 500 ediciones del mismo y, por supuesto, nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todos vosotros, pues no habría mejores contenidos si no hubiera lectores interesados, semana por semana, en todo lo que os contamos. Así que, pues eso, muchísimas gracias por estar ahí, seguiremos trabajando para llegar a la edición M y, como la mejor manera de empezar esa senda, vamos ya con los mejores contenidos de la semana en MuyComputer.

Así de útil es el modo seguro de Windows cuando el arranque estándar falla. En este artículo te explicamos cómo el modo seguro de Windows permite arrancar el sistema con los controladores esenciales y aislar fallos cuando el arranque normal no funciona. Además, enseñamos los pasos para iniciarlo y te mostramos en qué casos resulta especialmente recomendable para recuperar tu equipo.

Windows Insiders, ¿una oportunidad perdida?. Aalizamos por qué el programa Windows Insiders —el canal de pruebas de Microsoft— parece haberse quedado corto frente a las expectativas, aún siendo uno de los más ambiciosos en software. Te contamos en qué áreas falla y qué debería mejorar para recuperar su valor real como plataforma de feedback y novedades.

30 portátiles en oferta en el Black Friday 2025. En esta selección agrupamos 30 portátiles con descuentos especiales por Black Friday, desde máquinas asequibles para tareas cotidianas hasta equipos potentes para trabajo intensivo o gaming, con distintas configuraciones según tus necesidades. También te damos consejos sobre qué tener en cuenta antes de comprar, para que escojas con criterio el portátil más adecuado.

Death Stranding 2 para PC está en desarrollo: posibles requisitos. Te contamos que la versión para PC de Death Stranding 2 ya ha sido clasificada por la ESRB, lo que apunta a un lanzamiento pronto en ordenadores. También repasamos lo que podría significar en requisitos de sistema y compatibilidad para que puedas preparar tu equipo a tiempo.

Guía Gaming MC: todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025. Hacemos un repaso actualizado y en profundidad del panorama gamer en 2025, desde los cambios en hardware y tecnologías clave hasta lo que conviene tener en cuenta si quieres montar un PC para jugar hoy. Incluye además recomendaciones inteligentes —y alertas-clave— si piensas renovar equipo sin arriesgar rendimiento ni presupuesto.

La RAM se está convirtiendo en un producto de lujo: un kit de 64 GB ya cuesta más que un PC gaming completo. Analizamos cómo la subida de precios de los módulos de RAM ha convertido a un kit de 64 GB en un elemento caro, a veces más caro que un equipo gaming de gama media. Además, te mostramos por qué esta tendencia podría afectar tu próxima compra de componentes si buscas rendimiento sin gastar demasiado.

Black Friday en PcComponentes: las mejores ofertas del gran día. Recopilamos las ofertas más destacadas del Black Friday en PcComponentes, con descuentos de hasta un 60% en portátiles, componentes, periféricos y más —ideal si planeas renovar tu equipo sin gastar de más. Además, destacamos las ventajas de comprar ahora mismo: envíos rápidos, devoluciones ampliadas y oportunidades únicas que posiblemente no se repitan.

40 juegos gratis y con pocos requisitos para PC que siguen ofreciendo diversión en 2025. Esta selección reúne títulos gratuitos y ligeros que funcionan en equipos modestos, perfectos si no quieres gastar en hardware ni pagar por el juego. Además, destaca opciones atractivas sin micropagos abusivos, pensadas para pasar buenos ratos sin complicaciones.

PC frente a PS6: qué debe tener un PC gaming para superar el próximo salto generacional. Analizamos qué especificaciones conviene buscar en un PC gamer si quieres que esté listo para competir con la próxima generación de consolas, con especial foco en RAM, GPU, almacenamiento y compatibilidad, así como cuáles de estas características podrían marcar la diferencia a la hora de sacar partido a los nuevos títulos.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: