El gestor de contraseñas de Google Chrome es -por mucho- el más usado de su tipo. Y es lógico teniendo en cuenta que es el navegador web más popular del mercado. Google ha añadido discretamente una función sencilla, pero importante, que nos facilitará su uso.

Qué te vamos a contar que no sepas. Gestionar las contraseñas puede ser un auténtico dolor de cabeza. Es sencillo acumular docenas y docenas de ellas en un método horrible en usabilidad (y también en seguridad), pero que hasta que se extiendan métodos más avanzados como podrían ser las claves de acceso (Passkeys), tendremos que seguir con ellas.

Acceso rápido al gestor de contraseñas de Google Chrome

Los administradores de contraseñas son un tipo de herramienta muy recomendable, tanto para no tener que recordarlas, como para no repetirlas en los distintos servicios y de paso cumplir con la norma de hacerles largas y complejas. Un tipo de software que trabaja por nosotros en un proceso engorroso y que existe de varios tipos. Por un lado aplicaciones independientes, algunas gratuitas y de código abierto, y también los integrados en navegadores web que terminan siendo los más usados. Y el que más el de Chrome por su enorme cuota de mercado.

El cambio del que te vamos a hablar elimina la necesidad de tener que perder tiempo por las opciones del navegador como hasta ahora sucedía para acceder al gestor, con la posibilidad de tenerlo disponible en el escritorio o en la barra de tareas como cualquier otra aplicación mediante un acceso directo. Si lo usas mucho te va a ahorrar un tiempo considerable.

Configurarlo es muy sencillo, de la siguiente manera.

Abre el administrador de contraseñas a través de la configuración de Chrome o escribe chrome://password-manager en la barra de direcciones.

Una vez dentro del administrador ve a Configuración.

Busca la opción agregar acceso directo y selecciónala.

Haz clic en Instalar cuando se te solicite crear el acceso directo. acceso directo.

El acceso directo aparecerá en tu escritorio como cualquier otra aplicación. Puedes fijarlo en la barra de tareas si lo quieres tener incluso más localizado. A partir de aquí para acceder al administrado solo necesitas hacer doble clic en el acceso directo, tanto para localizar alguna contraseña que necesitas como para auditorías de seguridad de las vulneradas.