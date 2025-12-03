FreeBSD 15, nueva versión del gran alternativo

FreeBSD 15 es la nueva versión mayor del sistema operativo que encabeza la lista de soluciones alternativas a las tres grandes plataformas: Windows, Linux y macOS. Entre sus novedades, se cita una gestión de paquetes mejorada, nuevas versiones de utilidades como OpenZFS y OpenSSL y el fin del soporte para la mayoría del hardware de 32 bits.

FreeBSD es el sistema más conocido del grupo de los BSD y como todos ellos, un UNIX en toda regla, aunque no pueda llamarse así por motivo de copyright. Abierto y gratuito, su licencia es tremendamente permisiva, incluso para crear proyectos propietarios. De hecho, grandes tecnológicas como Sony y Nintendo lo usan como base para los sistemas de sus consolas, así como Apple introduce algunos de sus componentes en macOS y también los fabricantes de routers. En resumen; un sistema importante que está más presente en los hogares del que pudieras imaginar.

FreeBSD 15, novedades y descarga

Por supuesto, también se puede utilizar como sistema principal en escritorios informáticos, con un núcleo, controladores de dispositivos, utilidades de usuario y documentación, todo gestionado por el mismo proyecto. Muchas utilidades, aplicaciones y entornos de escritorio del ecosistema Linux también están disponibles para FreeBSD, y otro software Linux puede ejecutarse sin modificaciones con Linuxulator. Si bien para el usuario de a pie no puede ser un reemplazo a los tres grandes, sigue siendo una opción popular para servidores y hardware integrado.

Entrando en materia, FreeBSD 15 ahora puede usar el gestor de paquetes pkg para instalar y administrar el sistema base. Al instalar la versión, la utilidad bsdinstall solicitará que selecciones entre dos métodos de instalación. El primer método, denominado Conjuntos de Distribución, es el enfoque tradicional utilizado en versiones anteriores de FreeBSD. Los sistemas instalados de esta manera seguirán recibiendo actualizaciones mediante la utilidad freebsd-update. Aunque está previsto eliminar la compatibilidad con conjuntos de distribución en FreeBSD 16, esta seguirá disponible mientras FreeBSD 15 sea compatible.

El segundo método, Paquetes/pkgbase, ofrece un nuevo enfoque al instalar el sistema base como una colección de paquetes del repositorio base de FreeBSD. Los sistemas configurados con este método se gestionan completamente mediante la herramienta pkg. Este enfoque es ahora el predeterminado para todas las imágenes de máquinas virtuales y las publicadas en entornos de nube pública.

FreeBSD 15 también incluye una implementación nativa de inotify, que simplifica la supervisión de directorios y facilita la portabilidad de software. OpenZFS se ha actualizado a la versión 2.4.0-rc4, y OpenSSL se encuentra ahora en la última versión con soporte a largo plazo, la 3.5.4. Esto incluye compatibilidad con QUIC e introduce algoritmos estandarizados resistentes a la computación cuántica como ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA. OpenSSH se ha actualizado a la versión 10.0p2, que ofrece la concordancia de claves resistente a la computación cuántica habilitada por defecto.

En cuanto a soporte, dejará de ser compatible con la mayoría de las plataformas de hardware de 32 bits, al igual que ha sucedido con distribuciones Linux como Debian o Fedora, Windows 11 y otros sistemas operativos en los últimos tiempos. Puedes descargar FreeBSD 15 desde el sitio web oficial del proyecto, ya sea como instalador ISO de arranque, como imagen de tarjeta SD para sistemas ARM o como imágenes de máquina virtual predefinidas, ideal para pruebas.