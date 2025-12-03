Noticias
Dell Technologies Forum 2025, ¿te apuntas gratis a la tecnología de vanguardia?
Las instalaciones de Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen de Madrid, acogerán el próximo 11 de diciembre en Madrid el Dell Technologies Forum 2025, un evento que nos recomiendan nuestros compañeros de MCPRO y al que puedes acudir gratuitamente.
Los asistentes podrán participar en demostraciones en directo para descubrir productos y servicios de Dell y tendrán acceso al conocimiento de responsables de TI y expertos locales e internacionales en innovación tecnológica, que participarán en charlas y mesas redondas y permitirán a su audiencia conocer las claves para profundizar en IA y optimizar la infraestructura de almacenamiento para convertir datos en información o avanzar en innovación.
El evento también contará con una amplia zona de exposición para las compañías participantes, entre ellos los patrocinadores globales del evento, Intel, Microsoft y NVIDIA, así como otras grandes firmas como AMD, RICOH, Arrow, Esprinet & V-Valley, TD Synnex, Valorista, Atos, Bechtle, Nutanix, SoftwareOne, Sneider Electric, Vodafone, SCC/Omega, Abast, Anadat, Equinix, Ilunion, ITWise, Izertis, Kioxia, NTT Data, Qualcomm, Vertiv, Visiotic, Broadcom, Infomicro, LKS Next y Unikal.
Isabel Reis, Directora general para Iberia de Dell Technologies, será parte del equipo de expertos y ha comentado que piensan reunir «las tecnologías, el conocimiento y las alianzas que ayudan a las empresas a convertir sus ambiciones en acciones. Ya sea escalando GenAI, modernizando la infraestructura o capacitando a los equipos con dispositivos habilitados para la IA, Dell Technologies Forum es el lugar perfecto para que los líderes empresariales puedan descubrir cómo fortalecer y modernizar sus infraestructuras de IT».
Todas las compañías y expertos en TI que quieran participar gratis en el próximo Dell Technologies Forum 2025 en Madrid solo tienen que registrarse en la web del evento, donde encontrarán su programa y todo tipo de información.
