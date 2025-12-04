Conecta con nosotros

Llega a España el FRITZ!Repeater 1700: Wi-Fi 7 en cualquier rincón

4 diciembre, 2025
FRITZ!Repeater 1700 repetidor

El FRITZ!Repeater 1700 fue presentado en la IFA de este año. No conocíamos su fecha exacta de lanzamiento en España, pero teníamos la corazonada de que podría llegar al mercado español antes de terminar 2025, y finalmente así ha sido.

Este repetidor Wi-Fi ya se encuentra disponible en la tienda oficial de FRITZ!, donde podemos conseguirlo por un precio de 119 euros. Teniendo en cuenta su rendimiento, y las tecnologías que integra, es un precio bastante razonable para lo que ofrece.

A nivel de diseño, el FRITZ!Repeater 1700 repite la línea y el formato del FRITZ!Repeater 1200 AX, lo que significa que es un repetidor muy compacto. Esto hace que sea más sencillo colocarlo en cualquier enchufe, y que armonice mejor en cualquier espacio.

Especificaciones del FRITZ!Repeater 1700

  • Repetidor Wi-Fi 7 doble banda (5 GHz y 2,4 GHz).
  • Compatible con Wi-Fi Mesh, 2 x 2 en la banda de 5 GHz y en la banda de 2,4 GHz.
  • Velocidad de hasta 2.880 Mbps en la banda de 5 GHz y de hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz bajo Wi-Fi 7.
  • Un puerto LAN de 1 Gbps para conexiones cableadas.
  • Cifrado WPA3.
  • Conexión WPS para facilitar la vinculación al router.
  • Compatible con el ecosistema de aplicaciones gratuitas de AVM.
  • Integración plena con el sistema operativo FRITZ!OS.

FRITZ!Repeater 1700

Es importante destacar que, aunque este repetidor se integra a la perfección con los routers y el ecosistema de software y aplicaciones FRITZ!, también es compatible con cualquier otro router, así que podremos utilizarlo sin problema con el router que tengamos en casa, o en la oficina.

La vinculación con el router se realiza fácilmente gracias a la tecnología WPS. Con solo pulsar un botón podremos vincular el repetidor al router en apenas unos segundos, lo que simplifica el proceso de instalación y de configuración.

El FRITZ!Repeater 1700 nos permitirá disfrutar de todas las ventajas que ofrece el estándar Wi-Fi 7 con un consumo muy bajo, ya que apenas llega, de media, a los 4 vatios.

Con las aplicaciones FRITZ!, que son totalmente gratuitas, podremos encontrar fácilmente el punto óptimo de colocación del repetidor, visualizar su estado y realizar numerosos ajustes con un simple toque  para sacarle el máximo partido.

