Microsoft actualiza la lista de CPUs compatibles con Windows 11

Microsoft actualiza periódicamente la lista de CPUs compatibles con Windows 11, lo que -en teoría- debería permitir a los usuarios conocer qué chips pueden ejecutar oficialmente el sistema operativo. La compañía añade nuevos procesadores y elimina otros a discreción, a veces añadiendo más confusión que claridad, como ha sucedido en la última actualización.

Ya sabes que la gestión de los requisitos de hardware ha sido un caos desde el lanzamiento de Windows 11. Un aumento de necesidades de hardware (para muchos artificial) ha dejado fuera a millones de PCs capaces de ejecutar con solvencia aplicaciones y juegos, mientras que los cambios de estrategia constantes a la hora de aplicarlos ha terminado por penalizar la adopción del sistema. Microsoft llegó a autohackear los mismos requisitos de hardware que por otro lado imponía y tres años después la realidad es que persisten técnicas que permiten la instalación eludiendo los requisitos.

Lista de CPUs compatibles con Windows 11

El documento de soporte actualizado ya no incluye todos los procesadores Intel compatibles, como el Core i7-8700K o el Core i9-9900K. En su lugar, ofrece una lista de las series compatibles con enlaces al sitio web de Intel, por ejemplo, los Core i7 (14.ª generación) o los Core serie 7000X. El problema con este enfoque es que omite ciertos procesadores compatibles y resalta otros que no pueden ejecutar Windows 11 oficialmente, pero parecen ser compatibles.

Por ejemplo, el Intel Core i7-7820HQ, que impulsa el Surface Studio 2, es el único procesador oficialmente compatible con Windows 11 de la serie ‘Kaby Lake’. Pero ya no figura en la lista de chips compatibles, a pesar de que ese PC es totalmente compatible con Windows 11. Además, el documento indica que la serie Intel Celeron 3000 es oficialmente compatible, a pesar de que la línea incluye chips que datan de 2015. En realidad, de los 10 chips Celeron 3000, solo uno es oficialmente compatible con Windows 11: el Celeron 3867U.

Hasta ahora, solo la lista de procesadores Intel ha recibido esta peculiar actualización. La documentación para AMD y Qualcomm aún menciona cada chip compatible (más fácil de entender), a pesar de que Microsoft ya ha pasado bastante tiempo desde que actualizó dichas listas. La serie Snapdragon X Elite no aparece por ningún lado, al igual que los procesadores Ryzen de novena generación de AMD o los últimos Threadripper para estaciones de trabajo.

Microsoft ya explicó que las generaciones posteriores de procesadores que cumplieran con los mismos principios generales se considerarían compatibles, incluso si no se enumeraban explícitamente. Sin embargo, el enfoque adoptado para estas listas puede confundir al grueso de consumidores que no conocen el catálogo de Intel.

En resumen: no le hagas mucho caso a este tipo de listados. Además, si quieres instalar el último sistema de Microsoft podrás hacerlo igualmente. Simplemente usa Rufus para crear un USB autoarrancable, eliminando el requisito de CPU, TPM o Arranque seguro.