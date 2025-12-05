Path of Exile 2: The Last of the Druids es la nueva y gran actualización para un juego de rol de acción que desarrollado en unos inicios extremadamente modestos por la compañía independiente Grinding Gear Games, se ha ganado por derecho propio un hueco en el exigente género de los ARPG. Tanto, como para que muchos fieles seguidores de Diablo lo estemos disfrutando más que la propia saga de Blizzard.

Ya decíamos en el anuncio de la esperadísima fase de acceso anticipado que PoE 2 (igual que el original) era un juego singular que merecía ser jugado. En este año de desarrollo (sí, el juego todavía está en desarrollo) Grinding Gear Games no ha dejado de mejorarlo y la próxima actualización (0.4.0) apunta muy bien con mejoras en la jugabilidad y más contenido, comenzando por la introducción de una nueva clase.

Path of Exile 2: The Last of the Druids, el druida y más

La llegada del druida acapara los focos de la nueva actualización y los que gustan de jugar con este tipo de clase disfrutarán de sus mecánicas propias, especialmente las de cambio de forma. El druida puede luchar en forma humana con bastones y hechizos de naturaleza y, en cualquier momento, transformarse en una de las tres formas animales disponibles, oso (más lento, pero poderoso basado en la furia); lobo (más rápido y centrado en daño de frío) y Wyvern (un híbrido que puede jugarse a distancia o cuerpo a cuerpo).

Cada una de estas formas tiene sus propias habilidades, tipos de ataque y efectos, que también pueden complementar los poderes humanos del druida al usarlos en combos. Cuenta con sus propias habilidades pasivas y diferentes ascendencias y el estudio asegura que es una de las clases más difíciles que ha diseñado hasta la fecha.

Además de la clase Druida y sus enormes opciones de personalización, Grinding Gear también incorporará en la actualización una nueva liga llamada ‘Destino de los Vaal’. Su principal novedad es el sistema de construcción de mazmorras. Cada vez que los jugadores entren en este templo especial, los jugadores podrán seleccionar las salas que aparecen durante sus incursiones e incluso mejorarlas con bonificaciones de proximidad para generar enemigos más duros, lo que a su vez les proporcionará mejores botines. Estas salas incluyen máquinas de reemplazo para nuevas habilidades, más objetos corruptos y mucho más. El final incluye una pelea con Atziri, Reina de los Vaal, que usa el viaje en el tiempo.

Path of Exile 2: The Last of the Druids estará disponible el 12 de diciembre en PC, Xbox y PlayStation a las 11:00 a. m. PT. Para quienes aún no hayan probado el juego (el acceso anticipado es de pago, mientras que el juego final será gratuito) Grinding Gear Games ofrecerá un fin de semana de prueba gratis. Del 12 al 15 de diciembre, el juego estará disponible sin necesidad de pagar por el acceso anticipado.

¿Y Diablo 4?

Path of Exile está conectado a la saga Diablo por su inspiración en el mítico Diablo II, cuyo jefe de desarrollo llegó a colaborar en el proyecto. En cualquier caso, su público objetivo puede variar, Diablo IV es más casual y PoE 2 más profundo. Y por supuesto, son compatibles para jugar y muchos les vamos dedicando algunas de esas pocas horas libres que el trabajo nos permite.

Sin embargo, la enorme atracción de PoE 2 ha coincidido con una bajada indudable de nivel en el juego de Blizzard, donde se ha despedido Rod Fergusson (el jefe de toda la saga los últimos cinco años) y más recientemente el responsable de conectar con medios y jugadores. Repetitivo hasta la saciedad, sin un endgame destacado y sin cambios que animen a la audiencia, el juego está en una encrucijada. Como será la cosa para que una gran corporación como Blizzard tenga que ir contraprogramando eventos y lanzamientos a medida que PoE 2 sigue mejorando y ganando usuarios.

Esta misma semana se ha anunciado la llegada de la temporada 11 ‘Intervención Divina’ en un día inusual para la franquicia: el 12 de diciembre. ¿Te suena la fecha? La misma que la del Path of Exile 2: The Last of the Druids. Adicionalmente, Blizzard ha comprado un espacio en los Game Awards donde se sospecha que anunciará una nueva expansión para el juego y una nueva clase. La más solicitada por los jugadores es el Paladín. Ya te contaremos. La competencia es lo mejor para mejorar y PoE 2 está poniendo contra las cuerdas a Diablo.