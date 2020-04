Grinding Gear Games ha liberado un nuevo vídeo de Path of Exile 2 en el que podemos ver nuevas escenas de juego real y hacer un recorrido por un elemento muy importante: la banda sonora.

La música, entendida en sentido amplio, es decir, tanto en lo que respecta a las canciones que definen la banda sonora de un juego como a los temas ambientales, son una pieza clave para construir la ambientación de un juego.

Esto no es algo nuevo, y tampoco ha cambiado con el paso del tiempo. Piensa, por un momento, en la importancia que tuvo la banda sonora del DOOM clásico de 1993, y ahora vete a The Witcher III y rememora sus temas y sus sonidos ambientales. Lo tienes claro, ¿verdad?

En Path of Exile 2 la música va a estar cuidada al detalle, y este vídeo lo confirma. Cada localización, cada jefe y cada momento clave tendrá su propia música para construir una atmósfera con la que absorber al jugador.

Puede que Path of Exile 2, un juego de rol de acción tipo Diablo, nos atraiga más o menos, pero no hay duda de que Grinding Gear Games está haciendo un trabajo fantástico a nivel técnico.

Path of Exile 2 introducirá siete nuevos actos

Aunque su nombre indica que estamos ante un juego nuevo lo cierto es que podríamos plantearlo más bien como una ampliación y una puesta al día del original, ya que se integrará con aquél y podremos mover todos nuestros personajes, objetivos y demás. Esto quiere decir que si hemos dedicado muchas horas a la primera entrega no tendremos que preocuparnos, ya que podremos llevarnos todo lo que hayamos conseguido a Path of Exile 2.

Si nunca has jugado a Path of Exile no pasa nada, podrás disfrutar de la campaña del primero y saltar luego a Path of Exile 2. Además de la ampliación de contenidos que representa esta entrega también traerá cambios importantes que afectarán a la jugabilidad, al apartado técnico, a los escenarios y al sistema de clases.

El lanzamiento de Path of Exile 2 está previsto para algún momento de 2021, y llegará tanto a PC como a Xbox One y PS4. Os recuerdo que Path of Exile es un juego totalmente gratuito que podemos disfrutar sin tener que gastar un céntimo. Si todavía no le habéis dado una oportunidad no sé a qué estáis esperando, es uno de los mejores juegos gratuitos que existen.

A nivel de hardware también es muy asequible, así que no te preocupes, funciona bien en casi cualquier PC.