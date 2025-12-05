El uso de la IA en videojuegos está en plena actualidad y en plena polémica. Dan Houser, cofundador del estudio Rockstar Games, conocido por franquicias tan importantes como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, es uno de los últimos de una larga lista de desarrolladores de juegos que critican la IA como una solución integral para su industria.

Dan Houser compartió sus puntos de vista sobre el uso de IA en videojuegos, comparándolo con la propagación de la enfermedad de las vacas locas que eventualmente se devoró a sí misma, y ​​dijo que las personas que promueven la IA carecen de humanidad básica.

El desarrollador, que dejó Rockstar Games en 2020 tras casi dos décadas en la compañía, estaba promocionando su primera novela «A Better Paradise Volume One: An (Almost) Complete History». en el show del popular Chris Evans. La novela es un thriller de ciencia ficción sobre desarrolladores que crean un videojuego cuya IA se vuelve rebelde. Los desarrolladores abandonan el proyecto y, años después, la IA los persigue.

Evans comentó cómo la inquietante premisa del libro se asemeja a las tendencias actuales en el surgimiento de la IA. Houser no se contuvo cuando Chris mencionó esto y explicó: «personalmente, no lo creo, porque la IA acabará destruyéndose a sí misma. Los modelos buscarán información en Internet, pero la red de redes estará cada vez más lleno de información generada por ellos».

Es como cuando alimentamos a las vacas con vacas y contrajimos la enfermedad de las vacas locas. No veo cómo mejorará la información si se están quedando sin datos y creo que «la IA, eventualmente, se devorará a sí misma».

IA en videojuegos, algunas ventajas, pero cuidado

Un estudio realizado por GitHub con desarrolladores aseguró que en 2030, hasta el 90% del código podría estar escrito por aplicaciones de inteligencia artificial. Una aseveración que por un lado muestra las posibilidades de crecimiento para el sector, pero que por otro preocupa en los entornos de desarrollo en términos de empleo. Y también por la potencial pérdida de la creatividad humana, que nunca tendrá la IA.

El desarrollador reconoció algunas de las ventajas de estas tecnologías, como la ejecución de ciertas tareas repetitivas que pueden ayudar a que el programador tenga más tiempo para otras cosas. Sin embargo, aseguró que la IA aún presenta limitaciones y se equivoca con frecuencia. Houser se volvió cada vez más crítico con la IA al hablar sobre los defensores de la tecnología que impulsan su uso en industrias creativas como la narrativa y los videojuegos. Campos que Houser había ayudado a redefinir a través de las exitosas franquicias de Rockstar Games, como Red Dead Redemption y Grand Theft Auto .

Houser explicó que «algunas de estas personas que intentan definir el futuro de la humanidad, la creatividad o lo que sea mediante la IA no son las personas más humanas ni creativas. Por lo tanto, en cierto modo están diciendo: ‘Somos mejores humanos que ustedes’, y obviamente no es cierto». «Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta: la humanidad está siendo arrastrada en una dirección por un cierto grupo de personas que tal vez no sean humanos completamente completos», comenta el programador.

La opinión del cofundador de Rockstar Games está bastante extendida. El actual director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, se hizo eco recientemente de opiniones similares. Desaprobando el uso de la IA, la calificó como «una combinación de metadatos con un truco de magia», lo cual es una gran ventaja para los negocios, pero «poco creativo y nunca lo será».

IA en videojuegos, sí, pero como herramienta de apoyo, como otras. Si ya cuesta encontrar innovación y creatividad en los juegos actuales imagina cuando los haga una IA.