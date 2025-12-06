Subaru Forester 2025, terrenos

Nunca subestimes el terreno que pisas… puede convertirse en tu tumba o en tu trono Cersei Lannister (Juego de tronos, Temp. 7, Cap. 3)

Subaru Forester 2025 2.0i Hybrid (e-BOXER)

La industria automotriz atraviesa una de las revoluciones más importantes de su historia con la ola de electrificación que supone en parte una redefinición del concepto de movilidad y de lo que entendemos como automóvil. Sin embargo a pesar de esta ola de cambios existen fabricantes que no se han dejado arrastrar por la ola regulatoria y de mercado para mantener una identidad propia aún refinando y evolucionando tecnológicamente, dando pasos más prudentes hacia el futuro con diseños algo más conservadores pero sobre todo fieles a un ADN que ha cimentado su reputación durante décadas. Subaru es, sin duda, es uno de los baluartes de esta suerte de resistencia constructiva. Con el lanzamiento del Subaru Forester 2025, la sexta generación de su modelo más icónico, la firma japonesa no busca reinventar la rueda, sino perfeccionar la fórmula del vehículo polivalente por excelencia con elementos sobradamente conocidos. Este nuevo modelo llega al mercado español portando la etiqueta ECO de la DGT gracias a su mecánica híbrida e-BOXER, una solución técnica que busca equilibrar la eficiencia medioambiental con las capacidades dinámicas y la tracción total simétrica que constituyen la esencia de la marca.

Modelo analizado Subaru Forester 2025 Motor y acabado 2.0i HYBRID Touring Potencia 136 CV Velocidad máxima 188 Kmh Aceleración o-100 12,2 s Largo/ancho/alto 4670/1830/1730 mm Potencia máxima RPM 135 CV 5.300 rpm Par máximo Nm/RPM 182 Nm Caja de cambios Automática Lineartronic CVT Web https://www.subaru.es/ Precio 47.877 euros

El Forester no es un producto cualquiera dentro del portafolio de Subaru, es uno de los modelos más importantes en términos de ventas globales pero también un exponente de sus planteamientos: seguridad, robustez y capacidad todoterreno real. Desde su debut original en 1997, el modelo ha acumulado más de cinco millones de unidades vendidas en todo el mundo, consolidándose como una referencia indiscutible en el segmento de los SUV compactos sin haberse rendido nunca a la domesticación de estos modelos herederos de los todoterreno clásicos. Su posicionamiento dentro de la gama actual del grupo es estratégico. Mientras que el Subaru Crosstrek (sucesor del XV) ataca el segmento C-SUV con un enfoque más juvenil, urbano y de dimensiones contenidas y el Subaru Outback se mantiene como el buque insignia en el formato de familiar elevado o «crossover» de gran turismo, el Forester ocupa el centro de la oferta. Es el vehículo diseñado para ofrecer la máxima habitabilidad vertical y versatilidad de carga sin que las dimensiones exteriores se disparen hasta hacer incómoda su conducción en entornos urbanos o pistas estrechas.

Un SUV diferente

El Forester 2025 no pretende competir con los modelos SUV más deportivos ni con los todoterrenos más radicales en cuanto a robustez o capacidades off-road. Su batalla se libra en el terreno de la fiabilidad a largo plazo, la capacidad de tracción en condiciones adversas y la seguridad pasiva y activa. Aspectos todos que siempre han preocupado a los ingenieros de la marca. Es un vehículo que se posiciona como la alternativa lógica para aquellos conductores que sienten que la electrificación masiva aún no responde a sus necesidades de aventura y libertad de movimiento sin ataduras a una red de carga. Frente a competidores generalistas como el Hyundai Tucson o el Kia Sportage que ofrecen abanicos mecánicos inmensos, el Forester se especializa en un nicho muy concreto: el del SUV familiar que realmente se usa como un todoterreno ocasional, alejándose de la imagen de SUV de centro comercial que ha triunfado en el segmento.

La base sobre la que se asienta el nuevo Forester 2025 es una evolución de la Plataforma Global de Subaru (SGP – Subaru Global Platform). Esta arquitectura no es simplemente un chasis sino que integra todos los elementos de la filosofía de seguridad de la marca. Para esta sexta generación los ingenieros han implementado técnicas de construcción avanzadas, destacando la adopción del «Full Inner Frame Construction» (Construcción de Bastidor Interno Completo). En los métodos tradicionales la carrocería superior y el chasis inferior se fabrican por separado y luego se unen. Sin embargo en el nuevo Forester, toda la estructura interna del chasis se ensambla primero y los paneles exteriores de la carrocería se sueldan a esta jaula estructural posteriormente. Este cambio en el proceso de manufactura heredado de los modelos de alto rendimiento como el WRX, resulta en una rigidez torsional significativamente mayor con un incremento del 10% respecto al modelo saliente según los datos técnicos proporcionados por la marca.

Las implicaciones de esta mayor rigidez estructural son importantes y afectan a casi todos los aspectos dinámicos del vehículo. Una plataforma más rígida permite que los puntos de anclaje de la suspensión se mantengan inalterados bajo cargas elevadas, lo que a su vez permite a los amortiguadores y muelles trabajar con una precisión mucho mayor. Esto se traduce en una calidad de rodadura superior donde las irregularidades del asfalto son absorbidas por la suspensión y no transmitidas a la carrocería en forma de vibraciones o ruidos parásitos. Además la rigidez mejorada es un componente crítico en la seguridad pasiva, optimizando la dispersión de la energía en caso de impacto y protegiendo la integridad de la célula de habitabilidad. La disposición mecánica sigue siendo la seña de identidad de Subaru: el motor bóxer situado longitudinalmente y muy bajo en el vano motor para reducir el centro de gravedad alineado perfectamente con la transmisión y el eje de transmisión trasero garantizando un equilibrio de masas lateral casi perfecto que es único en la industria.

Diseño evolucionado

El diseño del Subaru Forester 2025 marca una evolución significativa bajo la nueva filosofía estética de la marca denominada «Bolder». Si bien las generaciones anteriores a veces pecaban de un conservadurismo excesivo, este nuevo modelo adopta una postura más asertiva, geométrica y robusta, comunicando visualmente sus capacidades antes incluso de poner el motor en marcha. Lejos de las líneas fluidas y orgánicas que dominan en competidores, el Forester abraza su naturaleza sufrida y utilitaria con orgullo. La parte delantera es donde la transformación es más evidente. La parrilla hexagonal ha crecido en dimensiones y presencia, adoptando un entramado interno en negro brillante que se conecta de manera orgánica con los grupos ópticos. Esta integración crea una sensación de unidad y anchura visual que planta al coche con solidez sobre la carretera. Los faros, ahora con tecnología LED matricial en los acabados superiores, presentan una firma lumínica diurna afilada que moderniza la mirada del vehículo.

Un detalle de diseño interesante es la franja negra que conecta la parrilla con los faros, un recurso estético visto en otros modelos orientales que aporta continuidad y que recuerda sutilmente a diseños clásicos, pero ejecutado con una modernidad que salta a la vista sobre todo por el acabado y por el tipo de material. El capó presenta nervaduras marcadas en los extremos, un detalle que no es meramente estético sino funcional ya que ayuda al conductor a visualizar las esquinas del vehículo, facilitando las maniobras en espacios estrechos o pasos complicados fuera del asfalto. Las protecciones plásticas en la parte inferior del paragolpes son generosas y están diseñadas con ángulos de ataque optimizados para evitar roces en conducción todoterreno. Detalles que tanto desde el punto de vista estético como funcional emparientan al Forester con los todoterreno más vocacionales.

Al observar el vehículo de perfil se aprecia la dedicación de Subaru a la visibilidad y la habitabilidad. La línea de cintura es relativamente baja en comparación con las tendencias actuales de diseños más cuadrados y regulares lo que permite unas superficies acristaladas generosas. Esto garantiza una visibilidad periférica excepcional para el conductor y una sensación de amplitud para los pasajeros, evitando la claustrofobia que generan algunos diseños coupé. Los pasos de rueda han evolucionado hacia formas más angulares, casi hexagonales, reforzando la estética robusta. Están revestidos por molduras de plástico negro que cumplen una doble función: protección contra impactos de piedras y ramas y mejora aerodinámica. Estas molduras, al igual que los faldones laterales, presentan una textura específica diseñada para reducir la turbulencia del aire y proteger de impactos y arañazos. Las llantas de aleación, disponibles en medidas de 18 y 19 pulgadas, presentan diseños aerodinámicos que complementan el conjunto.

Una zaga limpia

La parte trasera completa la renovación con un diseño más limpio y estructurado que en la generación anterior. Los pilotos traseros han sido rediseñados y ahora están conectados visualmente por una franja oscura que recorre el ancho del portón, un recurso estilístico que enfatiza la anchura del vehículo y le da una presencia más sofisticada. El portón del maletero es muy vertical, una decisión de diseño que maximiza el volumen de carga útil hasta el techo, permitiendo transportar objetos cúbicos grandes que no cabrían en SUVs con caídas de techo más pronunciadas. El paragolpes trasero integra protecciones robustas y un difusor simulado que esconde la salida de escape, alineándose con la tendencia actual de ocultar los tubos de escape en vehículos híbridos para proyectar una imagen más limpia. La luneta trasera es amplia y cuenta con un limpiaparabrisas carenado para mejorar la aerodinámica y la estética.

Si el exterior comunica solidez, el interior del Forester 2025 busca una imagen de confort y tecnología, aunque no tanto como los modelos coreanos y chinos. Subaru ha respondido a las críticas sobre la sobriedad excesiva de modelos anteriores elevando notablemente la calidad percibida y real de los materiales, así como la sofisticación del diseño interior intentando no perder de vista la durabilidad que sus clientes exigen. Al acceder al habitáculo, la primera impresión es de una mejora sustancial en el refinamiento. Los paneles de las puertas, el salpicadero y la consola central utilizan ahora materiales de tacto blando y texturas tridimensionales que aportan profundidad visual y son agradables al tacto. Se ha prestado especial atención a las zonas de contacto frecuente, como los reposabrazos y las zonas de las rodillas, que ahora cuentan con acolchados más generosos. El diseño del salpicadero es envolvente, extendiéndose hacia las puertas para crear una sensación acogedora.

Los asientos delanteros representan uno de los avances más importantes en términos de confort de marcha. Subaru ha rediseñado completamente su estructura interna basándose en estudios médicos sobre la fatiga al volante. El enfoque principal ha sido el soporte sacro y pélvico al anclar firmemente la pelvis del ocupante se reduce el movimiento oscilante de la columna vertebral y la cabeza ante las fuerzas laterales y longitudinales. El resultado es una reducción drástica del balanceo de la cabeza lo que disminuye la fatiga en viajes largos y minimiza la posibilidad de mareo para los pasajeros. El acolchado es firme pero adaptable y las opciones de tapicería incluyen desde tejidos técnicos repelentes al agua (ideales para usuarios con propoensión a las excursiones fuera del asfalto) hasta cuero napa perforado en los acabados Touring. La posición de conducción es excelente, elevada y dominante, con múltiples reglajes eléctricos que permiten encontrar la postura perfecta con facilidad.

Grande dentro

La habitabilidad trasera sigue siendo uno de los argumentos de venta más sólidos del Forester frente, por ejemplo, a otros rivales japoneses. Gracias a la forma cúbica de la carrocería y a una distancia entre ejes generosa de 2,67 metros, el espacio para las piernas en la segunda fila es sobresaliente, permitiendo que adultos de más de 1,85 metros viajen cómodamente detrás de un conductor de similar estatura. La altura libre al techo es líder en su clase, incluso en las versiones equipadas con el techo solar panorámico, lo que aumenta la sensación de desahogo. La anchura es suficiente para acomodar a tres adultos en trayectos cortos o medios, aunque la plaza central es algo más estrecha y firme como es habitual. A pesar de contar con tracción total el túnel de transmisión central ha sido diseñado para ser lo menos intrusivo posible permitiendo colocar los pies con relativa comodidad. Las puertas traseras mantienen la característica apertura de casi 90 grados de Subaru, un detalle de ingeniería que facilita enormemente el acceso la instalación de sillas infantiles voluminosas o la carga de equipos en los asientos traseros.

El maletero del Forester 2025 es un ejemplo de diseño inteligente. Con una capacidad base de 509 litros (norma VDA) con los cinco asientos en uso ofrece un volumen muy competitivo y aprovechable gracias a sus formas regulares y paredes planas. La boca de carga es extremadamente amplia y baja, facilitando la estiba de objetos pesados o voluminosos. El suelo del maletero es plano y resistente y bajo él encontramos un organizador de espuma compartimentado ideal para guardar herramientas, triangulos de emergencia u otros objetos. Al abatir los respaldos traseros, operación que se realiza fácilmente mediante unos tiradores situados en las paredes del maletero o desde los propios asientos (división 60/40), se obtiene una superficie de carga prácticamente plana que expande el volumen hasta los 1.779 litros. Esto convierte al Forester en una auténtica furgoneta de carga ocasional. Además, el maletero cuenta con ganchos de carga robustos, anillas de anclaje metálicas, toma de 12V e incluso ganchos en el guarnecido del techo trasero pensados para colgar linternas o equipos cuando el portón está abierto.

La vida a bordo se facilita con una gran cantidad de huecos portaobjetos distribuidos estratégicamente. La consola central alberga dos posavasos de gran tamaño dispuestos en paralelo, y un compartimento bajo el reposabrazos central con capacidad suficiente para una tablet pequeña o un bolso de mano. Delante de la palanca de cambios, encontramos una bandeja con superficie de goma antideslizante ideal para el teléfono móvil, que en los acabados superiores incluye carga inalámbrica Qi. Los bolsillos de las puertas son profundos y están moldeados para alojar botellas de agua grandes (de hasta 1,5 litros) sin que bailen o hagan ruido. En la parte trasera, los pasajeros disponen de revisteros divididos en los respaldos delanteros, perfectos para separar tablets y smartphones, además de posavasos en el reposabrazos central abatible.

Bien equipado

En cuanto al equipamiento tecnológico Subaru ha hecho un esfuerzo para actualizarlo. La pantalla tipo tablet ofrece una resolución Full HD nítida y una respuesta táctil capacitiva muy mejorada respecto a generaciones anteriores. La interfaz gráfica se organiza mediante iconos grandes y legibles, inspirados en el funcionamiento de un smartphone lo que facilita su operación en marcha con un vistazo rápido. La integración con Apple CarPlay y Android Auto es ahora inalámbrica de serie en toda la gama, eliminando la necesidad de cables y permitiendo una conexión fluida nada más entrar al coche. La pantalla se divide en zonas funcionales: una barra superior con información esencial del vehículo y el sistema híbrido (modo X-Mode, inclinómetros, flujo de energía), la zona central principal para mapas y aplicaciones, y una zona inferior dedicada a los controles de climatización. Aunque la integración del climatizador en la pantalla suele ser motivo de crítica, Subaru ha resuelto esto de manera inteligente manteniendo botones físicos para la regulación de la temperatura, el desempañado de cristales y el volumen del audio, así como botones táctiles fijos en la pantalla para la velocidad del ventilador y la calefacción de asientos.

Frente al conductor, el Forester opta por una solución híbrida que combina tradición y modernidad. Mantiene dos grandes esferas analógicas para el velocímetro y el tacómetro, de lectura clara e instantánea bajo cualquier condición de luz. Entre ellas, se sitúa una pantalla digital a color de 4,2 pulgadas que actúa como ordenador de a bordo, mostrando información de consumo, instrucciones de navegación, estado del sistema EyeSight y alertas de seguridad. Aunque no es un cuadro de instrumentos completamente digital y configurable como el «Virtual Cockpit» de algunos rivales del Grupo Volkswagen o las pantallas panorámicas de Hyundai/Kia, su funcionalidad y legibilidad son intachables, evitando la saturación de información irrelevante.

La gran novedad técnica en el apartado de la seguridad es la evolución del sistema EyeSight. Anteriormente estaba basado en dos cámaras situadas en la parte superior del parabrisas para percibir profundidad y distancia, el nuevo sistema añade una tercera cámara gran angular en posición central. Esta tercera cámara amplía el campo de visión del sistema, mejorando la detección de peatones y ciclistas en situaciones críticas como intersecciones urbanas o giros cerrados, donde las cámaras estéreo convencionales podían tener ángulos muertos laterales. El conjunto de funciones incluye el Control de Crucero Adaptativo Avanzado con función de centrado de carril (que funciona con una suavidad y naturalidad ejemplares), Frenada de Emergencia Pre-colisión (ahora con mayor capacidad de respuesta en cruces), Dirección Automática de Emergencia (capaz de esquivar obstáculos si hay espacio seguro en el carril adyacente) y Aviso de Salida de Carril con vibración en el volante.

Pensando en el uso fuera del asfalto y en maniobras complejas, el Forester incorpora el Multi-View Monitor, un sistema de cámaras perimetrales que genera una vista cenital de 360 grados del vehículo en la pantalla central. Esto resulta muy importante cuando se transita por caminos estrechos con piedras o zanjas, permitiendo al conductor ver exactamente dónde pisa cada rueda. Además, se incluye el Driver Monitoring System (DMS), una cámara infrarroja situada en el salpicadero que vigila constantemente la cara del conductor. Este sistema detecta signos de fatiga o distracción (como apartar la vista de la carretera) y emite alertas sonoras y visuales. No siempre funciona del todo bien ya que en ocasiones es demasiado sensible y salta al poco tiempo de ponernos al volante, pero no hay duda de que es un elemento de seguridad muy interesante. Adicionalmente, el DMS tiene una función de confort: reconocimiento facial. Puede almacenar los perfiles de hasta cinco conductores y, al reconocer quién se sienta al volante, ajusta automáticamente la posición del asiento, los espejos retrovisores y las preferencias de climatización a los ajustes guardados de esa persona.

Un Boxer clásico

Para el mercado europeo y español, el Forester 2025 se comercializa exclusivamente con la motorización 2.0i e-BOXER. Se trata de un sistema híbrido ligero (MHEV) que busca cumplir con las exigentes normativas de emisiones de la UE sin renunciar a la arquitectura mecánica que define a Subaru. El motor térmico es un bloque de gasolina de 2.0 litros que como es tradicional en la marca monta cuatro cilindros en disposición bóxer (opuestos horizontalmente), atmosférico y con inyección directa. Este motor ha sido revisado para mejorar su eficiencia térmica y reducir la fricción interna. Desarrolla una potencia máxima de 136 CV (100 kW) y un par motor de 182 Nm a 4.000 rpm. Integrado en la caja de cambios Lineartronic, se encuentra un motor eléctrico compacto que rinde 16,7 CV (12,3 kW) y 66 Nm de par instantáneo. La batería de tracción es de iones de litio y de pequeña capacidad, ubicada sobre el eje trasero para no restar espacio al maletero y contribuir al reparto de pesos equilibrado.

La potencia se gestiona a través de la transmisión Lineartronic CVT (transmisión variable continua). Esta caja ha sido refinada para ofrecer una respuesta más directa y silenciosa. Aunque las CVT tienen fama de producir un efecto de «resbalamiento» (el motor se revoluciona mucho sin que la velocidad aumente proporcionalmente), Subaru ha programado puntos de cambio simulados que se activan cuando se pisa el acelerador con decisión, imitando la sensación de escalonamiento de una caja automática tradicional de convertidor de par. Esto mejora la experiencia de conducción y la conexión entre el conductor y la máquina aunque no elimina del todo esa sensación de exceso de revoluciones. A través del sistema SI-DRIVE, el conductor puede elegir entre dos modos de gestión del motor y la transmisión: «Intelligent» (I), que prioriza la eficiencia y la suavidad, y «Sport» (S), que agudiza la respuesta del acelerador y mantiene el motor en un régimen de revoluciones más alto para facilitar los adelantamientos y la conducción dinámica.

Veamos cómo se comporta el Forester al volante. En el entorno urbano, el Forester sorprende por su agilidad. A pesar de sus dimensiones de SUV mediano (4,65 metros de largo), se mueve con soltura gracias a un radio de giro excelente y a una visibilidad perimetral muy buena. La dirección, que ahora cuenta con una asistencia eléctrica de doble piñón heredada del deportivo WRX, ofrece un tacto más directo, preciso y natural, transmitiendo confianza al maniobrar en calles estrechas. El sistema híbrido brilla en el tráfico denso, los arranques desde los semáforos son silenciosos y suaves gracias al empuje inicial del motor eléctrico. El sistema Auto Start-Stop actúa con rapidez y refinamiento, apagando y encendiendo el motor térmico de manera casi imperceptible gracias a la intervención del motor eléctrico que hace de motor de arranque. La suspensión absorbe con maestría los badenes, tapas de alcantarilla y el asfalto deteriorado, aislando a los ocupantes del ajetreo urbano con un confort de marcha elevado.

Un Forester rutero

Al salir a carreteras viradas, las bondades de la Plataforma Global SGP y su mayor rigidez salen a relucir. El coche gira muy plano, con un control del balanceo de la carrocería que es sorprendentemente bueno para un vehículo con 22 cm de altura libre al suelo. La dirección precisa permite trazar las curvas con confianza, y el sistema de reparto de par vectorial (Active Torque Vectoring) ayuda a inscribir el morro en el viraje frenando ligeramente la rueda interior. Sin embargo es en este uno de los escenarios donde el motor 2.0i atmosférico y el cambio CVT muestran sus limitaciones frente a rivales turboalimentados o con sistemas híbridos más potentes y cajas de cambio más eficaces y directas. Con 136 CV para mover un conjunto que roza los 1.700 kg, las recuperaciones y los adelantamientos requieren anticipación. Al exigir potencia máxima el motor sube de vueltas y se hace audible, aunque la transmisión CVT gestiona bien la situación simulando marchas. El Forester no es un coche para conducción deportiva sino para mantener ritmos fluidos y constantes.

En autopista, el Forester se revela como un excelente vehículo para largas distancias. La estabilidad direccional es imperturbable, incluso con viento lateral fuerte o lluvia intensa, mérito de la tracción total permanente y la aerodinámica funcional. A velocidades legales de 120 km/h, el motor gira relajado y el silencio reina en el habitáculo. El sistema EyeSight hace que los viajes sean mucho menos cansados, gestionando la velocidad y la distancia con el tráfico de forma suave. El consumo de combustible en estas circunstancias se estabiliza en torno a los 7,5 – 8,5 litros a los 100 km, una cifra razonable para un vehículo de tracción total permanente y aerodinámica de SUV, aunque superior a la de un Toyota RAV4 Hybrid que puede bajar de los 6,5 litros en condiciones similares. Es cuando salimos del asfalto el Forester justifica su existencia y deja atrás a gran parte de la competencia. Mientras que la mayoría de los SUV de su segmento sufren en cuanto el camino se complica, el Forester se siente en su hábitat natural. La altura libre al suelo de 220 mm es una de las mejores del segmento, permitiendo superar piedras y roderas profundas sin miedo a golpear los bajos. Los ángulos de ataque (20,4°), salida (25,8°) y ventral son más que suficientes para aventuras serias.

El sistema de tracción Symmetrical AWD trabaja de forma permanente, enviando par a las cuatro ruedas constantemente, no solo cuando detecta deslizamiento. Pero el verdadero factor diferencial es el X-MODE de doble función. Mediante un dial en la consola, el conductor puede seleccionar dos modos específicos: «Nieve/Tierra» para superficies resbaladizas pero firmes, y «Nieve Profunda/Barro» para situaciones donde las ruedas pueden hundirse. Estos modos alteran la respuesta del acelerador, la gestión de la transmisión y, sobre todo, el control de tracción. En pruebas sobre barro denso o pendientes de tierra suelta el sistema frena las ruedas sin tracción y envía el par a las que tienen apoyo permitiendo al Forester seguir avanzando donde otros se quedarían atascados. El Control de Descenso de Pendientes (HDC) permite bajar cuestas pronunciadas y resbaladizas sin tocar el freno, manteniendo una velocidad constante y segura para que el conductor solo se preocupe de dirigir el volante. Es, sin lugar a dudas el SUV compacto más capaz fuera del asfalto que se puede comprar hoy en día sin recurrir a un todoterreno puro con reductora.

Conclusiones

Tras probarlo nos ha quedado claro que Subaru ha modernizado su Forester sin tocar para nada la personalidad de este modelo. El Subaru Forester 2025 2.0i Hybrid e-BOXER madura más que cambiar. No es un coche diseñado para ganar comparativas de aceleración en línea recta ni para ofrecer el consumo más bajo del mercado en un ciclo de homologación ni proporciona sensaciones deportivas en carreteras con curvas pronunciadas. Su propuesta de valor es diferente por un lado ofreciendo una seguridad real en cualquier condición climática y por el otro una robustez mecánica y estructural a prueba de bombas que ya conocen los fieles a la marca. Pero además el Forester ha conservado y aumentado una versatilidad de uso que abarca desde el viaje familiar cómodo hasta la aventura todoterreno exigente con una respuesta en este caso digna de un todoterreno puro.

Las mejoras en calidad interior tecnología de infoentretenimiento y refinamiento de marcha corrigen los puntos débiles de la generación anterior, aunque sin alcanzar aún la sofisticación y la calidad de alguno de sus rivales. Esto hace que el Forester sea ahora un vehículo mucho más completo y atractivo para un público más amplio. Uno de los puntos débiles es la cobninación del sistema híbrido e-BOXER en combinación con el cambio CVT. Con respecto a modelos de la competencia se queda algo justo en prestaciones puras y sus consumos no son los mejores. A cambio la respuesta es suave y progresiva y el cambio es algo más reactivo que los CVT que encontramos en otras marcas. En definitiva es el coche indicado para quien busca un coche versátil, seguro y honesto que no tiene miedo de salirse del asfalto.