Hyundai Inster, suelo

I’ll hide my heart behind a neon sign Katy Perry («Firework», Teenage Dream, 2010)

Nuevamente toca comida de familia política. No me entendáis mal. Mis suegros están forrados así que es una comida espectacular, somos como cuarenta personas entre familiares y novios, estatus en el que me encuentro actualmente, el chalet es impresionante con vistas a la ciudad y posibilidad de planchar la oreja en una de las venticinco habitaciones si el champagne y la langosta se suben a la cabeza. Bromeo, nunca he tomado champagne y langosta en casa de mis suegros, pero las copas de aire de foie gras con gelatina de Sauternes y el carpaccio de vieiras que estoy disfrutando con mi copa de Château Pontet-Canet no creo que sea mucho más barato. Mi suegra ya nos ha hecho el tour de sus nuevas adquisiciones de arte. Unas obras hechas de mimbre de un artista vietnamita que olían a pescado, pero ella está entusiasmada y por supuesto hemos mostrado nuestra admiración. Clara siempre dice lo mismo «un acierto mamá» asintiendo y sonriendo. Es que su madre nos pasa mucho dinero. Yo también asiento y sonrío, por supuesto, pero no me salen las palabras para elogiar un cesto de pescador asiático de segunda mano. Luego entra la fase de aburrimiento. Yo sonrío, me río de los chistes sin gracia de los hermanos de Clara. Son siete y todos chicos así que de cuando en cuando me sueltan eso de «cuida a mi hermana» y luego según lo graciosos que se encuentren añaden un «más te vale» o un «que si no te mato» o si la velada está lo suficientemente avanzada no falta el abrazo de Alejandro, el más joven, con un sincero «te quiero tío» perfumado de aliento del Armagnac reserva que esconde inútilmente mi suegro.

Pero la estrella de estas fiestas suele ser la prima de Clara, Lucía. Es ese pariente irreverente, falso rebelde, revolucionario con fideicomiso, hyppie sin hipotecas pero con casa en la playa. Siempre aparece tarde y con un acompañante que garantice el llanto desconsolado de su madre, la tía Susana, que entre sollozos se pregunta qué ha hecho mal hasta que se toma sus pastillas. Esta vez Lucía llega realmente tarde, pero suele merecer la pena. Así que estoy apostado aderede en uno de los bancos del jardín japonés junto a la explanada que sirve de aparcamiento esperando la aparición de Lucía. Mientras tanto Alfonso, otro hermano de Clara, me cuenta que ha descubierto las criptomonedas, que un tipo de la consultora le ha propuesto un negocio. Total, pienso, mejor que queme el dinero en billetes del Monopoly virtuales que en coleccionar motos de agua como le dio por hacer el año pasado. Tengo una técnica más depurada para fingir interés por las cosas que me cuentan los hermanos de Clara. Les escucho de verdad y me meto en el papel del terapeuta. Así que les suelto cosas como «Y eso cómo te hace sentir» o «Y qué crees que te impide decidirte» o mi favorita «No te valoras lo suficiente, deberías intentarlo» que calculo que ha costado millones de euros a mi suegro. Atardece ya y Lucía no aparece. Una lástima. Apoyo la mano en el hombro de Alfonso, agotado ya de contarme consejos de criptobros, y para su espanto le digo «cuéntame más». En ese momento un helicóptero aparece en el horizonte y da una pasada sobre la casa. Luego aterriza justo sobre el rosal de mi suegra. Sonrío. Lucía sabe cómo hacer una entrada…