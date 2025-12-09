El Lenovo Legion Pro Rollable es el nuevo ordenador portátil con pantalla flexible que la firma china presentará en la feria de Las Vegas, CES 2026. Nueva generación del que fuera el «primer portátil del mundo con pantalla enrollable», su formato será distinto, al igual que su objetivo de uso.

Lenovo puede presumir de dispositivos innovadores, especialmente en portátiles. Hace años que lanzó la serie Yoga para ‘inventar’ el segmento de los convertibles y año a año ha ido presentando diseños cada vez más atrevidos, que además, no se han quedado en la fase de prototipo y han terminado comercializándose.

Lenovo Legion Pro Rollable, ahora para juegos

Lenovo culminó su desarrollo con pantallas flexibles con el lanzamiento del ThinkBook Plus Gen 6, que como gran novedad mundial estrenó una pantalla enrollable. El panel, con tecnología OLED, es capaz de expandirse en vertical desde 14 a 16,7 pulgadas, minimizando la necesidad de desplazamientos constante o múltiples pantallas. Está diseñado para el segmento profesional, comerciales o desarrolladores.

El Legion Pro Rollable es distinto. En lugar de un portátil para empresas con pantalla extensible, la compañía ha estado trabajando en un equipo para juegos, pero con una pantalla enrrollable que se extiende horizontalmente. No se ha informado se su tamaño, pero por lo que vemos en las imágenes podría acercarse a las 20 pulgadas desplegado por completo.

Por supuesto será una OLED flexible, con tasa de refresco de al menos 120 Hz y con una relación de aspecto 21:9. Este diseño, con la pantalla expandiéndose horizontalmente a izquierda y derecha es más ‘natural’ para el escritorio informático actual donde hoy abundan los monitores panorámicos. En cuanto a la relación de aspecto, es ideal para juegos y entretenimiento.

Podemos esperar que un sistema de eje motorizado para desplegar el panel POLED flexible, un marco de tensión que mantiene la pantalla plana cuando está extendida y un firmware que puede detener el mecanismo instantáneamente si algo bloquea el movimiento o sucede cualquier fallo. Estos componentes ya los ha validado Lenovo en versiones anteriores de plegables y enrrollables.

En cuanto a hardware, estará motorizado por los procesadores Intel Core Ultra, seguramente la nueva serie 3 que ya hemos visto anunciado en los próximos portátiles de MSI y una gráfica dedicada serie RTX 50 de NVIDIA. No se conoce cuánta memoria y almacenamiento montará en una época de falta de suministro y altos precios.

Si hablamos de precio, el Lenovo Legion Pro Rollable no va a destacar porque será bastante caro, por encima de los 3.000 dólares. Dirigido a gamers que buscan un sistema portátil que se transforme en un panel ultra ancho cuando sea necesario, se espera su presentación en el CES 2026.