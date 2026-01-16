La enciclopedia en línea Wikipedia acaba de cumplir 25 años. Libre y sin publicidad (por ahora), es con mucho la obra de consulta más grande y popular de Internet y de paso, todo un ejemplo de servicio abierto y colaborativo en la Red de redes. Para celebrar el aniversario se han organizado distintos eventos y se han anunciado importantes acuerdos con las grandes tecnológicas , Microsoft, Amazon y Meta incluidos.

Wikipedia sigue cumpliendo años y es lo mejor que podemos decir de un proyecto de la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia, iniciada por Jimmy Wales y Larry Sanger bajo un modelo de software libre y basada en el concepto ‘wiki’. Un portal cuyas páginas pueden ser editadas por voluntarios y a ellos se han dirigido en el aniversario como reconocimiento: «Cerca de 250.000 personas voluntarias escriben, editan y verifican los datos de sus 65 millones de artículos en más de 300 idiomas, todas guiadas por estándares de neutralidad y confiabilidad».

Wikipedia es uno de los últimos bastiones de los inicios de Internet y ha sobrevivido cuando muchas otras de sus coetáneas han pasado a mejor vida, superando problemas que han amenazado su supervivencia, desde las críticas sobre la fiabilidad de sus artículos, la facilidad para la vandalización de las entradas, los problema surgidos por la crisis de editores fijos en algunas de sus ediciones o los bloqueos por países dictatoriales a los que no les gusta que sus ciudadanos lean las verdades del barquero.

La enciclopedia en línea se mantiene en el top-10 de sitios web más visitados del mundo con casi 15.000 millones de visitas mensuales. Todo un milagro ya que es el único portal web del listado administrado por una organización sin ánimo de lucro que ha podido mantenerse independiente a pesar de la falta de fondos para mantener sus servidores y los empleados fijos que tiene.

Wikipedia en la era de la IA

La Fundación ha publicado una cápsula del tiempo muy interesante en la que se puede ahondar en su pasado, presente y futuro y su papel durante los principales eventos globales los últimos 25 años. Como nadie puede escapar a las grandes olas tecnológicas (aunque muchas de ellas hayan terminado en fiascos enormes) la Fundación Wikimedia está utilizando IA en la Wikipedia para crear nuevas funciones que mejoren la tarea de creación y mantenimiento, pero sin prescindir del talento humano.

Pero la misma IA también amenaza su futuro, como a otros medios de comunicación. Los modelos de IA, especialmente los generativos, ‘rapiñan’ contenido de cualquier lugar sin respeto alguno. Y no solo de las grandes corporaciones. Hay casos infinitos de medios más pequeños, profesionales, periodistas, escritores o docentes cuyos derechos se han vulnerado en una situación irresponsable y sin control que recuerda al salvaje oeste.

Un medio con tantísimo contenido como Wikipedia no ha estado a salvo y esa visión original de un espacio en línea libre se ha visto empañada por el dominio de las plataformas de las grandes tecnológicas y el auge de los chatbots de inteligencia artificial generativa entrenados con contenido extraído de la web. Los métodos agresivos de recopilación de datos por parte de los desarrolladores de IA, incluidos los del vasto repositorio de conocimiento gratuito de Wikipedia, han planteado preguntas sobre quién paga en última instancia el auge de la inteligencia artificial.

Afortunadamente, la Fundación Wikimedia firmó con Google como uno de sus primeros clientes en 2022 y anunció otros acuerdos el año pasado con actores de inteligencia artificial más pequeños como el motor de búsqueda Ecosia. Ahora, la enciclopedia colaborativa en línea anuncia que ha firmado otros acuerdos con grandes firmas de inteligencia artificial como Amazon, Meta, Perplexity, Microsoft y la francesa Mistral AI.

Estas empresas pagan para acceder al contenido de Wikipedia «con un volumen y una velocidad diseñados específicamente para sus necesidades», explican desde la fundación. No se han proporcionado detalles financieros ni de otro tipo, pero este tipo de acuerdos debe garantizar una Wikipedia independiente durante muchos años más. ¡FELICIDADES POR ESOS 25 AÑOS!