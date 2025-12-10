Si buscas ideas de regalo útiles y prácticas para estas fiestas, Trust ofrece tecnología de calidad a precio razonable perfecta para teletrabajar o disfrutar de tus ratos de ocio.

En esta selección, te presentamos cinco dispositivos perfectos para regalar en Navidad: muy equilibrados, pensados para el trabajo híbrido, el uso doméstico y el gaming. Todos destacan por su enfoque práctico y excelente relación entre calidad, precio y prestaciones. Ideales para acertar estas Navidades sin arruinarte.

Trust Bayo II: el regalo perfecto para quien pasa muchas horas frente al ordenador

El Bayo II apuesta por la ergonomía gracias a su diseño vertical certificado ErgoCert, que ayuda a posicionar la mano y la muñeca de manera natural (en un ángulo óptimo de 57º) para reducir la fatiga y prevenir lesiones tras largas horas de uso.

Incorpora seis botones, rueda de fácil acceso, sensor óptico con DPI ajustable (800 a 2400 ppp) y una batería recargable con autonomía de hasta tres meses. El uso de un 70% de plásticos reciclados suma puntos a su apuesta por la sostenibilidad. Una muy buena opción si te preocupan tanto la salud postural como la practicidad en el día a día.

¿Por qué regalarlo?

– Ergonomía real avalada por certificación.

– Batería recargable de larga duración.

– Material reciclado y botones silenciosos.

– Ideal para regalar a familiares, compañeros de trabajo o amigos que teletrabajen y cuiden su salud postural.

PVPR 39,99€ | Más información – Trust Bayo II

Trust Vaiya: el regalo ideal para los que cambian de un dispositivo a otro

El Vaiya es una herramienta versátil para quienes trabajan combinando equipos. Puedes conectarlo simultáneamente hasta a cuatro dispositivos (PC, portátil, móvil, tablet; vía Bluetooth o USB) y alternar entre ellos pulsando un botón.

Sus teclas tipo tijera ofrecen buena velocidad y precisión, y alcanza hasta seis meses de autonomía con una sola carga. Incluye controles multimedia y botón para asistentes de voz. Su tamaño compacto no sacrifica prestaciones, y el 55% de materiales reciclados muestra el guiño eco de la marca.

¿Por qué regalarlo?

– Permite alternar de dispositivo sin complicaciones.

– Teclado muy cómodo y silencioso.

– Batería de larga duración y recarga rápida.

– Perfecto para regalar a profesionales que combinan PC, portátil, tablet y móvil en su día a día.

PVPR 39,99€ | Más información – Trust Vaiya

Trust Ayda: El detalle perfecto para quien hace videollamadas o busca concentración mientras trabaja.

Pensados para teletrabajo, videollamadas o simplemente desconectarte, los Ayda ofrecen cancelación de ruido ambiental (ENC) y micrófono con silenciamiento automático al plegarlo. Además funcionan hasta a 10 metros de distancia sin cables.

Sorprenden por su ligereza (121 g), los controles integrados y la autonomía de hasta 24 horas. Cuenta con almohadillas son suaves y el acolchado resulta cómodo inclusive en sesiones largas. Su construcción con alto grado de materiales reciclados es una apuesta por la sostenibilidad que no merma su robustez.

¿Por qué regalarlos?

– Reducción real del ruido en llamadas y reuniones.

– Muy cómodos y ligeros para uso prolongado.

– Funciona bien tanto en PC, como en móvil y tablet.

– Un regalo útil para teletrabajadores, estudiantes o cualquiera que valore trabajar sin distracciones.

PVPR 49,99€ | Más información – Trust Ayda ENC

Trust Ferro Hyperscroll: El mejor regalo para quien trabaja con documentos extensos, hojas de cálculo o navega mucho por internet.

El Ferro Hyperscroll destaca por su rueda metálica hyperscroll multidireccional, ideal para quienes pasan el día navegando largas hojas de cálculo o documentos de cientos de páginas.

Permite vinculación con tres dispositivos (Bluetooth y USB) y alterna entre ellos al instante. La autonomía llega hasta 19 meses con dos pilas AA, el sensor es preciso y los clics, silenciosos. Si buscas rapidez y comodidad en la gestión de grandes volúmenes de información, es una alternativa muy interesante.

¿Por qué regalarlo?

– Rueda hyperscroll metálica; ideal para ofimática

– Material reciclado y batería que dura más de un año

– Botón para cambio rápido entre distintos equipos

– Ideal para regalar a profesionales que gestionan grandes volúmenes de información diariamente.

PVPR 29,99€ | Más información – Trust Ferro Hyperscroll

Trust GXT 714F Ruya: El regalo estrella estas Navidades para gamers y teletrabajadores que buscan comodidad durante largas sesiones

La GXT 714F Ruya apuesta por un diseño que une estética gaming con la comodidad de las mejores sillas de oficina. Cuenta con respaldo reclinable, reposabrazos configurables en tres dimensiones, altura variable y cojines lumbares/cervicales para adaptarse a diferentes usuarios.

Fabricada con materiales de calidad, como espuma de alta densidad y tela transpirable en las zonas clave, y la estructura de madera tiene certificado FSC. Soporta hasta 150 kg y personas de casi dos metros, por lo que es robusta y estable para largas jornada de trabajo o juego sin dolores de espalda.

¿Por qué regalarla?

– Amplias opciones de ajuste ergonómico.

– Materiales duraderos y base muy estable.

– Válida para teletrabajo o gaming intensivo.

– El regalo perfecto para quien pasa muchas horas sentado, ya sea trabajando o jugando.

PVPR 199,99€ | Más información – Trust GXT 714 Ruya

Estos cinco productos de Trust combinan utilidad, calidad y precio razonable, convirtiéndolos en opciones seguras para acertar estas Navidades.

Hemos elegido regalos prácticos que se usarán durante todo el año y que demuestran que te preocupas por la comodidad y el bienestar de quien los recibe. Tecnología con sentido que no te arruina y que hará feliz a cualquier teletrabajador o gamer de tu lista.