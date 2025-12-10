Microsoft prepara novedades para el Windows 11 de 2026 y ha adelantado actualizaciones importantes centradas en la ejecución de videojuegos. Un movimiento obligado ante la competencia que llega de Valve y un ecosistema alternativo que amenaza el monopolio de Windows.

Ha debido escocer en Redmond los análisis que dicen que sistemas alternativos como SteamOS ofrecen un mejor rendimiento en juegos y una mejor experiencia general que Windows. Y ello incluso en máquinas como la portátil ROG Ally que incluye Windows preinstalado. Y no es que en Microsoft no tengan capacidad para hacerlo mejor, es que el enfoque de Windows 11 ha ido por otros derroteros, dedicado a promocionar sus servicios, infladísimo con software innecesario y con un futuro basado en agentes de IA que nos tememos estrangulará más todo el ecosistema y provocará más problemas de estabilidad y consumo de recursos.

No; Windows 11 no es el mejor sistema operativo para jugar por mucha cuota de mercado que tenga y si Valve se lanza a fondo a por el escritorio informático y sigue mejorando SteamOS, atraerá a muchos jugadores.

Windows 11 de 2026, mejoras en juegos

«Nos comprometemos a hacer de Windows el mejor lugar para jugar y seguiremos perfeccionando los comportamientos del sistema que más importan a los juegos», afirma Microsoft en una publicación de blog en la que habla de las novedades específicas que está desarrollando para el próximo año.

La compañía destaca varios pilares fundamentales que abordará en el Windows 11 de 2026: la gestión de cargas de trabajo en segundo plano, mejoras en el consumo de energía y la programación, optimización de la pila gráfica y la actualización de controladores.

Microsoft ha confirmado que la función Auto SR (absurdamente exclusiva inicialmente para los PC Copilot+ con procesadores Snapdragon X) llegará a los portátiles para juegos con Windows el próximo año. Auto SR es una función de escalado a nivel de sistema operativo que promete mayor nitidez en la imágenes y velocidades de fotogramas más fluidas en juegos compatibles sin intervención de los desarrolladores.

También lanzará Advanced Shader Delivery (ASD) en más dispositivos con Windows 11. Esta función precarga los sombreadores de los juegos durante la descarga y permite que ciertos títulos se inicien mucho más rápido, con mayor fluidez y menor consumo de batería al cargarlos por primera vez.

Otras novedades mencionadas ponen el foco en la mejora del rendimiento general a nivel de sistema; la compatibilidad ampliada con Prism; soporte nativo anti-trampas para Windows sobre ARM; trazado de rayos DirectX 1.2; mejoras en el audio Bluetooth LE y la representación neuronal.

Veremos cómo se puede implementar todo esto en el ‘monstruo’ en que han convertido al Windows actual. Es indudable que sería mucho mejor un Windows ligero solo para juegos, pero las mejoras mencionadas debería permitir que el sistema operativo funcionara con menos peso y asignara los recursos liberados a los juegos para que éstos funcionen mejor.

Veremos también la respuesta del mercado al lanzamiento de alternativas como la Steam Machine y muy especialmente si SteamOS amplía objetivos y terceros fabricantes lo licencian como alternativa a Windows.