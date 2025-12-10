World of Tanks cumple 15 años y lo celebra a lo grande con las Holiday Ops 2026

World of Tanks, uno de los mejores juegos gratis para PC, cumple 15 años, y para celebrarlo Wargaming ha preparado un evento único bautizado como Holiday Ops («Operaciones Festivas») 2026. Dicho evento cuenta con la participación del actor Benedict Cumberbatch, que ha sido elegido como el embajador de estas fiestas, y será el que nos dará la bienvenida y nos asignará las misiones especiales del evento.

Nada más entrar a World of Tanks el evento nos dará la bienvenida, y nos encontraremos con un Pueblo Festivo donde disfrutaremos de acogedoras escenas nevadas durante el día. Durante la noche tendremos una iluminación navideña cargada de guirnaldas, lámparas y fuegos artificiales.

Al entrar en el pueblo recibiremos el primer regalo especial de este evento, el Strv M/31, un tanque sueco ligero de nivel III que cuenta con una tripulación completamente entrenada y un hueco en el garaje. En el Pueblo Festivo también tendremos el Calendario de Adviento, que cuenta con una serie de puertas que podremos ir abriendo para desbloquear nuevos regalos y sorpresas.

Sin duda es una oportunidad de oro para conseguir contenido gratuito, así que si eres un fanático de World of Tanks no deberías perderte este evento. Si estás pensando en empezar a jugar este evento hace que sea el mejor momento posible, porque nada más entrar conseguirás un tanque de nivel III de forma gratuita.

Al completar las misiones asignadas por Benedict Cumberbatch también conseguiremos diferentes recompensas de personalización, como diseños 2D, vinilos e inscripciones. Si eres un amante de la personalización vas a disfrutar mucho con estas misiones.

El núcleo central de este evento es el «Desafío de Operaciones Festivas», que incluye 56 misiones de batalla acompañadas de diferentes recompensas exclusivas, entre las que se incluye la posibilidad de conseguir al mismo Cumberbatch como comandante, un detalle que también gustará a los fans del actor.

Del 11 al 22 de diciembre vuelve el modo de juego «Incursión Invernal», que en esta ocasión se desarrollará en dos nuevos mapas, uno ambientado en el espacio profundo con estrellas y planetas y otro ambientado en una fábrica de regalos. Podrán participar tres equipos de cinco jugadores, y cada comandante controlará un tanque único.

El evento de «Operaciones Festivas» ya está activado, y se mantendrá hasta el 12 de enero de 2026 a las 7 de la mañana, así que tienes mucho tiempo por delante para completar esas 56 misiones y conseguir todo el contenido gratuito que ofrece. En este enlace encontrarás una guía completa del evento.