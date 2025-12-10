Instagram permitirá ajustar el uso de la IA en el feed

Instagram continúa afinando su fórmula para intentar mantener a los usuarios enganchados satisfechos, y su próximo gran paso va directo al corazón de la experiencia en la plataforma: el algoritmo. La red social está probando una nueva herramienta, llamada Your Algorithm, que permitirá a los usuarios ajustar cómo funciona su feed y cuánto peso tendrá la inteligencia artificial en las recomendaciones que reciben. En un momento en el que muchas plataformas duplican su dependencia de la IA para decidir qué vemos, Instagram parece dispuesta a devolver parte del control a quienes consumen el contenido.

Esta nueva función ofrecerá ajustes detallados sobre el tipo de sugerencias que aparece en el feed, abriendo la puerta a personalizarlo mucho más que hasta ahora. Según adelanta Android Police, Your Algorithm permitirá modificar la influencia de distintos tipos de señales, como intereses temáticos, publicaciones de cuentas similares, popularidad o tendencias detectadas por IA. La idea es que el usuario pueda decidir si quiere más recomendaciones basadas en su actividad, menos contenido seleccionado algorítmicamente o un feed mucho más cercano a lo cronológico y a las personas que sigue.

El punto más relevante es que el usuario podrá ajustar explícitamente el impacto de la IA en sus sugerencias, incluso reduciéndolo de manera significativa. Si Instagram considera que a alguien le gustan ciertos tipos de publicaciones, ahora será posible decirle que no, que no quieres que el algoritmo rellene tu feed con más de lo mismo. De forma paralela, también podrás reforzar categorías que te interesan o penalizar recomendaciones que nunca te encajan. Por primera vez, el feed de Instagram dejará de ser una “caja negra” y pasará a ser un sistema parcialmente configurable.

Meta no ha tomado este rumbo por casualidad. El creciente escrutinio regulatorio —especialmente en la Unión Europea— exige más transparencia y más capacidad de decisión para el usuario. Además, muchos consumidores muestran saturación hacia la invasión algorítmica: publicaciones irrelevantes, vídeos repetitivos, reels que no se parecen en nada a sus intereses y un sentimiento cada vez más extendido de que ya no controlan lo que ven. De ahí que Meta busque adelantarse, ofreciendo herramientas que respondan a esa necesidad de recuperar el mando.

En la práctica, el impacto puede ser considerable. Quienes quieren volver a un feed dominado por amigos y cuentas seguidas, lo tendrán más fácil. Quienes prefieren ver más contenido reciente y menos reels virales, también. Y quienes noten que la IA insiste en recomendarles temas que no les interesan, podrán reducir directamente su peso. Lo que antes requería “engañar” al algoritmo —dar likes estratégicos o silenciar media aplicación— ahora podría gestionarse de forma limpia desde un panel dedicado.

Eso sí, la herramienta aún está en fase de pruebas internas y no está claro cuándo llegará a todos los usuarios. Tampoco se sabe con precisión si será posible desactivar por completo la IA o si siempre quedará un nivel mínimo de intervención automática en el feed, como sucede en otras plataformas. Instagram afirma estar experimentando con diferentes versiones del panel, por lo que algunas funciones podrían cambiar antes del despliegue final.

Aun así, el movimiento marca una tendencia clara: las plataformas sociales empiezan a aceptar que la personalización algorítmica no puede seguir siendo un mecanismo opaco e inalterable. Si lo que Instagram promete se materializa, podríamos estar ante un giro importante en la relación entre usuarios, algoritmos y contenido, uno que devuelve parte del control a quienes llevan años pidiéndolo.