Los clásicos de Xbox, más cerca de PC y ROG Xbox Ally

Ni es la primera vez que lo escuchamos ni, por lo que parece, será la última: el interés por recuperar el legado clásico de la industria del videojuego vive un momento dulce. La preservación se ha convertido en un tema central para jugadores y estudios, y la explosión del juego portátil de PC en el bolsillo —con dispositivos como la ROG Ally o la Legion Go— ha reavivado aún más el deseo de revivir títulos de épocas pasadas. En ese contexto, no sorprende que cualquier señal de que un gran fabricante está trabajando para acercar sus clásicos a nuevas plataformas despierte tanto interés. Y eso es justo lo que apunta la última filtración relacionada con Xbox.

La información procede del conocido insider Shinobi602, quien asegura que dentro de Microsoft hay un esfuerzo activo para lograr que juegos legacy de Xbox —incluyendo títulos de Xbox y Xbox 360— puedan ejecutarse de manera nativa en Windows y en dispositivos portátiles basados en él. No hablamos de un anuncio oficial ni de un plan confirmado, pero la trayectoria del filtrador y la coherencia del movimiento hacen que la posibilidad sea más que verosímil. Al fin y al cabo, el propio Phil Spencer ha reiterado en varias ocasiones que preservar el catálogo histórico de Xbox es una prioridad estratégica.

De confirmarse, este movimiento no supondría un cambio de filosofía radical ni convertiría Xbox en algo “más abierto”, porque la integración con PC lleva años siendo una piedra angular de la estrategia de Microsoft. Lo que sí implicaría es un renacer del programa de retrocompatibilidad, que en su momento fue uno de los grandes motivos de orgullo del ecosistema Xbox. Llevar esa misma tecnología a Windows ampliaría el alcance del catálogo clásico a un nivel completamente nuevo y reforzaría el mensaje clave de la compañía: lo importante no es dónde juegas, sino qué puedes jugar.

Eso sí, el salto no sería trivial. Ejecutar juegos de Xbox y Xbox 360 en Windows requiere una capa de emulación o compatibilidad muy sofisticada, especialmente en el caso de los títulos de la generación de PowerPC. Microsoft ya cuenta con un emulador interno excepcionalmente avanzado —probablemente el más completo del sector— pero su uso está restringido al hardware Xbox. La filtración sugiere que la compañía podría estar explorando la forma de adaptar esa tecnología al entorno Windows, superando así limitaciones de licencias, rendimiento y despliegue que hasta ahora habían frenado esta posibilidad.

En este escenario, uno de los dispositivos que más claramente saldría beneficiado sería ROG Xbox Ally, que ya está disponible desde mediados de año y que se ha consolidado como una de las plataformas portátiles más potentes bajo Windows 11. La posibilidad de ejecutar juegos clásicos de Xbox en una máquina así no solo ampliaría su atractivo, sino que también posicionaría a la portátil de ASUS como una especie de “Xbox retro portátil” totalmente oficial, algo que los usuarios llevan soñando desde que comenzó la fiebre por las consolas PC.

Para muchos jugadores, no obstante, lo más importante va mucho más allá de la tecnología: tiene que ver con la memoria. Poder volver a jugar títulos como Lost Odyssey, Blue Dragon, Fable II, Forza Motorsport 4, Dead Rising, Alan Wake, Kameo o Gears of War 2 en hardware moderno sería un golpe directo a la nostalgia y, al mismo tiempo, una victoria enorme para la preservación del legado de Xbox. Hablamos de obras que marcaron una época, que en muchos casos permanecen atrapadas en consolas antiguas y que, de abrirse esta puerta, podrían encontrar una nueva vida en millones de PCs y dispositivos portátiles.

De momento, todo se queda en el terreno de la filtración, pero lo cierto es que encaja a la perfección con los movimientos recientes de Microsoft: extender su ecosistema más allá del hardware, revitalizar su catálogo histórico y reforzar la idea de que Xbox es tanto una plataforma como un servicio. Si finalmente vemos los clásicos de Xbox ejecutándose de manera oficial en Windows —y especialmente en dispositivos portátiles como ROG Ally— estaríamos ante uno de los mayores impulsos a la preservación de videojuegos en muchos años. Y, sobre todo, ante una noticia fantástica para todos los que disfrutamos (mucho) en su momento con la primera Xbox y con la mítica 360.

