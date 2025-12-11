KIOXIA presenta las SSD Gen5, EXCERIA PRO G2

KIOXIA ha anunciado el lanzamiento de las EXCERIA PRO G2, nueva serie de unidades de estado sólido que encabezará por su grado de rendimiento el catálogo de almacenamiento interno del fabricante.

Ya sabes que el mercado tecnológico no pasa por su mejor momento ante la falta de suministro y la subida de precio que afecta al segmento de memorias informáticas. La infraestructura para la insaciable IA sigue acumulando pedidos y los fabricantes están redirigiendo la producción hacia los centros de datos por su mayor rentabilidad. De ahí la importancia que proveedores independientes como KIOXIA sigan lanzando productos de almacenamiento como SSD, que también están afectados por su base en las memorias NAND flash.

EXCERIA PRO G2, a tope de rendimiento

KIOXIA se lanza a por la gama alta con una serie dirigida al segmento entusiasta o el de estaciones de trabajo, describe Paul Rowan, vicepresidente y director de marketing de KIOXIA Europe: «Para jugadores, creadores y entusiastas de la tecnología, el rendimiento del almacenamiento ya no es solo una métrica técnica; es un componente fundamental de la experiencia».

La unidad puede utilizarse en PCs de sobremesas, portátiles o en otros dispositivos como consolas de videojuegos. Utiliza el formato dominante en SSD, el M.2 2280, incluye memorias flash BiCS FLASH TLC 3D de KIOXIA y un controlador también diseñado por el fabricante.

Soporta la última versión del protocolo NVMe y se conecta a la interfaz PCIe 5.0, la más avanzada de la industria, aunque también es compatible con versiones anteriores. Ello le permite alcanzar velocidades de transferencia elevadas, sostenidas y una gran fiabilidad bajo cargas de trabajo pesadas y continuas.

Así, consigue velocidades de 14.900 Mbytes por segundo en modo de lectura secuencial y 13.700 Mbytes por segundo en escrituras aleatorias. El rendimiento en modo aleatorio también es muy elevado (2,3K IOPS y 1,95K IOPS, respectivamente en lectura/escritura) casi al máximo de lo que permite la interfaz Gen5.

El grado de durabilidad también está al máximo nivel, con 1,5 millones de horas de tiempo entre fallos y un mínimo de 2.400 Tbytes de datos escritos. KIOXIA ofrece cinco años de garantía para una serie que se comercializa en capacidades de almacenamiento de 1, 2 y 4 Tbytes. No se ha facilitado precio oficial, pero lo sabremos pronto ya que estarán disponible este mismo mes.