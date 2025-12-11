PS6, Xbox Next y las GeForce RTX 60 podrían verse afectadas por la crisis de la DRAM

La crisis de la DRAM está afectando muchísimo al precio y la disponibilidad de la memoria RAM, un componente básico en cualquier dispositivo electrónico, y según las últimas informaciones dicha crisis podría extenderse hasta 2028, lo que significa que podría afectar a PS6, Xbox Next y también a componentes de nueva generación, como las GeForce RTX 60 y las próximas Radeon RX de AMD.

Las previsiones que tenemos no son nada alentadoras. Se espera que casi toda la tecnología se vuelva más cara en 2026, debido al aumento del coste de la RAM. También se va a producir una escasez y un aumento del precio de la VRAM, que es la memoria gráfica que utilizan las tarjetas gráficas, y que afectará tanto a la GDDR6 como a la GDDR7.

Si los fabricantes no toman medidas, la situación podría no empezar a mejorar de verdad hasta mediados o finales de 2027, lo que nos llevaría a una situación de crisis hasta 2028, como dije al principio del artículo.

En este sentido será clave la actitud de Samsung y SK Hynix, que son responsables del 70% del suministro mundial de DRAM, utilizada para fabricar RAM y VRAM. Estos no tienen pensado aumentar la producción ni a corto ni a medio plazo para evitar que se produzca un exceso de oferta que permita bajar precios, así que estamos en una situación complicada.

Cómo podría afectar esta situación a PS6 y Xbox Next

La producción de PS6 dará comienzo en algún momento de 2027, según los últimos rumores. Si esto se confirma, la escasez de DRAM y el alto precio de la misma podrían afectar al coste de producción de la consola, y esto tendría un impacto significativo en su precio final de venta. Dicho de una forma simple y directa, podría hacer que PS6 sea más cara de lo previsto.

Otra posibilidad es que Sony opte por retrasar el lanzamiento de PS6 para esperar a que se normalice el mercado de la DRAM, pero sería una decisión complicada por la incertidumbre que rodea ahora mismo a dicho mercado.

En el caso de Xbox Next la situación es parecida. Sabemos que esta consola podría entrar en producción antes que PS6, lo que nos llevaría a finales de 2026 o principios de 2027. Si se mantiene la crisis de la DRAM, el coste de producción de esta consola también será mayor, y afectará a su precio de venta, haciendo que sea más alto.

La consola Microsoft se vería más afectada, por su fecha de entrada en producción, que la consola de Sony, así que quizá opte por retrasar también el lanzamiento de Xbox Next, pero en este caso perdería la ventaja estratégica de adelantarse al lanzamiento de PS6, y esto tampoco garantizaría que la crisis de la DRAM esté totalmente superada.

Qué pasaría con las GeForce RTX 60 y Radeon RX de nueva generación

Todo parece indicar que las GeForce RTX 60 se van a retrasar. Su lanzamiento se esperaba para finales del año que viene, pero con el panorama actual NVIDIA podría optar por lanzar las GeForce RTX 50 SUPER en la segunda mitad de 2026, y posponer el lanzamiento de su nueva generación hasta 2027.

AMD podría seguir los mismos pasos para esquivar los altos precios que la VRAM podría tener en 2026, debido a la escasez generalizada de la DRAM y a la alta demanda derivada del sector de la IA.

Un retraso no garantizaría que los precios de las próximas generaciones gráficas de NVIDIA y AMD no vayan a subir. Todo dependerá de la situación en la que se encuentre el mercado de la DRAM en el momento en el que ambas generaciones gráficas entren en producción.