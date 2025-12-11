Microsoft tiene una jugada maestra para impulsar a Xbox, y la verdad es que es auténtico sueño

Xbox no pasa por su mejor momento, esto es algo que no admite discusión, pero Microsoft tiene un as bajo la manga, una jugada maestra que podría revitalizar y dar un importante impulso a esta división: recuperar los juegos clásicos de Xbox y Xbox 360 y llevarlos a PC y a las consolas portátiles basadas en Windows, como las ROG Xbox Ally y Ally X.

Esta información se ha filtrado gracias a un insider bastante conocido, y muy fiable, Nate the Hate, quien ha comentado literalmente lo siguiente:

«Existe la esperanza de hacer que los juegos de legado de Xbox (la original y la 360) sean retrocompatibles con PC y ROG Xbox Ally-Ally X. Desconozco si este plan está yendo por buen camino, pero sé que están haciendo esfuerzos para conseguirlo. No sé la amplitud que se daría a esa retrocompatibilidad, si sería parecida a la actual en Xbox Series o mayor».

Microsoft tiene buena parte del trabajo hecho con el soporte que da actualmente a los juegos legado en Xbox Series S y Series X. Al final, ambas consolas utilizan una versión de Windows como sistema operativo, cuentan con una CPU x86-x64 y tienen una gráfica Radeon RDNA 2, así que el trabajo de adaptación para hacer que los juegos legado de Xbox funcionen en PC bajo Windows debería ser relativamente sencillo.

¿Por qué es una buena idea que Microsoft lleve los juegos legado de Xbox a PC?

Es buena idea por varias razones. Para Microsoft, esto se convertiría en una nueva fuente de ingresos, y además podría ayudarle a mejorar la reputación de Xbox, que tampoco pasa por un buen momento. Sería una jugada ganadora, se mire por donde se mire.

Para los jugadores, esto sería muy beneficioso porque nos daría acceso a una enorme cantidad de juegos, entre los que se encuentran algunos títulos míticos que nunca salieron de Xbox y Xbox 360. Por ejemplo, me encantaría poder jugar a Otogi y Otogi 2 en PC con alta resolución, y también a títulos como Gears of War 2 y 3.

Con todo, debemos tener en cuenta que aún no hay nada seguro, y que por tanto es mejor no hacerse ilusiones. No sería la primera vez que Microsoft tiene una buena idea que podría mejorar la situación de la división Xbox y que, a pesar de ello, termina por descartarla.