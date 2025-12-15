Apple Watch Series 11, análisis: la verdadera revolución está en la salud

El año pasado comentamos que las sucesivas versiones del Watch Series de Apple habían transformado profundamente el concepto de lo que un reloj inteligente puede ofrecer en funciones de salud, pero el Watch Series 11 demuestra que Apple no ha echado el freno y que la innovación, tal como indicamos en el titular, no está en algunas novedades hardware o en el cambio diseño, la verdadera revolución está en la salud.

Para quien venga de un Series 6, 7 u 8, el salto es enorme: más pantalla, menos marcos, carcasa más fina y ligera; más hardware de salud (temperatura, apnea, hipertensión, sleep core, Vitals…), así como mejor batería (hasta 24 horas de autonomía), carga rápida y watchOS 26 completo (recordemos que frente al watchOS 11 de hace doce meses no es que haya habido tantas versiones nuevas en un año, es simplemente un cambio en la manera de denominar al sistema operativo).

Para usuarios del Series 9 o 10, aquí la lectura es distinta. La crítica especializada coincide, y nosotros con ellos, en que el diseño, tamaño y peso son prácticamente iguales, que el chip S10 es idéntico al del Series 10, que la pantalla tiene la misma tecnología y brillo, así como que las novedades de salud clave (hipertensión y sleep score) también llegan al Series 9 y al Series 10 vía watchOS 26.

A quién le aconsejaríamos pasar de un Series 9 o Series 10 al nuevo Watch Series 11, pues claramente al que valore mucho la resistencia a arañazos del nuevo cristal Ion-X, al que vaya a aprovechar de verdad el 5G en el modelo Cellular y al que llegue muy justo al final del día, ya que ahora la batería alcanza 24 horas de autonomía. Y por supuesto, si se da este salto, tener muy claro que tanto el Series 9, aunque sobre todo el Series 10, tienen mucha vida por delante y un buen mercado de segunda mano.

Y qué decir de si es tu primer Apple Watch, pues que el Series 11 es el modelo de referencia «generalista» dentro de la gama: más ligero y discreto que un Ultra, mucho más barato (el Ultra 3 se empieza a vender desde 899 euros) y con más autonomía que nunca. Para un usuario que venga de otros ecosistemas (Garmin, Fitbit, Wear OS), el conjunto de integración con iPhone, calidad de pantalla y ecosistema de apps sigue siendo difícil de igualar.

Especificaciones del Apple Watch Series 11

Sistema operativo watchOS 26 Caja (tamaño y peso)

46 mm: 46 x 39 x 9,7 mm. 37,8 gramos en aluminio + GPS; 36,9 gramos en aluminio + GPS + Cellular; 43,1 gramos en titanio. 42 mm: 42 x 36 x 9,7 mm. 30,3 gramos en aluminio + GPS; 29,7 en aluminio + GPS + Cellular; 34,6 gramos en titanio. Certificación IP6X de resistencia al polvo Pantalla Retina OLED y LTPO3 siempre activa con gran ángulo de visión (hasta un 40% más brillante desde cualquier ángulo). Vidrio delantero Ion-X (cajas de aluminio). Cristal delantero de zafiro (cajas de titanio). Pantalla de borde a borde. Brillo de hasta 2.000 nits. Brillo mínimo de 1 nit. 374 x 446 píxeles en modelo de 42 mm. 416 x 496 píxeles en modelo de 46 mm Procesador SiP S10 de doble núcleo de 64 bits. Neural Engine de 4 núcleos. 64 GB de capacidad. Gesto de doble toque. Búsqueda de precisión para el iPhone Resistente al agua 50 metros. Apto para la natación Funciones de salud

App de oxígeno en sangre. Notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja. Notificaciones de capacidad aeróbica. Sensor de temperatura. Control de ciclo con estimaciones de ovulación retrospectivas. Avisos de ritmo irregular. App Medicación. App Mindfulness con seguimiento del estado de ánimo. App Ruido. App Sueño con fases del sueño. Calidad del sueño. Notificación de apena del sueño. Notificaciones de hipertensión Funciones de emergencia Emergencia SOS. Llamadas de emergencia internacionales (modelo GPS + Cellular). Detección de caídas. Detección de accidentes. Control del ruido. Prestación de retorno (en la brújula) Sensores

De oxígeno en sangre. Eléctrico de frecuencia cardiaca. Óptico de frecuencia cardiaca de 3ª generación y de temperatura. Corona Digital con respuesta háptica. Altímetro siempre activo. Acelerómetro de fuerza g alta. Giroscopio de alto rango dinámico. Sensor de luz ambiental. Profundímetro hasta 6 metros. Sensor de temperatura del agua. Brújula Micrófono y altavoz

Sí Conectividad LTE y UMTS (modelo GPS + Cellular). WiFi 802.11 b/g/n a 2,4 y 5 GHz. Bluetooth 5.3. Apple Pay. 5G (modelo GPS + Cellular) Alimentación Batería recargable integrada de iones de litio. Hasta 24 horas de autonomía. Hasta 38 horas en modo Ahorrar Batería. Cable de carga rápida magnética a USB-C. Hasta un 80% de carga en unos 30 minutos. Hasta 8 horas de uso normal con unos 15 minutos de carga Modelos GPS + Cellular: aluminio en negro azabache, oro rosa, plata y gris espacial; titanio: oro, natural y pizarra. GPS: aluminio en negro azabache, oro rosa y plata; titanio: oro, natural y pizarra Contenido de la caja Watch Series 11. Correa. Cable de carga rápida magnética a USB-C Precio Hay muchas variantes que puedes configurar en la página web de Apple. Como ejemplo, el modelo GPS con caja de aluminio y correa deportiva se vende por 449 euros (42 mm) o 479 euros (46 mm). Si es el modelo GPS + Cellular, el de 42 mm se vende por 569 euros y el de 46 mm por 599 euros

Diseño y acabados: continuidad bien entendida

Apple mantiene la carcasa estrenada con el Series 10: cajas de 42 y 46 mm, marcos muy reducidos, cuerpo de solo 9,7 mm de grosor y un peso contenido que lo hace cómodo para llevarlo 24/7, incluyendo las horas en las que estemos durmiendo.

La gran novedad estructural está en el cristal: en los modelos de aluminio se utiliza Ion‑X con un recubrimiento cerámico PVD de silicio oxinitruro que Apple declara dos veces más resistente a los arañazos que en el Series 10. Sobre el papel es una mejora importante para uso real (gimnasio, montaña, arena, golpes casuales contra marcos de puertas) y corrige una de las quejas habituales de los modelos de aluminio de generaciones anteriores (aprovechemos para recordar que las cajas de titanio tienen el cristal delantero de zafiro).

En cuanto a acabados, el Series 11 llega en aluminio (negro azabache, plata, oro rosa y un nuevo gris espacial, un gran acierto por parte de Apple) y en titanio pulido (natural, oro y pizarra), ahora con 100% de titanio reciclado y fabricado mediante impresión 3D, reduciendo en un 50% el material bruto necesario. La gama de correas se renueva con nuevos colores y se mantienen las colaboraciones con Nike y Hermès, con la nueva correa Hermès Faubourg Party y la Grand H Fin más fina para muñecas pequeñas.

Pantalla: la misma referencia, sin salto generacional

La pantalla sigue siendo uno de los puntos fuertes del smartwatch, pero no cambia prácticamente nada respecto al Series 10. Tecnológicamente hablando es una Retina OLED LTPO3 siempre activa con ángulo de visión amplio, con un pico de brillo de 2.000 nits y mínimo de 1 nit, lo que asegura legibilidad a pleno sol y comodidad total por la noche, y una resolución y área de 374 × 446 px, ~989 mm² (modelo de 42 mm) y de 416 × 496 px, ~1.220 mm² (modelo de 46 mm).

Apple sigue jugando muy bien con tipografías, animaciones y esferas optimizados para este factor de forma. watchOS 26 añade esferas como Flow (efecto “Liquid Glass” que reacciona al movimiento) y Exactograph, una reinterpretación de los relojes reguladores con soporte para 1 Hz en modo siempre activo. Por lo tanto, la experiencia visual sigue siendo sobresaliente, pero quien venga de un Series 10 no notará una diferencia apreciable en brillo, contraste o nitidez.

Hardware y rendimiento: repite el S10

El Series 11 mantiene el mismo SoC S10 que ya montaba el Series 10: CPU de 64 bits de doble núcleo y Neural Engine de 4 núcleos, con 64 GB de almacenamiento. De hecho, el S10 era a su vez una evolución muy continuista del S9, así que no hay un salto de potencia generacional real.

El S10 lo que nos garantiza es una interfaz y animaciones fluidas, apertura muy rápida de apps y cero problemas al mover watchOS 26 y todas las funciones de salud, fitness y Apple Intelligence (esta última procesada principalmente en el iPhone).

Muchos analistas coinciden en que Apple lleva varios años “plana” en rendimiento bruto del Apple Watch, priorizando eficiencia y nuevas funciones de sensores sobre la potencia en sí. Para el usuario final, esto no es un problema hoy, pero deja claro que el Series 11 no se compra por el chip, sino por la autonomía de su batería, el 5G y las novedades en salud.

5G y conectividad: por fin un salto en el modelo Cellular

El cambio de conectividad sí es relevante. El Apple Watch Series 11 estrena módem 5G con una nueva arquitectura de antenas que aporta mayor rendimiento y cobertura, es decir, más ancho de banda para descargas de música, podcasts y datos en movilidad, especialmente útil si se sale a correr sin el iPhone. Y además el algoritmo de antena dual hace que, en condiciones de señal débil, se combine la antena celular y la de sistema (Wi‑Fi/Bluetooth/LTE) para amplificar la señal; eso sí, cuando hay buena cobertura, vuelve a una sola antena para ahorrar batería.

En el resto, la conectividad es la esperable en esta gama: Wi‑Fi 802.11n, Bluetooth 5.3, GPS/GNSS completo y ultra wideband (UWB) U2 para localizar con precisión dispositivos y experiencias contextuales. Para quien use de verdad el modo cellular independiente, el paso a 5G y el módem más eficiente sí justifican claramente el Series 11 frente al Series 10.

Salud y bienestar: hipertensión y calidad del sueño como estandartes

Donde Apple ha concentrado el discurso del Series 11 es en la salud. Sobre la base ya muy completa de generaciones anteriores (ECG, SpO₂, VO₂ máx., detección de caídas, detección de accidentes, ciclo menstrual, temperatura nocturna, apnea del sueño…), el nuevo reloj suma dos grandes novedades de software respaldadas por validación clínica.

El Series 11 incorpora notificaciones de hipertensión, una función aprobada por la FDA en EEUU y desplegada en más de 150 países, incluyendo buena parte de Europa. Hay que tener claro que no mide la tensión arterial como un tensiómetro clásico, ya que utiliza el sensor PPG (fotopletismografía) para analizar patrones de variabilidad en la señal cardiaca a lo largo de 30 días y detectar indicios compatibles con hipertensión crónica.

Cuando detecta patrones sospechosos, lanza una alerta recomendando consultar al médico, posicionándose como una herramienta de cribado masivo para una patología que Apple estima que afecta a más de 1.300 millones de personas. Esta función no es exclusiva del Series 11, también está en el Series 9, Series 10 y Ultra 2 vía watchOS 26. Es un argumento de salud de primer nivel, pero no una «obligación» para cambiar de reloj si ya se tiene un modelo reciente.

La segunda gran novedad es calidad del sueño, un sleep score (puntuación del sueño) de 0 a 100 que valora cada noche según la duración total (hasta 40 puntos) y distribución de REM/Deep (10 puntos); consistencia de la hora de acostarse (30 puntos), y el número y duración de despertares (20 puntos).

Apple recalca dos cosas. Se basa en guías 2025 de la World Sleep Society y otras entidades, y el método de cálculo es transparente, mostrando la ponderación de cada factor. Y la segunda es que el objetivo es centrarse en métricas realistas (duración, horarios, interrupciones) más que en biomarcadores difíciles de evaluar. De nuevo, es una función que llega también a otros modelos compatibles con watchOS 26, no es exclusiva del hardware del Series 11.

Un ecosistema de salud muy maduro

Más allá de estas dos banderas, el Series 11 ofrece probablemente el conjunto de prestaciones de salud más amplio del mercado:

– ECG y notificaciones de fibrilación auricular.

– Oxígeno en sangre en segundo plano y bajo demanda.

– Temperatura de muñeca y estimación retrospectiva de ovulación.

– Notificaciones de apnea del sueño moderada-severa.

– App Vitals (Signos Vitales) con resumen matutino de sueño, temperatura, frecuencia y respiración.

– Recordatorios y registro de medicación, mindfulness con “estado de ánimo”, app Ruido, tiempo en exterior, etc.

Aquí sí se puede decir sin matices que como dispositivo de salud y bienestar de consumo, el Series 11 está en lo más alto del mercado.

Deporte y fitness: Workout Buddy y refinamiento

En deporte, el Series 11 hereda todo lo visto en Series 9/10 y refina algunos puntos con watchOS 26. La app Entreno se ha rediseñado con accesos rápidos en las cuatro esquinas a métricas, vistas, entrenos personalizados, pacer, medios, Workout Buddy y alertas. Además, están la métricas avanzadas en carrera (cadencia, longitud de zancada, oscilación vertical, tiempo de contacto) y el soporte para accesorios de ciclismo vía Bluetooth, zonas de potencia y FTP. Y por si fuera poco, el modo multideporte ofrece métricas específicas en natación (SWOLF, detección automática de estilo y tabla de patada).

La novedad más llamativa es Workout Buddy, una capa de coaching auditivo generada con Apple Intelligence desde un iPhone cercano que usa voz de entrenadores de Apple Fitness+ y genera mensajes personalizados (ánimo al inicio, avisos en momentos clave, resumen final), y se alimenta de histórico de entrenos y datos en tiempo real para adaptar tono y contenido.

No es exclusivo del Series 11 (depende sobre todo de watchOS 26 y de un iPhone compatible), pero completa un conjunto deportivo sólido, especialmente para quien combina entrenamiento en interior, carrera/ciclismo y gimnasio.

Autonomía y carga: por fin 24 horas “de verdad”

Durante años, uno de los puntos débiles del Apple Watch era su autonomía “justita”. Con el Series 11, Apple por fin rompe esa barrera simbólica con una nueva batería con +9% de capacidad en el modelo de 42 mm y +11% en el de 46 mm.

La autonomía declarada de hasta 24 horas incluye 300 consultas de hora, 90 notificaciones, 15 minutos de apps, 60 minutos de entreno con música vía Bluetooth y 6 horas de seguimiento de sueño. Pero si optamos por el modo de bajo consumo, llegaremos hasta 38 horas de uso. Y no olvidemos que la carga rápida de 0 a 80% se realiza en unos 30 minutos y que con solo 15 minutos de carga tendremos hasta 8 horas de uso, así como 8 horas de seguimiento de sueño con una carga de únicamente cinco minutos.

Confirmamos que el reloj se acerca mucho a esas 24 horas reales, pudiendo hacer día completo más noche y recargar mientras nos duchamos o nos preparamos por la mañana. No compite con los 3–5 días de un Garmin o un Huawei Watch, pero por fin es viable usar todas las funciones avanzadas de salud sin la ansiedad de quedarnos sin batería.

Conclusiones: el mejor Apple Watch… en un año incremental

El Apple Watch Series 11 consolida a Apple en su territorio natural: la intersección entre tecnología de consumo y salud avanzada. No es un reloj revolucionario, pero sí un producto muy redondo. Para un lector de MuyComputer con un Series 6–8 (o sin Apple Watch), el Series 11 está en el punto dulce: maduro, muy completo y con margen de vida útil largo. Para quien ya tenga un Series 9/10 y esté al día en watchOS, esta generación se parece más a un “fine‑tuning” que a un motivo urgente para cambiarlo.

También quería aprovechar para comentar, y esto no es una característica propia del Apple Watch, pero que sí ayuda bastante y es una petición que durante muchos años han hecho los usuarios de habla hispana, es que ya se puede disfrutar de entrenamientos o sesiones de relajación desde Fitness+ en español con una versión generada de la voz del entrenador. Por el momento no está todo, pero es un paso importante.