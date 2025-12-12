Hogwarts Legacy, gratis en la Epic Store

Hay juegos que, de una u otra manera, terminan ocupando un espacio propio en el imaginario colectivo. Hogwarts Legacy es, sin duda, uno de ellos. Desde su estreno en 2023, el retorno a la escuela de magia más famosa de la literatura fantástica ha seguido resonando en conversaciones, análisis y listas de imprescindibles. Y no es para menos: pocas obras modernas han sabido capturar con tanta fidelidad la mezcla de descubrimiento, misterio y aprendizaje que se respira en el universo de Harry Potter.

Ese eco cultural no se debe solo al tirón de la franquicia, sino a la solidez de la propuesta. En su momento, ya te contábamos lo bien construida que estaba su ambientación, la libertad que ofrecía al jugador y lo sorprendentemente bien que funcionaba su fórmula de mundo abierto. Cerca ya de tres años después, Hogwarts Legacy no solo ha envejecido bien: es uno de esos títulos que siguen invitando a volver, aunque solo sea para pasear por los pasillos y recordar la primera vez que un cuadro parlante nos dio los buenos días.

En este contexto llega el movimiento de Epic Games, que ha decidido regalar el juego hasta el 18 de diciembre de 2025 a las 17:00. La iniciativa forma parte de su ya tradicional política de juegos gratuitos semanales y, de hecho, todo apunta a que será el último antes de que arranque la campaña navideña con su calendario de adviento —un juego gratis cada día—. Pero más allá de la estrategia comercial, lo relevante aquí es lo insólito del regalo: hablamos de uno de los títulos más exitosos y mediáticos de su año de lanzamiento, disponible ahora sin coste alguno con solo pulsar un botón.

Quien aún no lo haya probado encontrará una aventura ambientada en el siglo XIX, alejada de la trama principal de la saga, donde encarnamos a un estudiante recién llegado con un talento inusual para la magia antigua. El juego combina exploración, combate, clases, investigación, puzles y numerosos secretos que se revelan a medida que avanzamos. Hogwarts, Hogsmeade y los alrededores funcionan como un gran escenario vivo en el que cada visita deja algo nuevo por ver, y eso explica por qué tantos jugadores lo consideran uno de los mundos abiertos más memorables de la última década.

En lo técnico, Hogwarts Legacy es ambicioso, pero bastante flexible. Los requisitos mínimos piden Windows 10, un Core i5-6600 o Ryzen 3 1300X, 16 GB de RAM y una GeForce GTX 960 / RX 470, suficientes para moverlo a 720p y 30 FPS en calidad baja. El terreno ideal está en los requisitos recomendados, con un Core i7-8700 o Ryzen 5 3600, GTX 1080 Ti / RX 5700 XT / Arc A770 y SSD, que permiten jugar en 1080p a 60 FPS en calidad alta. A partir de ahí, el juego escala bien hasta configuraciones de gama alta capaces de sostener 1440p o incluso 4K con el modo Ultra activado. Puedes revisar los requisitos, con más detalle, en el artículo que escribimos en su momento sobre los mismos.

Lo realmente interesante es que el título conserva su atractivo sin importar el perfil del jugador. Para los fans del mundo mágico es casi una visita obligada; para los amantes de los RPG, una propuesta generosa y bien construida; para quienes disfrutan de una narrativa ligera pero integrada, una oportunidad para perderse sin presiones. Que un título así pueda reclamarse gratis, sin más compromiso que iniciar sesión en la Epic Store, sitúa esta promoción entre las más destacadas del año.

Y, por supuesto, está el valor añadido de ampliar la biblioteca digital con un título que aguanta el paso del tiempo. No hablamos de un juego que se regala para cubrir expediente: es uno de los lanzamientos más sólidos de 2023 y un gran ejemplo de cómo adaptar un universo amado por muchos sin traicionar su esencia. Como mínimo, es una invitación a volver a escuchar el crujido de las escaleras cambiantes, a recorrer los alrededores prohibidos del castillo y a recordar por qué la magia sigue funcionando tan bien en un mando o en un teclado.