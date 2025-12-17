Comprar Office 2024 Professional Plus se ha convertido en un tema muy debatido entre usuarios particulares, profesionales de TI y empresas, sobre todo tras las primeras experiencias de uso de la nueva suite de Microsoft, que generaron opiniones contradictorias.

En los foros podemos ver esas opiniones contradictorias: hay quienes notan mejoras evidentes en términos de fluidez, estabilidad y velocidad en comparación con Office 2021, y quienes se preguntan por el valor añadido real de las funciones basadas en IA. La variedad de precios y ofertas disponibles en línea alimenta aún más el debate, por lo que es importante aclarar qué aspectos hay que tener en cuenta para realizar una compra segura y acertada

¿Qué es Office 2024 Professional Plus y por qué comprarlo?

Microsoft Office 2024 Professional Plus es la nueva versión LTSC, es decir, Long Term Servicing Channel, diseñada para profesionales, empresas y usuarios que prefieren un pago único en lugar de la suscripción a Microsoft 365.

Esta edición se distingue por un enfoque orientado al uso local. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote y Teams en su versión clásica se instalan directamente en el dispositivo y permanecen disponibles durante toda la vigencia de la licencia sin necesidad de renovaciones.

A diferencia de Microsoft 365, la suite no cambia tan rápidamente con el tiempo, pero recibe actualizaciones de seguridad y correcciones que mantienen la fiabilidad, la seguridad y la compatibilidad.

Precio de Office 2024: cuánto cuesta realmente

El precio de Office 2024 Professional Plus puede variar significativamente según el canal de compra y el tipo de licencia. En el sitio web oficial de Microsoft hay varias versiones, pero no la Professional Plus, que solo está disponible en canales de distribución de terceros. Basta con hacer una breve búsqueda para darse cuenta de que el rango de precios de Office 2024 Professional Plus puede superar incluso los 500 euros.

Dicho esto, es posible encontrar, en distribuidores especializados en licencias digitales, ofertas mucho más asequibles que permiten comprar Office 2024 Professional Plus a precios considerablemente más bajos. Esta diferencia se debe a que muchas tiendas comercializan licencias regulares procedentes de canales diferentes a los de la lista de precios directa de Microsoft, como existencias no utilizadas, licencias por volumen o licencias comercializadas de acuerdo con la normativa europea sobre la reventa de licencias de software.

Los debates en los foros suelen comparar estos dos escenarios, y la pregunta recurrente es si los precios más bajos son realmente fiables. La respuesta depende del distribuidor: si se compra en una tienda que garantiza licencias originales, activación legal y asistencia posventa, el precio más bajo no supone ningún riesgo.

Por el contrario, las ofertas excesivamente bajas o sin garantías pueden acarrear problemas futuros, como la imposibilidad de activar la licencia en un nuevo dispositivo o dudas sobre la conformidad legal. Por eso, los usuarios más experimentados sugieren evaluar no solo el precio final, sino también la transparencia de la tienda, la procedencia de la licencia y la existencia de una garantía real en caso de mal funcionamiento.

Dónde comprar Microsoft Office 2024 Pro Plus al mejor precio

Quienes desean comprar Microsoft Office 2024 Pro Plus al mejor precio y comparan descubren rápidamente que las diferencias entre los distintos distribuidores pueden ser notables. El precio oficial aplicado por Microsoft suele ser el más alto, mientras que las tiendas especializadas en licencias digitales suelen ofrecer precios mucho más bajos. La variabilidad del mercado hace que sea importante elegir un distribuidor que garantice tanto el ahorro como la certeza de obtener una licencia original y activable sin dificultad.

En la práctica, la solución más eficaz es confiar en tiendas online que trabajan exclusivamente con licencias legítimas y que ofrecen asistencia técnica en caso de necesidad. Entre las alternativas disponibles, Mr Key Shop se considera una de las opciones más seguras para quienes buscan un equilibrio entre precio competitivo, rapidez de entrega de la licencia digital y transparencia sobre el tipo de licencia adquirida. Es precisamente esta combinación de factores la que hace que merezca la pena profundizar en las ventajas concretas que ofrece en comparación con otros distribuidores.

Por qué comprar Office 2024 en Mr Key Shop

Elegir un distribuidor fiable es fundamental a la hora de adquirir una licencia digital, y Mr Key Shop es una de las opciones más sólidas gracias por sus más de 18 años de experiencia en el sector del software, y por su adhesión al programa de socios de Microsoft. La empresa opera exclusivamente con licencias originales y garantiza un proceso de compra claro, rápido y seguro, un aspecto especialmente importante para quienes buscan Microsoft Office 2024 Professional Plus a un precio competitivo y con activación legal.

Las entregas se realizan rápidamente mediante envío digital inmediato y todas las transacciones están protegidas por cifrado SSL, con métodos de pago fiables como PayPal, Stripe, tarjetas de crédito y débito, Amazon Pay, Apple Pay y Google Pay. También está disponible la opción Paga en 3 plazos con PayPal, útil para quienes prefieren aplazar el pago. El nivel de fiabilidad se ve confirmado por las excelentes valoraciones en Trustpilot y el certificado de calidad Trusted Shops, que incluye una garantía adicional con reembolso de hasta 2500 euros por cada compra.

Para completar el servicio, hay un soporte técnico multilingüe gratuito, que ayuda a los usuarios durante las fases de descarga, instalación y activación. Otro elemento relevante es el ahorro, que puede alcanzar hasta el 70 % en comparación con los precios tradicionales. En el catálogo se pueden encontrar precios muy asequibles, junto con muchos otros productos, entre los que se incluyen Windows 11, Microsoft 365, antivirus como Bitdefender y Norton, VPN como HMA y NordVPN y soluciones profesionales como Windows Server, EaseUS y licencias comerciales y personales de Autodesk.

Tipos de licencia de Office 2024: qué opción elegir

La elección del tipo de licencia es uno de los aspectos que genera más dudas entre quienes están pensando en comprar Microsoft Office 2024 Professional Plus, sobre todo porque existen diferencias técnicas y legales que no siempre explican con claridad los distintos distribuidores. Las opciones más comunes son las licencias con clave de producto, OEM y BIND, cada una con características específicas en cuanto a activación, transferibilidad y modalidades de uso.

La elección entre clave de producto, OEM y licencias BIND es uno de los aspectos más relevantes a la hora de adquirir Microsoft Office 2024, ya que define las modalidades de activación y el grado de flexibilidad en el uso del software. Las claves de producto tradicionales son las más comunes para el público general: se introducen durante la instalación o después del primer inicio y activan el producto directamente en el dispositivo en uso. Este tipo de clave suele permitir la reinstalación en caso de formateo, pero su uso sigue estando vinculado al dispositivo autorizado.

Las licencias OEM, por su parte, están pensadas para asociarse a un solo ordenador desde la primera activación. Tradicionalmente preinstaladas en dispositivos nuevos, también pueden circular en el mercado secundario de conformidad con la normativa europea sobre la reventa de licencias de software. Una vez activadas, permanecen vinculadas al hardware original, lo que las hace menos flexibles en caso de actualizaciones o sustitución del dispositivo.

Por último, las licencias BIND representan el enfoque más moderno: se trata de claves digitales que, una vez activadas, se vinculan de forma permanente a la cuenta personal de Microsoft del usuario. Este modelo simplifica la gestión del software, ya que permite instalar y reinstalar Office en nuevos dispositivos simplemente accediendo con la misma cuenta, sin tener que gestionar manualmente la clave de producto. La asociación a la cuenta ofrece, por lo tanto, una mayor continuidad en el tiempo, garantizando un procedimiento de restauración más inmediato y seguro.

Comprender estas diferencias permite elegir la solución más adecuada a cada contexto, al igual que ocurre con otras licencias de software de Microsoft. Un ejemplo útil es la compra de un sistema operativo, un tema que se trata en profundidad en el artículo donde explicamos cómo comprar una licencia de Windows 11 Pro, que explica los criterios de seguridad que hay que tener en cuenta antes de la compra. El mismo enfoque se aplica a Office 2024: identificar el tipo correcto evita problemas de activación y garantiza un uso conforme y estable a lo largo del tiempo.

Requisitos del sistema para Office 2024

Para instalar y utilizar correctamente Microsoft Office 2024 Professional Plus, es necesario disponer de un sistema actualizado y compatible con la versión LTSC de 64 bits. La suite está optimizada para dispositivos modernos y garantiza un rendimiento estable en entornos profesionales, siempre que se cumplan los requisitos mínimos.

Requisitos principales del sistema para Office 2024 Professional Plus

Sistema operativo Windows 10 actualizado o Windows 11.

Compatibilidad con las versiones más recientes de Windows Server para uso empresarial.

Arquitectura exclusivamente de 64 bits.

Se recomiendan al menos 4 GB de RAM (8 GB de RAM recomendado).

Procesador de 64 bits de doble núcleo a 1 GHz.

Un mínimo de 10 gigabytes de espacio libre para la instalación. Puede requerir más espacio para actualizaciones.

Conexión a Internet necesaria para la activación, las descargas y las funciones en la nube.

Cumplir con estas especificaciones garantiza un funcionamiento correcto de la suite y permiten aprovechar las optimizaciones introducidas con la versión 2024.

Cómo descargar Office 2024 Professional Plus 64 bits

Para descargar correctamente Microsoft Office 2024 Professional Plus 64 bits, es fundamental utilizar solo archivos originales y procedentes de fuentes fiables, a fin de preservar la integridad del paquete LTSC y evitar problemas durante la instalación o la activación.

Tras la compra en un distribuidor certificado, recibirás por correo electrónico todo lo necesario para proceder de forma segura, incluidas las instrucciones oficiales, una clave de producto auténtica y un enlace protegido para descargar la ISO original de Office 2024.

Este es el procedimiento para descargar Office 2024 Professional Plus 64 bits:

Abre el correo electrónico recibido del distribuidor con la clave de producto y el enlace oficial para la descarga.

Haz clic en el enlace para descargar la ISO de Office 2024 LTSC en versión de 64 bits.

Guarda el archivo en su dispositivo en una carpeta de fácil acceso.

Comprueba que el archivo se ha descargado correctamente y que el tamaño coincide con el indicado.

Prepárate para la instalación montando la ISO o extrayendo el contenido mediante una aplicación específica.

Cómo instalar Office 2024 Professional Plus

Una vez obtenido el paquete oficial, la instalación de Microsoft Office 2024 Professional Plus solo lleva unos minutos y se basa en un proceso guiado que no presenta ninguna complejidad especial. El instalador configura automáticamente los componentes necesarios, lo que facilita el procedimiento tanto en entornos domésticos como profesionales. El procedimiento:

Haz doble clic en el archivo de instalación para iniciar la configuración.

Espera a que se cargue inicialmente el programa, que comprueba la compatibilidad y las actualizaciones necesarias.

Confirma la configuración sugerida, salvo que tenga necesidades específicas de personalización.

Permite que el sistema descargue los componentes adicionales necesarios para su correcto funcionamiento.

Espera a que se complete la instalación, lo que puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad del dispositivo.

Una vez finalizado el procedimiento, abre cualquier aplicación de la suite para finalizar la configuración inicial.

Tras el primer inicio, el sistema puede solicitar la introducción de la clave de producto o la verificación de la licencia, paso que profundizaremos en el apartado dedicado a la activación de LTSC.

Cómo activar Office LTSC Professional Plus 2024 correctamente

La activación de Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 es un paso fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la suite y el acceso a las actualizaciones de seguridad previstas para esta versión. El procedimiento es sencillo, pero es importante seguir los pasos oficiales para evitar errores relacionados con claves no válidas o archivos de instalación no originales. Utilizando una licencia auténtica, la activación se completa en pocos minutos y no requiere operaciones técnicas especiales.

Para mayor claridad, aquí hay un procedimiento operativo que ilustra los pasos principales:

Inicia una aplicación de la suite, por ejemplo, Word o Excel.

Espera a que aparezca la pantalla inicial que solicita la activación del producto.

Introduce la clave de licencia completa en el campo correspondiente.

Confirma y espera a que se verifique la clave en línea.

Completa el inicio de sesión, si se le solicita, con una cuenta de Microsoft asociada.

Espera a que el sistema confirme la activación y reinicie la aplicación.

Una vez completada la operación, el producto estará activado y listo para su uso sin más requisitos. La activación correcta garantiza el acceso a las actualizaciones de seguridad y asegura la conformidad del software, un aspecto especialmente importante para las empresas que utilizan licencias LTSC en entornos regulados.

¿Por qué no usar un crack para activar Office 2024 Professional Plus?

Descargar un crack no es como instalar una aplicación desde una tienda de aplicaciones. Es una operación que te expone a muchos riesgos informáticos. Estos son algunos de ellos:

Malware y virus : la mayoría de los cracks contienen virus camuflados. Una vez instalados, pueden infectar todo el sistema.

: la mayoría de los cracks contienen virus camuflados. Una vez instalados, pueden infectar todo el sistema. Ransomware : algunos activadores instalan software que bloquea tus archivos y te pide un rescate. Una bonita paradoja: querías ahorrar y acabas pagando caro.

: algunos activadores instalan software que bloquea tus archivos y te pide un rescate. Una bonita paradoja: querías ahorrar y acabas pagando caro. Keyloggers y spyware : software que registra todo lo que escribes, incluidas contraseñas y datos bancarios.

: software que registra todo lo que escribes, incluidas contraseñas y datos bancarios. Backdoors y accesos remotos : tus datos pueden ser controlados de forma remota por ciberdelincuentes sin que tú lo sepas.

: tus datos pueden ser controlados de forma remota por ciberdelincuentes sin que tú lo sepas. Inestabilidad del sistema: un crack puede modificar los archivos del sistema, haciendo que tu Office (y no solo eso) sea inestable o inutilizable.

Violación de la ley e implicaciones legales en España

¿Sabías que usar un crack para activar Office 2024 en España no solo es arriesgado, sino también ilegal? Sí, aunque muchos lo ven como una simple «trampa» para ahorrarse unos euros, la realidad es que estás cometiendo una infracción grave contra la Ley de Propiedad Intelectual.

En España, la normativa vigente protege los derechos de autor de cualquier obra intelectual, incluido el software. Cuando usas un crack para activar ilegalmente Microsoft Office, estás rompiendo un contrato de licencia y violando derechos de propiedad intelectual. Y eso puede tener consecuencias legales reales, incluso para usuarios particulares.

¿Qué puedes arriesgarte al usar software pirata en España?

Aquí van algunas posibles sanciones y repercusiones:

Multas económicas : La Ley de Propiedad Intelectual en España establece multas que pueden oscilar entre 600 € y más de 30.000 € , dependiendo del caso y si hay ánimo de lucro o no.

: La Ley de Propiedad Intelectual en España establece multas que pueden oscilar entre , dependiendo del caso y si hay ánimo de lucro o no. Responsabilidad penal : Si el uso del software pirata se realiza en un entorno profesional o empresarial, podrías enfrentarte a penas de prisión de hasta 4 años , según el artículo 270 del Código Penal español.

: Si el uso del software pirata se realiza en un entorno profesional o empresarial, podrías enfrentarte a , según el artículo 270 del Código Penal español. Embargo o confiscación de equipos : En inspecciones por parte de la BSA (Business Software Alliance) o entidades de protección de derechos, las empresas pueden ver confiscados sus ordenadores para peritaje.

: En inspecciones por parte de la BSA (Business Software Alliance) o entidades de protección de derechos, las empresas pueden ver para peritaje. Pérdida de reputación profesional: Si trabajas como freelance o en una pyme, el uso de software ilegal puede afectar gravemente tu imagen ante clientes y socios.

Además, Microsoft tiene acuerdos de colaboración con las autoridades y herramientas de detección muy avanzadas para identificar activaciones ilegales. Y créeme, no necesitas estar en una gran empresa para que te descubran.

¿Realmente vale la pena arriesgar tanto por no pagar una licencia oficial?

Office 2024 y actualizaciones: lo que pierdes al usar un crack

Una de las mayores desventajas de usar un crack para activar Office 2024 Professional Plus es que te quedas completamente fuera del ciclo oficial de actualizaciones lanzadas por Microsoft. Hablamos de actualizaciones que no solo sirven para añadir nuevas funciones, sino que son fundamentales para corregir errores críticos, cerrar brechas de seguridad y garantizar la plena compatibilidad con otro software y con el sistema operativo Windows.

Sin estas actualizaciones, estás expuesto a riesgos continuos, tanto en términos de seguridad informática como de estabilidad operativa. Y la situación puede incluso empeorar: a veces, cuando el sistema intenta actualizarse, se detecta la activación ilegal y Office deja de funcionar por completo, lo que te obliga a buscar un nuevo crack, en un círculo vicioso y frustrante.

Además, hay que tener en cuenta el aspecto técnico: un Office activado ilegalmente suele presentar bloqueos repentinos, fallos durante su uso, errores al guardar documentos o corrupción de archivos, ya que los cracks modifican los archivos internos del programa de forma no conforme, comprometiendo su estabilidad general.

Es como conducir un coche trucado con piezas no originales: puede funcionar al principio, pero tarde o temprano se estropea y, cuando lo hace, te deja tirado en el peor momento. En todo esto, ni siquiera puedes contar con la asistencia técnica de Microsoft.

Si tienes problemas con la instalación, la compatibilidad o la migración del software a un nuevo dispositivo, estás completamente solo. Y pedir ayuda en los foros también puede resultar complicado: muchos usuarios se niegan a ayudar a quienes utilizan versiones ilegales, e incluso corres el riesgo de que te expulsen de las comunidades.

Office 2024 vs Office 2021: ¿merece la pena actualizar?

La comparación entre Office 2024 y Office 2021 es uno de los temas más debatidos entre los profesionales de TI y los usuarios domésticos, sobre todo para comprender si la actualización supone una ventaja concreta en el funcionamiento diario. Las dos versiones pertenecen a la familia LTSC, por lo que comparten la misma filosofía de producto basada en el uso local, las actualizaciones de seguridad periódicas y la ausencia de funciones en la nube por suscripción. Sin embargo, Office 2024 introduce una serie de mejoras que, aunque no revolucionan la suite, hacen que la experiencia de uso sea más moderna y funcional.

Los usuarios que han realizado la actualización notan diferencias principalmente en la velocidad de inicio de las aplicaciones, en la mayor estabilidad de las operaciones más pesadas y en la gestión perfeccionada del trabajo en la nube a través de OneDrive y SharePoint. La integración con Windows 11 es más fluida, gracias a una mejor compatibilidad con las interfaces modernas y los mecanismos de asignación de recursos del sistema.

También se han introducido funciones basadas en IA diseñadas para acelerar las tareas recurrentes, como sugerencias inteligentes en Word, automatizaciones en Excel y operaciones contextuales más inmediatas. No se trata de funciones comparables a las que ofrece Microsoft 365, pero suponen un avance con respecto a Office 2021.

Por otro lado, quienes utilizan Office 2021 y no tienen necesidades específicas pueden no percibir un cambio que justifique inmediatamente el gasto adicional. Las aplicaciones siguen siendo compatibles entre sí, los formatos de archivo son idénticos y la versión 2021 sigue recibiendo actualizaciones de seguridad.

Esto hace que la conveniencia de la actualización dependa en gran medida del contexto: para quienes trabajan frecuentemente con Excel, utilizan Windows 11 de forma extensiva o desean mejorar la capacidad de respuesta general de la suite, Office 2024 representa una mejora tangible. Para un uso más básico, la diferencia puede ser menos evidente.

Microsoft 365 u Office 2024: diferencias clave

La comparación entre Microsoft 365 y Office 2024 es fundamental para determinar qué solución se adapta mejor a sus necesidades, ya que ambos productos comparten muchas aplicaciones, pero se basan en modelos de uso completamente diferentes.

Office 2024 es una licencia LTSC perpetua, por lo que se compra una sola vez y se puede seguir utilizando a lo largo del tiempo sin necesidad de suscripciones. Microsoft 365, por su parte, es un servicio por suscripción que recibe actualizaciones continuas, añade funciones avanzadas en la nube e integra un conjunto más amplio de herramientas relacionadas con el ecosistema de Microsoft.

La diferencia más evidente se refiere a la gestión de las actualizaciones. Con Microsoft 365, las aplicaciones se actualizan periódicamente, introduciendo tanto nuevas funciones como cambios en la interfaz. Esta característica es ideal para quienes trabajan en equipo o en entornos empresariales dinámicos que utilizan herramientas colaborativas como OneDrive, SharePoint, Teams y las funciones de IA más avanzadas.

Office 2024, por su parte, mantiene un entorno estable y no cambia con el tiempo, lo que es muy apreciado en sectores que requieren continuidad, compatibilidad con software específico o procedimientos internos que no toleran cambios frecuentes.

Otro punto de distinción son las herramientas basadas en la inteligencia artificial. Microsoft 365 ofrece funciones de IA avanzadas e integradas en tiempo real, mientras que Office 2024 ofrece mejoras más específicas y menos invasivas, diseñadas para optimizar algunas operaciones sin transformar la experiencia de uso general. Para muchos usuarios, esta diferencia supone una ventaja, ya que evita intervenciones constantes y mantiene un comportamiento predecible de las aplicaciones.

Desde el punto de vista económico, la elección depende nuestras necesidades. La suscripción a Microsoft 365 conlleva un coste recurrente que, a largo plazo, puede superar la inversión única que requiere Office 2024. Para los usuarios que prefieren pagar una sola vez y trabajar sin conexión, o para las empresas que necesitan estandarizar cientos de puestos de trabajo, el modelo LTSC sigue siendo la solución más eficaz. Por el contrario, aquellos que utilizan intensivamente la nube, la colaboración en tiempo real y las funciones avanzadas de IA pueden encontrar más adecuado Microsoft 365.

Diferencia entre licencias BIND y claves de producto tradicionales

En el caso de Office 2024, los dos modos más comunes de activación son la clave de producto tradicional y la licencia BIND. La clave de producto se utiliza directamente durante la instalación y activa el software en el dispositivo en uso. La licencia BIND, por su parte, se vincula a la cuenta de Microsoft, pasando a formar parte del perfil y permitiendo una reinstalación más sencilla en caso de cambio de ordenador.

La elección depende de cuándo se prevea sustituir el dispositivo, es decir, del tiempo que vayamos a utilizarlo. La clave de producto es adecuada para un uso estable en el mismo PC, mientras que la BIND garantiza una gestión más flexible. En ambos casos, es recomendable acudir a distribuidores de confianza para garantizar la autenticidad y la activación regular.

La adopción de Microsoft Office 2024 Professional Plus es una opción muy inteligente para quienes buscan una suite estable, moderna y compatible con Windows 11, sin necesidad de una suscripción recurrente.

Las mejoras introducidas en la versión LTSC, el proceso de activación simplificado y la mayor integración con el ecosistema de Microsoft hacen que la actualización sea interesante tanto para quienes provienen de Office 2021 como para las empresas que priorizan la continuidad y la previsibilidad a lo largo del tiempo.

Como hemos dicho anteriormente, la elección del distribuidor juega un papel fundamental a la hora de obtener una licencia legítima y activable sin problemas: optar por tiendas especializadas y certificadas como Mr Key Shop permite reducir costes, garantizar la validez de la licencia y disfrutar de un soporte técnico especializado.

Contenido elaborado en colaboración con Mr Key Shop.