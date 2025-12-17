NVIDIA reducirá la producción de GeForce RTX 50, ¿por qué?

Fuentes chinas de confianza afirman que NVIDIA va a reducir entre un 30% y un 40% la producción de sus tarjetas gráficas GeForce RTX 50, frente al nivel de producción registrado en la primera mitad de 2025, un cambio de estrategia que se implementará durante la primera mitad de 2026.

¿Qué significa esto? Si esta información se confirma, implica que el stock de tarjetas gráficas GeForce RTX 50 va a bajar considerablemente en la segunda mitad del año que viene. Puede que no todos los modelos se vean afectados de la misma manera, y que este cambio afecte sobre todo a los modelos de gama alta.

¿Por qué va a reducir NVIDIA la producción de GeForce RTX 50?

Es una pregunta muy importante, y la respuesta está en la escasez de DRAM. Este tipo de memoria se puede utilizar para producir tanto RAM como VRAM, y es aquí donde afecta a las tarjetas gráficas, ya que también producirá una escasez de memoria gráfica.

La reducción de producción sería la respuesta de NVIDIA a esa escasez. Parece que el gigante verde prefiere reducir la producción de sus tarjetas gráficas de consumo general para intentar reducir el impacto de la escasez de VRAM, y para evitar tener que aplicar una gran subida de precio a sus GeForce RTX 50 de forma directa.

Puede ser una medida acertada para esquivar las consecuencias directas de la fase más grave de la crisis de la DRAM, sobre todo si se cumplen las previsiones de Sapphire, ya que la ensambladora cree que esta crisis se empezará a resolver a partir de la segunda mitad de 2026.

¿Cómo podría afectar al mercado esa reducción de la producción?

Si la producción solo se reduce durante esos seis meses, y la demanda de tarjetas gráficas GeForce RTX 50 no se dispara a niveles por encima de lo normal, el impacto de esta medida debería ser prácticamente nulo e imperceptible para el consumidor, tanto por disponibilidad como por estabilidad de precios, sobre todo en la gama de entrada, gama media y de entrada a la gama alta.

Puede que en la gama alta (GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090) el impacto sea más perceptible, pero lo importante es que incluso en el peor de los casos no debería ser nada grave, porque el nivel de stock actual es bueno, y porque estamos hablando de una reducción del 40% durante un periodo de solo seis meses.

Otra cosa muy diferente sería que NVIDIA decidiese reducir la producción en más de un 50% durante todo 2026, esto sí que nos llevaría irremediablemente a una situación de escasez grave, y a un aumento considerable de los precios.