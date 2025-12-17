GIGABYTE lanza el PC para juegos, AORUS PRIME 5

GIGABYTE ha anunciado el lanzamiento del AORUS PRIME 5, un sobremesa de gama alta enfocado a juegos PC que combina las últimas generaciones de procesadores de AMD y las gráficas dedicadas de NVIDIA.

El fabricante emplea un chasis semitorre de marca propia, de diseño modular con panel de vidrio templado e iluminación RGB por eres de los que gustan exhibir tu torre en el escritorio. La refrigeración está garantizada con el nuevo diseño del ventilador Hawk Fan que aumenta drásticamente la presión del aire hasta en un 89% y el flujo de aire en un 42%, mientras que la tecnología de punta de ala de grado aeroespacial minimiza las turbulencias y el ruido.

Los ventiladores (cuatro preinstalados) trabajan en conjunto con un sistema de refrigeración líquida de 360 mm y el mismo chasis persigue elevar el flujo de aire para garantizar un rendimiento estable incluso con cargas de trabajo pesadas. La prioridad es mantener a raya las temperaturas y para ello incluye un área de entrada de malla del 80% y ventilaciones laterales adicionales que a la vez mejoran el brillo de la iluminación ARGB.

AORUS PRIME 5, rendimiento en juegos

GIGABYTE monta una placa base AORUS de factura propia, al igual que el resto de componentes. Para el procesamiento, ha optado por un Ryzen 7 9700X de AMD, una moderna CPU con arquitectura ZEN 5, 8 núcleos y 16 hilos con frecuencia máxima de hasta 5.5 GHz y 32 MB de caché L3.

Para el apartado gráfico, el AORUS PRIME 5 cuenta con una dedicada de NVIDIA de altas prestaciones, la GeForce RTX 5080. Se acompaña de 32 Gbytes de memoria DDR5 y una SSD Gen5 de 2 Tbytes para almacenamiento interno. La placa deja espacio para añadir dos módulos de RAM adicionales y otros dos conectores M.2 para unidades de estado sólido.

En el apartado de la conectividad añade lo necesario en un sobremesa moderno, puerto LAN Gigabit, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y un buen número de puertos USB Tipo A y Tipo C tanto en la parte trasera como en el frontal para un mejor acceso. Además de las salidas de la gráfica dedicada, la placa añade un HDMI y un Display Port. El sistema de audio soporta alta definición con 7.1 canales y tres jack externos para auriculares y altavoces externos.

El fabricante incluye la aplicación gratuita GIGABYTE Control Center. Desde ahí se pueden monitorizar todos los parámetros del equipo en tiempo real, ajustar el grado de rendimiento o personalizar la iluminación. Preinstala Windows 11 Home y estará disponible en breve plazo en el canal internacional. No tenemos precio, pero habrá que tener en cuenta estos sistemas preconfigurados ya que la compra minorista se está poniendo imposible por la crisis de las memorias.