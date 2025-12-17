Windows 12 no te va a gustar: requisitos más altos, todo por la IA y lanzamiento en 2027

Con Windows 10 en fase de soporte extendido, Microsoft tiene el camino allanado para el futuro lanzamiento de Windows 12, un sistema operativo que todavía no tiene nombre definitivo, pero que se conoce así porque será el sucesor de Windows 11.

Microsoft todavía no lo ha anunciado oficialmente, y por tanto no tenemos información oficial sobre las novedades que podría traer dicho sistema operativo. Sin embargo, viendo la estrategia que ha venido adoptando la compañía con Windows 11, su apuesta por la IA, por ARM y por el modelo de servicio, y teniendo en cuenta la situación actual que vive el ecosistema Windows, es fácil imaginar qué podemos esperar de Windows 12.

El pasado mes de junio compartí con vosotros un artículo centrado en los requisitos de Windows 12, y en él os comenté que este sistema operativo podría tener unos requisitos más altos por la integración de la IA como núcleo central. También vimos la posibilidad de que este sistema operativo llegue en dos versiones, una sin IA y con menos requisitos, y otra con IA y con unos requisitos más altos.

En ZDNet, un medio muy fiable en general, ha compartido recientemente un artículo muy interesante sobre Windows 12 que refuerza toda esa información que os ofrecimos en su momento al hablar de los requisitos del nuevo sistema operativo, y además ha tocado otros temas que son muy importantes, como su posible fecha de lanzamiento y sus características.

Windows 12 será un todo por la IA

Según ZDNet, el nuevo sistema operativo de Microsoft va a incorporar la IA como uno de sus pilares centrales, lo que significa que todo en Windows 12 estará construido alrededor de dicha tecnología, y que será un sistema operativo agentivo de verdad.

Esto transformará por completo la experiencia de uso, y permitirá la integración de funciones mejoradas por IA más avanzadas que las de Windows 11, pero tendrá una consecuencia importante, y es que disparará los requisitos mínimos de Windows 12.

Debido a la integración de la IA, los requisitos de Windows 12 podrían ser idénticos a los de Windows 11 con Copilot+, lo que significa que para poder utilizar Windows 12:

Necesitaremos una NPU con una potencia de más de 40 TOPs.

Tendremos que contar al menos con 16 GB de RAM.

Será imprescindible disponer de un SSD con al menos 256 GB de almacenamiento.

Con este nuevo sistema operativo Microsoft también va a reforzar la compatibilidad con ARM, así que podemos esperar mejor rendimiento, mayor estabilidad, una emulación con un mayor grado de optimización y más aplicaciones compatibles de forma nativa.

Windows 12 y el modelo de suscripción: una cuota mensual para tenerlo todo

También se baraja la posibilidad de que Microsoft decida convertir su nuevo sistema operativo en algo parecido a Microsoft 365. El modelo de servicio es muy rentable para el gigante de Redmond, y para poder implementarlo en Windows 12 podría ofrecer un conjunto de funciones exclusivas por IA que estarían bloqueadas tras el pago de una cuota mensual.

Tiene sentido, porque esas funciones representarían un valor adicional, y no afectarían al funcionamiento normal del sistema operativo. Este se podrá utilizar con normalidad sin pagar esa suscripción, pero al pagarla disfrutaríamos de características y funciones de valor que pueden acabar marcando una gran diferencia.

¿Cuánto podría costar la suscripción mensual? Hay muchas posibilidades, pero para que esta resulte verdaderamente asequible y genere interés debería rondar entre los 10 y los 20 dólares mensuales, es decir, entre los 10 y los 20 euros mensuales.

ZDNet también especula con la posibilidad de que algunas aplicaciones puedan dar problemas de compatibilidad con Windows 12, y con la posible llegada de una versión similar a Windows 10X, un sistema operativo que impedía descargar aplicaciones y programas fuera de la Microsoft Store, y que fue un absoluto fracaso.

Un Windows 12X limitado a la Microsoft Store como fuente de descarga de aplicaciones podría tener ahora más sentido, sobre todo si este se centra en dispositivos basados en ARM, pero incluso en este escenario tengo muchas dudas sobre su posible éxito. No creo que sea algo realmente necesario, la verdad.

Cuándo llegará Windows 12, ¿será una actualización gratuita?

Todavía no hay una fecha confirmada, pero se rumorea que la primera versión en fase de vista previa llegará en julio de 2027. Si todo va bien y no hay ningún problema importante, el lanzamiento de la versión final se produciría en octubre de 2027, es decir, dentro de poco menos de dos años.

Para acelerar la adopción de Windows 12 es muy probable que Microsoft lo ofrezca como una actualización gratuita a todos los usuarios de Windows 11. Está por ver si esta promoción también se extiende a los que todavía utilicen Windows 10, un sistema operativo que en 2027 ya se habrá quedado sin soporte dentro del canal general, solo lo mantendrá en el programa de soporte extendido para empresas.

Antes de terminar un apunte importante, y es que aunque lo más lógico sería que el nuevo sistema operativo se acabe llamando Windows 12 este nombre no es oficial, y no podemos descartar que Microsoft acabe optando por una nomenclatura distinta. Ya lo hizo con sistemas operativos como Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP y Windows Vista.