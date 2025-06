Requisitos de Windows 12: mínimos, recomendados y cambios frente a Windows 11

Microsoft actualizó recientemente los requisitos de Windows 11, y esto nos da una pista de cómo podrían ser los requisitos de Windows 12, la próxima versión de su conocido sistema operativo.

Para entender mejor esto, es necesario dejar una cosa clara desde el principio, y es que los requisitos de Windows 11 se dividen en dos grandes niveles: los requisitos para el sistema operativo en su base, y los requisitos para dicho sistema operativo con IA ejecutada en local (Copilot+).

Para poder ejecutar Windows 11 necesitamos:

CPU de doble núcleo a 1 GHz compatible (Core Gen8, Ryzen 2000 o superior).

4 GB de RAM.

Unidad de almacenamiento de 64 GB de capacidad.

Chip TPM 2.0 o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM).

GPU compatible con DirectX 12.

Para poder mover Windows 11 con IA en local nos hace falta cumplir unos requisitos mucho más altos:

Procesador de 64 bits con una NPU de al menos 40 TOPs de potencia.

16 GB de RAM (DDR5 o LPDDR5).

Unidad de almacenamiento SSD o UFS de 256 GB de capacidad.

Chip TPM 2.0 o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM).

GPU compatible con DirectX 12.

Windows 12 podría tener dos niveles de requisitos

Esto fue algo que ya os dije en su momento, y que curiosamente se ha acabado cumpliendo con Windows 11, como hemos visto en la introducción al ver los dos niveles de requisitos que tiene este sistema operativo sin IA y con IA en local.

Creo firmemente que Microsoft podría seguir ese mismo enfoque con los requisitos de Windows 12, porque a pesar de que la IA goza de una gran popularidad los requisitos a nivel de hardware para poder disfrutarla en local son muy altos, y eso hace que se necesite de un equipo muy potente que no está al alcance de muchos usuarios.

En el nivel de requisitos básico tendríamos un Windows 12 al estilo tradicional, sin florituras y sin funciones de IA en local. Este tendría unas exigencias de hardware mucho más bajas, lo que significa que una base mayor de usuarios con equipos compatibles con Windows 11 debería poder actualizar sin problemas a Windows 12.

En el nivel de requisitos superior o recomendado nos encontraríamos con un Windows 12 con funciones de IA avanzadas, que necesitaría de un hardware mucho más avanzado para funcionar, y que por tanto estaría solo al alcance de aquellos usuarios con PCs más modernos y potentes.

Lanzando dos versiones diferentes Microsoft llegaría a más usuarios con Windows 12, y esto permitiría a un mayor número de personas actualizar a ese nuevo sistema operativo sin tener que cambiar su PC. Si ese lanzamiento se limitase a la versión con IA en local los requisitos serían muy altos, y esto dejaría a muchas personas sin poder salir de Windows 11.

CorePC: la clave detrás de la modularidad de Windows 12

Para dar forma a esas dos versiones de Windows 12 el gigante de Redmond tiene un as bajo la manga, CorePC, una arquitectura que permite crear un Windows modular partiendo de un núcleo común sobre el que se pueden aplicar diferentes módulos o capas para personalizarlo. Esas capas añaden funciones concretas, y pueden aumentar significativamente el consumo de recursos.

Una de esas capas sería la IA avanzada, que actualmente conocemos como Microsoft Copilot+. Esta IA permite realizar muchas funciones, ya que está integrada en diferentes aplicaciones del sistema operativo, y también tiene su propia integración con «Recuerdos», que como ya sabemos monitoriza lo que hacemos con el PC para ayudarnos a encontrar y recuperar cosas o datos que necesitemos.

Eliminar todas esas capas necesarias para integrar la IA daría como fruto un Windows 12 mucho más ligero, y menos exigente. Microsoft también podría aprovechar esa modularidad para personalizar este sistema operativo y adaptarlo de una manera más apropiada a las particularidades de diferentes tipos de dispositivos.

Requisitos de Windows 12

Partiendo de todo lo que hemos visto hasta ahora, y de los requisitos que tiene actualmente Windows 11, podemos hacer una estimación de los requisitos que podría tener el próximo sistema operativo de Microsoft, y dividirlos en esas dos versiones que hemos indicado.

Tened en cuenta que esto es una estimación, y que todavía no hay nada confirmado, lo que significa que los requisitos finales podrían cambiar.

También es importante dejar claro que, aunque estamos hablando de dos versiones de Windows 12, puede que Microsoft lance solo una versión de Windows 12, y que el sistema operativo se limite a desactivar las funciones de IA si no cumplimos con los requisitos recomendados.

Requisitos básicos sin IA

CPU de 64 bits y doble núcleo a 2 GHz. La compatibilidad estaría limitada a una lista de procesadores soportados, como ocurrió con Windows 11.

8 GB de RAM.

Unidad de almacenamiento de 64 GB de capacidad.

Chip TPM 2.0 o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM).

GPU compatible con DirectX 12.

La diferencia frente a los requisitos de Windows 11 no será grande. Lo más relevante sería el aumento de la cantidad de RAM necesaria, que subiría de 4 GB a 8 GB, el aumento de la velocidad del procesador y muy probablemente el cambio en la lista de CPUs compatibles, que podría dejar fuera a modelos compatibles con Windows 11.

Requisitos recomendados para utilizar IA

CPU con NPU de más de 40 TOPs de potencia.

16 GB o más de RAM.

Unidad de almacenamiento de 512 GB de capacidad de tipo SSD o UFS.

Chip TPM 2.0 o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM).

GPU compatible con DirectX 12.

En este nivel, la diferencia con los requisitos de Windows 11 estaría sobre todo en la potencia de la NPU, y la necesidad de contar con una mayor capacidad de almacenamiento para que la IA pueda trabajar sin problemas en segundo plano creando las bases de datos y de recursos que necesita.

No descarto que los 16 GB de RAM sean el mínimo recomendado, y que en realidad el nivel óptimo acaben siendo 24 GB o 32 GB de RAM. Todo dependerá de los avances que decida introducir Microsoft en las capacidades de IA de su nuevo sistema operativo.

¿Qué pasará si no cumplo con los requisitos?

Lo ocurrido con Windows 11 nos da pistas sobre ello. Si no cumplimos con los requisitos no podremos instalar Windows 12, pero dependiendo de los requisitos concretos que no cumplamos es posible que aparezcan maneras de poder saltarnos el bloqueo que impondrá el proceso de instalación.

Con todo, instalar este sistema operativo en un PC no compatible puede acabar dando problemas de rendimiento, o llevarnos a un punto de no retorno en el que dejemos de recibir soporte y actualizaciones. Por esta razón, dar ese paso será una decisión de riesgo que tendremos que estar dispuestos a asumir si queremos forzar la instalación de Windows 12 en un PC no compatible.

En general, Windows 11 funciona bien en PCs no compatibles, siempre que estos tengan al menos 8 GB de RAM, un procesador con dos núcleos y una unidad SSD, aunque sea de tipo SATA. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a ocurrir lo mismo con Windows 12.

Conclusiones

Windows 12 va a ser un salto generacional importante frente a Windows 11. Ese salto generacional estará centrado sobre todo en la utilización de una IA en local más avanzada, y más exigente, que abrirá nuevas posibilidades y nos permitirá ser más productivos. También tendrá un impacto importante en los requisitos, como hemos visto.

Establecer esos dos niveles de requisitos en Windows 12, como ya ha hecho con Windows 11, sería lo mejor para democratizar este nuevo sistema operativo, ya que evitaría convertirlo en algo elitista y al alcance solo de unos pocos.

También pienso que Microsoft acertó al centrar primero el soporte de la IA de Windows en la NPU, pero al mismo tiempo creo que es un error que no haya ampliado el soporte a esta en GPUs dedicadas que tienen núcleos especializados en IA, y que cuentan con potencia de sobra.

Por ejemplo, la GeForce RTX 5060 tiene una potencia de 614 TOPs gracias a sus núcleos tensor de quinta generación, y está más que preparada para poder mover una IA avanzada implementada en Windows.

Microsoft debería corregir esto en Windows 12, y tendría que implementar soporte completo de esa nueva IA en tarjetas gráficas que cuenten con hardware especializado inteligencia artificial. Esto también podría hacer que ese sistema operativo sea mucho más atractivo para los poseedores de equipos gaming, y de sistemas de gama media y gama alta.