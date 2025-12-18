NVIDIA anuncia la Fortnite NVIDIA GeForce RTX Cup

NVIDIA lleva tiempo demostrando que su presencia en el mundo del videojuego va mucho más allá del silicio y los frames por segundo. En los últimos años parece claro que cada movimiento importante de la compañía busca algo más que anunciar un producto: construir un contexto, un escenario en el que la tecnología se entienda a través de la experiencia. En ese marco, los videojuegos competitivos se han convertido en un escaparate natural, casi orgánico, donde el hardware y el software se ponen a prueba sin necesidad de discursos grandilocuentes.

La compañía ha anunciado la celebración de la primera NVIDIA GeForce RTX Cup de Fortnite, una competición que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre y que se organiza en colaboración con Epic Games. Se trata de un torneo de alcance global en el que jugadores de distintas regiones competirán por premios con un valor total de 100.000 dólares, consolidando a Fortnite como uno de los escenarios elegidos por NVIDIA para articular este tipo de eventos competitivos ligados a su ecosistema gráfico.

Más allá del premio económico, el atractivo del torneo se apoya en recompensas que conectan directamente con el hardware y con la identidad del juego. Los mejores jugadores de cada región podrán hacerse con una de las doce tarjetas gráficas MSI Gaming Trio White GeForce RTX 5080, equipadas con un backplate personalizado de Fortnite. Además, quienes consigan al menos ocho puntos durante la competición recibirán un cosmético exclusivo, el Rust Bucket Back Bling, un incentivo pensado para reforzar la participación sin limitarla únicamente a los primeros puestos.

Este anuncio no llega solo. NVIDIA lo ha aprovechado para reforzar el mensaje alrededor de sus tecnologías RTX, destacando la llegada de DLSS 4 con Multi Frame Generation a una nueva tanda de juegos. Títulos como ARK: Lost Colony, Ashes of Creation, SPLITGATE: Arena Reloaded, Yakuza Kiwami 2 y AION 2 incorporan estas mejoras, mientras que otros como Dying Light: The Beast añaden trazado de rayos y Lost Ark amplía su soporte con DLSS Super Resolution. Todo ello dibuja una semana especialmente cargada de novedades técnicas dentro del ecosistema GeForce.

El listado de juegos no se limita a simples menciones. ARK: Lost Colony estrena su primera gran expansión canónica con DLSS 4 y NVIDIA Reflex desde el primer día. AION 2, tras su lanzamiento en Corea y Taiwán, recibirá una actualización que añade Multi Frame Generation. Dying Light: The Beast combina DLSS 4, DLAA, Reflex y nuevos efectos de trazado de rayos, mientras que SPLITGATE: Arena Reloaded apuesta por altas tasas de FPS en un shooter de ritmo frenético. Son ejemplos claros de cómo NVIDIA busca integrar sus tecnologías en géneros y propuestas muy distintas.

También hay espacio para el soporte a títulos ya consolidados. Lost Ark ha añadido DLSS Super Resolution y DLAA en su cliente coreano, con despliegue previsto en otras regiones, y Yakuza Kiwami 2 ha recibido una actualización que incorpora DLSS Super Resolution y Frame Generation, con la posibilidad de activar DLSS 4 mediante los overrides de la aplicación de NVIDIA. Este enfoque refuerza la idea de continuidad y de mejora progresiva, incluso en juegos que llevan tiempo en el mercado.

En paralelo, NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de un nuevo Game Ready Driver, optimizado para los últimos lanzamientos y centrado en garantizar la mejor experiencia posible en un amplio abanico de juegos y aplicaciones. Este controlador también corrige problemas de color detectados en versiones anteriores al ejecutar software en resoluciones o relaciones de aspecto no nativas, un recordatorio de que el trabajo fino a nivel de drivers sigue siendo una pieza clave del conjunto.

Al cerrar este anuncio, me queda la impresión de que la GeForce RTX Cup de Fortnite no es solo un torneo más. Es una forma de contar una historia en la que la competición, el hardware y las tecnologías gráficas avanzan de la mano. NVIDIA parece cómoda en ese terreno híbrido, donde el videojuego sirve como laboratorio y escaparate al mismo tiempo, y donde cada evento termina siendo una excusa para recordarnos que, en esta industria, la experiencia sigue siendo el mejor argumento técnico.

