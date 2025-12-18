ASUS adelanta su visión para el CES 2026

ASUS lleva años utilizando el CES como algo más que un escaparate de producto, y confieso que cada vez me interesa no tanto la lista de lanzamientos, como el mensaje que se desliza entre líneas. Antes incluso de que Las Vegas encienda sus luces, algunas marcas ya dejan claro por dónde van a ir los tiros, y en esta edición de 2026 todo apunta a que la inteligencia artificial volverá a ser el eje alrededor del que gira el relato tecnológico.

La compañía ha confirmado que presentará sus próximos lanzamientos en el evento virtual “CES 2026 – Always Incredible”, una cita que se emitirá a nivel mundial el próximo 6 de enero a través de su plataforma digital. ASUS acudirá al CES con una propuesta centrada en innovadores PCs con IA y en una tecnología que, según adelanta, busca redefinir el trabajo, la creatividad y la vida cotidiana, alineándose con una visión que la firma denomina Incredible Possibilities.

Uno de los pilares del anuncio es la idea de llevar los PCs con IA al siguiente nivel. ASUS anticipa una nueva generación de dispositivos adaptativos impulsados por inteligencia artificial y equipados con potentes NPUs, pensados para ofrecer experiencias más inteligentes y fluidas. Más allá del término, ya habitual, el mensaje apunta a una integración más profunda del procesamiento de IA a nivel local, con implicaciones directas en rendimiento, eficiencia y capacidad de respuesta en el uso diario.

Ese enfoque se articula alrededor de un ecosistema integral que la compañía estructurará en tres grandes escenarios. El primero pone el acento en los espacios de trabajo, con soluciones orientadas a mejorar la productividad y la seguridad mediante capacidades de IA locales y en la nube. El segundo se dirige a los creadores, con herramientas avanzadas que buscan ampliar los límites de la expresión creativa. El tercero mira al día a día, con dispositivos pensados para hacer las interacciones cotidianas más cómodas, conectadas y personales.

ASUS insiste en que la clave no está solo en las especificaciones, sino en cómo la IA se integra en la experiencia real del usuario. El objetivo declarado es que estas tecnologías ayuden a desbloquear la libertad creativa, optimizar tareas habituales y hacer que el uso del ordenador en el hogar resulte más natural e intuitivo. Es una aproximación que intenta alejar la IA del concepto abstracto para convertirla en una capa transversal presente en todo el portfolio.

La presentación virtual se complementará con una presencia física en Las Vegas. Los productos mostrados durante el evento, junto a otros adicionales, podrán verse en el Showroom de Medios de ASUS y ROG en The Venetian Expo, durante los días previos y posteriores al arranque oficial del CES. Este formato híbrido refleja cómo el propio evento ha evolucionado, combinando alcance global en línea con demostraciones presenciales para prensa y profesionales del sector.

Al final, este adelanto dice mucho de cómo ASUS entiende el momento actual del PC. La IA deja de ser un añadido llamativo para convertirse en el hilo conductor de toda una generación de dispositivos. Como observador de este sector, tengo la sensación de que el CES 2026 no va tanto de sorprender como de consolidar ideas, y ASUS parece dispuesta a dejar claro, desde el primer día, cuál es su visión de ese futuro inmediato.