Se filtra el diseño del iPhone plegable

iPhone plegable es, sin duda, uno de esos términos que levantan expectación y cautela a partes iguales en el sector móvil. Cuando Apple entra en un terreno nuevo, la conversación se acelera, incluso si todo lo que tenemos por ahora son bocetos filtrados y no declaraciones oficiales de Cupertino. La filtración publicada recientemente ofrece un primer vistazo a un posible diseño de este dispositivo —probablemente conocido internamente como iPhone Fold— y abre la puerta a analizar qué enfoque está tomando Apple en la que sería su primera incursión en los

Según las imágenes y datos que han circulado, este primer diseño adoptaría un formato tipo libro, aunque con unas proporciones que rompen ligeramente con lo visto hasta ahora en el mercado. Es decir, el dispositivo plegado no se estiraría hacia arriba con un aspecto alto y estrecho, sino que sería más ancho y compacto, quizá con una intención ergonómica de que, cerrado, se sienta más manejable sin renunciar a una gran superficie de pantalla cuando se despliegue.

Las dimensiones que se han filtrado apuntan a un dispositivo con 120,6 mm de alto y 83,8 mm de ancho en su forma plegada, con un grosor estimado de 9,6 mm cuando está cerrado. Desplegado, ese conjunto daría lugar a una superficie visual comparable —según estos esquemas— a la de una pequeña tablet, con un tamaño de 167,6 × 120,6 mm. El panel interior, según los datos filtrados, podría tener una diagonal de 7,76 pulgadas con una resolución de aproximadamente 2713 × 1920 píxeles.

Este planteamiento de diseño vendría acompañado de una pantalla exterior también de generosas proporciones, con una diagonal que rondaría las 5,5 pulgadas. Esa elección encaja con otras filtraciones recientes que sugieren que Apple estaría buscando equilibrar tamaño y usabilidad, dejando al usuario una pantalla exterior de buen tamaño sin obligarle a abrir siempre el dispositivo para tareas básicas.

Los esfuerzos por reducir el grosor al desplegar el dispositivo se notan también en las cifras: alrededor de 4,8 mm cuando está abierto, una medida que, pese a ser ligeramente mayor que la de algunos plegables Android recientes —como el Galaxy Z Fold 7— seguiría situando al iPhone Fold entre los dispositivos más delgados de su categoría.

Es importante subrayar que, al tratarse de filtraciones y no de especificaciones confirmadas por Apple, todos estos detalles deben tomarse con prudencia. Aun así, coinciden con varios de los rumores y esquemas que han circulado en los últimos tiempos sobre el iPhone plegable, que lo describen como un proyecto en desarrollo desde hace años y cercano a una posible presentación en 2026, incluso si su llegada al mercado podría retrasarse hasta 2027.

Al observar estas filtraciones en contexto, la sensación que queda es la de un dispositivo que pretende ofrecer una transición fluida al mundo de los plegables sin perder la identidad de diseño que caracteriza a Apple. Más allá del tamaño de las pantallas o las cifras de grosor, lo que estos bocetos apuntan es a una apuesta segura por una experiencia visual amplia y versátil, pero sin llamar la atención por sus dimensiones cuando está cerrado.

Como siempre ocurre con Apple, la prudencia informativa es clave: hasta que la compañía no confirme oficialmente estos detalles, estamos ante una reconstrucción a partir de fuentes no oficiales que da pistas, más que certezas. No obstante, el iPhone plegable sigue siendo uno de los lanzamientos más esperados de los próximos años, y este diseño preliminar nos ayuda a imaginar cómo podría ser ese salto para la marca.

Imágenes y más información