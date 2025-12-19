Ya puedes jugar a GTA Vice City en tu navegador

GTA Vice City fue todo un referente técnico en su generación, y es considerado como uno de los mejores juegos de la historia. El juego tuvo numerosas versiones, pero sin duda una de las mejores fue la de la Xbox original, que tuvo una calidad gráfica excepcional teniendo en cuenta lo exigente que era el juego.

Mucho ha llovido desde entonces, pero GTA Vice City sigue siendo una de las entregas más queridas de la franquicia, y sus bajos requisitos hacen que se mantenga como uno de los más jugados, incluso tras su salida de Steam, que se produjo para dejar hueco a Grand Theft Auto: The Trilogy, una edición que incluye GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas con gráficos mejorados, aunque no tuvo el éxito esperado.

La salida del juego original de Steam ha hecho que este sea muy difícil de conseguir de forma legal, pero gracias a DOS Zone podemos probarlo de forma directa y sin problemas en nuestro navegador. No es necesario llevar a cabo ningún tipo de instalación, solo tenemos que hacer clic y listo, el juego arrancará y funcionará como lo haría si lo tuviéramos instalado.

La versión de GTA Vice City que ofrece DOS Zone es una demo porque, por cuestiones legales, no puede ofrecer el juego completo. Sin embargo, si tenemos una copia legal del juego podemos utilizarla para activar la versión completa y jugarlo sin limitaciones a través del navegador, siempre que supere el proceso de comprobación integrado.

Esta versión en navegador cuenta con un sistema de guardado de partidas en la nube, e incluso nos permite utilizar un mando como sistema de control, así que la experiencia de juego que ofrece es muy completa y fiel a la que tendríamos ejecutando el juego tradicional.

Incluso para evitar posibles problemas legales la demo que ofrece DOS Zone se basa en una versión con código especial conocido como lineage.reVC, que se ha utilizado también para modernizar clásicos de PC sin arriesgarse a tener problemas legales.

La demo se puede ejecutar desde cualquier navegador, y os puedo confirmar, tras probarla durante un buen rato, que funciona realmente bien. No tiene apenas tiempos de carga, estos duran unos segundos y su consumo de recursos es mínimo.