Google Assistant se quedará más tiempo del previsto

Google Assistant no es un producto fácil de apagar. Como ocurre con muchas tecnologías que se integran de forma casi invisible en el día a día, su retirada no podía resolverse con un simple interruptor. Durante años, decir “Ok Google” ha sido un gesto automático para millones de personas, y quizá por eso su final parece más un proceso que un evento. En tecnología, las despedidas rara vez son limpias, y esta no iba a ser la excepción.

El contexto sigue siendo el mismo que ya conocíamos. Google decidió hace tiempo que el futuro de sus asistentes pasaba por Gemini, un modelo conversacional mucho más ambicioso y alineado con la actual ola de inteligencia artificial generativa. Ese cambio implicaba, de forma inevitable, el adiós progresivo a Google Assistant, cuya retirada definitiva quedó fijada para marzo de 2026. No se trataba de una desaparición repentina, sino de una transición planificada, aunque firme, hacia un nuevo paradigma.

Lo que cambia ahora es el ritmo. Según la información publicada por la propia Google, la migración de dispositivos móviles desde Google Assistant a Gemini está resultando más compleja de lo previsto, y eso obliga a estirar los plazos en algunos casos concretos. En la práctica, esto significa que ciertos usuarios de Android seguirán teniendo acceso a Assistant durante más tiempo del inicialmente estimado, mientras la compañía continúa ajustando el proceso de actualización.

Este retraso no afecta a todos por igual. La coexistencia temporal de Assistant y Gemini depende de factores como el tipo de dispositivo, su hardware, la región o las funciones que se utilicen con más frecuencia. No todos los móviles ni todas las configuraciones están preparadas para asumir de inmediato el salto completo a Gemini, y Google parece haber asumido que forzar el cambio podría generar más problemas que beneficios en el corto plazo.

Conviene subrayar un punto clave: no estamos ante una marcha atrás. Google no ha reconsiderado su estrategia ni ha decidido darle una segunda juventud a Assistant. La dirección es la misma y el destino también, pero el camino se alarga. Gemini sigue siendo el sustituto definitivo, y Google Assistant entra en una fase claramente transitoria, en la que se prioriza la estabilidad frente a la innovación.

Esa prórroga se traduce, además, en un “modo mantenimiento” bastante explícito. Google Assistant continuará ofreciendo sus funciones básicas —control del dispositivo, reproducción de música, recordatorios o gestión de tareas sencillas—, pero no recibirá nuevas capacidades ni mejoras relevantes. Es, en la práctica, un asistente congelado en el tiempo, funcional, pero sin futuro.

Al final, este retraso dice mucho más de la dificultad de cerrar productos exitosos que de la tecnología en sí. Google Assistant no desaparece porque funcione mal, sino porque el mundo ha cambiado y la compañía apuesta por algo distinto. Su despedida será más lenta de lo previsto, sí, pero no menos definitiva. Y mientras tanto, muchos seguiremos hablando con él un poco más, conscientes de que cada respuesta pertenece ya a una etapa que se apaga poco a poco.