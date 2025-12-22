Miles de jugadores de PC están instalando Bazzite y abandonando Windows 11: te contamos por qué

Bazzite ha generado mucho revuelo, y está despertando cada vez más interés. Este sistema operativo especializado en gaming está basado en Linux, y su enfoque es parecido al de SteamOS. Su recepción inicial fue algo fría, que tras las diferentes pruebas de rendimiento que se han publicado su popularidad ha crecido exponencialmente, y ya podemos considerarlo como un éxito.

La tasa de adopción de Bazzite ha pasado de poco más de 10.000 usuarios semanales en abril de este año a casi 50.000 usuarios en diciembre de este año. Esto quiere decir que la tasa de usuarios se ha multiplicado casi por cinco en solo ocho meses, un crecimiento muy grande, sobre todo si tenemos en cuenta que este sistema operativo está centrado en gaming, y que tiene limitaciones importantes.

El gaming en Linux pasa por un momento dorado, de eso no hay ninguna duda. A día de hoy el 90% de los juegos de PC para Windows funcionan en Linux, y nos estamos acercando cada vez más a una compatibilidad casi plena. Las únicas ausencias importantes son las de aquellos juegos que, por la integración de tecnologías antitrampas, como Battlefield 6, requieren el arranque seguro de Windows.

Bazzite soporta arranque seguro, y también nos permite activar TPM. Sin embargo, su compatibilidad a nivel de hardware es mucho más limitada que la de Windows 11, porque solo es compatible con GPUs AMD Radeon que soporten Vulkan 1.3, como las Radeon RX 400 y superiores. También es compatible con las Radeon 600M y superiores.

El soporte para gráficas Intel y NVIDIA está en desarrollo y ha mejorado bastante, pero todavía no se ha finalizado, así que no es recomendable utilizar Bazzite si tenemos una gráfica de cualquiera de esas dos marcas.

En el caso de las GPUs Intel el soporte es más estable, pero todavía presentan algunos problemas menores que afectan a la experiencia de uso. En el caso de las GPUs NVIDIA, el soporte se encuentra todavía en fase beta y presenta problemas más graves que los modelos Intel.

¿Por qué ha ganado tanta popularidad Bazzite?

Hay muchas razones que explican el auge en popularidad de este sistema operativo, pero sin duda las más importantes son:

Porque es un sistema operativo optimizado para juegos y rinde mejor que Windows 11 en muchos casos.

Porque a pesar de tener base Linux es muy fácil de instalar y de utilizar.

Porque se integra perfectamente con Steam, y nos permite jugar a una enorme cantidad de títulos.

Porque es compatible con una gran variedad de dispositivos, incluyendo ordenadores y consolas portátiles.

Porque también es compatible con otras plataformas, como Battlet.net, EA, Epic Games Store, Good Old Games y más.

Porque es un sistema operativo gratuito.

Si quieres probar Bazzite puedes descargarlo de forma segura a través de este enlace.