Requisitos de Code Vein 2 para PC: mucho más exigente que el original

Bandai Namco ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados de Code Vein 2 para PC, un juego que mantiene las mecánicas del original, y que conserva también la ambientación posapocalíptica y los gráficos con estilo de dibujo animado de estética anime.

La base de Code Vein 2 es la misma que la del original y esto se aprecia perfectamente en el vídeo de presentación que publicó Bandai Namco hace solo un par de meses. Sin embargo, se ha producido una mejora importante a nivel gráfico, que ha sido posible gracias al salto a la generación actual de consolas.

Este cambio de generación (Code Vein llegó a PS4, Xbox One y PC) ha permitido implementar una geometría más detallada, texturas de mayor calidad, escenarios más amplios y ricos en detalle, y unos efectos de luces y sombras de mayor calidad.

Como habréis podido imaginar, todo esto tiene un impacto importante en los requisitos de Code Vein 2, tanto que sus mínimos son más altos que los requisitos recomendados del juego original. Vamos a verlos, y a identificar posibles errores de equivalencia.

Requisitos mínimos de Code Vein 2

Sistema operativo: Windows 11.

Procesador: Intel Core i5-9600K o AMD Ryzen 5 3600.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER o AMD Radeon RX 5700 o Intel Arc B570.

Memoria: 16 GB de RAM.

DirectX: Versión 12.

Almacenamiento: 70 GB de espacio libre. No requiere SSD.

Con esta configuración el juego funcionará en 1080p a 30 FPS con calidad baja.

Errores de equivalencia

Intel Core i5-9600K: lo más cercano es un Ryzen 5 3500.

GeForce GTX 1660 SUPER: lo más cercano es una Radeon RX Vega 56.

Requisitos recomendados de Code Vein 2

Sistema operativo: Windows 11.

Procesador: Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7800X3D.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800.

Memoria: 16 GB de RAM.

DirectX: Versión 12.

Almacenamiento: 70 GB de espacio libre. No requiere SSD, pero se recomienda.

Si cumplimos estos requisitos podremos jugar en 1080p a 60 FPS con calidad alta.

Errores de equivalencia

Intel Core i7-12700K: lo más cercano es un Ryzen 7 7700.

GeForce RTX 3080: lo más cercano es una Radeon RX 6800 XT.

Para que podáis comparar, os dejo un listado con los requisitos recomendados del Code Vein original en PC:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit).

Procesador: Intel Core i5-7400 o AMD Ryzen 3 2200G.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 380X.

Memoria: 8 GB de RAM.

DirectX: Versión 12.

Almacenamiento: 35 GB de espacio libre. No requiere SSD.

Code Vein 2 utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, por eso sus requisitos son tan altos. Esperemos que Bandai Namco haya hecho un buen trabajo de optimización, y que haya utilizado una versión reciente de este motor, porque las versiones más recientes traen actualizaciones que mejoran el rendimiento y mejoran el uso de CPU.

El lanzamiento de este juego está previsto para el 30 de enero de 2026.