Intel Serpent Lake: CPU Intel, GPU GeForce RTX 60 y LPDDR6 para consolas de nueva generación

La alianza entre Intel y NVIDIA ha generado mucha expectación, y según un reciente rumor Intel Serpent Lake sería uno de los primeros productos, y uno de los más interesantes, que dicha alianza dará como fruto.

Toda la información que ha aparecido hasta ahora son rumores, así que tened en cuenta que no hay nada confirmado todavía, y que por tanto todo lo que vamos a ver a continuación podría cambiar de forma total o parcial.

¿Qué es Intel Serpent Lake?

Podemos definirlo como un SoC que contará con una CPU Intel Titan Lake, una generación que sería un refresco de Intel Razer Lake (Core Ultra serie 500). Hablamos, por tanto, de la sucesora de Intel Nova Lake, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026, lo que significa que Intel Serpent Lake no llegaría hasta 2027 o 2028.

Intel Serpent Lake tendrá también una GPU integrada GeForce RTX 60, basada en la arquitectura Rubin, que podría contar con un diseño personalizado para adaptarse mejor a las particularidades de este diseño, y que estaría fabricada en el nodo N3P de TSMC.

No tenemos detalles concretos sobre las especificaciones de este SoC más allá de lo dicho, así que es imposible hacer conjeturas sobre su posible rendimiento, porque no tenemos ninguna base sólida sobre la que apoyarnos.

No obstante, se rumorea que utilizará memoria LPDDR6, así que será un chip de alto rendimiento que, por su configuración, estaría pensado para ser utilizado en ordenadores portátiles, PCs compactos y de pequeño formato, y también en consolas y dispositivos portátiles de nueva generación para gaming.

¿Veremos consolas con CPU Intel y GPU NVIDIA?

Es la pregunta del millón. No podemos dar una respuesta con total seguridad, pero está claro que la alianza que han suscrito Intel y NVIDIA hace que esto sea posible sin ningún tipo de problema, de hecho Intel Serpent Lake apunta precisamente en esa dirección, es decir, es un componente que se podría utilizar para cambiar por completo el mercado de las consolas.

Todavía faltan varios años para que veamos un SoC con CPU Intel y GPU NVIDIA para consumo, así que nos toca esperar y ver con qué nos acaban sorprendiendo ambas compañías. Con todo, tienen la oportunidad de acabar con el dominio casi total de AMD en el mercado de las consolas, solo roto por Nintendo Switch 2, que utiliza una CPU ARM y una GPU NVIDIA, y no creo que vayan a desaprovechar esa oportunidad.