Noticias
Adaptadores SODIMM a DIMM: un salvavidas ante la subida de precio de la DDR5
Los adaptadores de SODIMM a DIMM se han convertido en una vía de escape para esquivar la subida de precio de la DDR5, que ha convertido a este componente en un artículo de lujo. Algo tan básico como un kit de 32 GB a 6.000 MT/s CL30, que hace tres meses se podía comprar por menos de 150 euros, ahora cuesta más de 450 euros, y los precios van a seguir subiendo.
¿Qué so los adaptadores SODIMM a DIMM?
Es un componente que cuentan con dos interfaces, una en la parte superior que contiene una ranura donde podemos instalar un módulo de memoria SODIMM, que es el formato para ordenadores portátiles y mini PCs, y una en la parte inferior, donde están los pines necesarios para conectarlo a una ranura estándar de DDR5.
Con este adaptador podemos utilizar DDR5 en formato SODIMM en una placa base estándar compatible con módulos DIMM. El funcionamiento es muy sencillo, ya que solo tenemos que insertar el módulo SODIMM en la parte superior y conectar el adaptador a la ranura correspondiente de la placa base, sin más.
Los módulos de DDR5 en formato SODIMM no han subido tanto de precio, y se pueden comprar a precios mucho más bajos. Por esa razón este tipo de adaptadores están ganando tanta popularidad, aunque su precio está empezando a subir debido a ese creciente interés, y lo mismo está ocurriendo con los módulos SODIMM de DDR5.
Ventajas, desventajas y rendimiento al usar adaptadores SODIMM
La ventaja más inmediata e importante es el precio, y es que con este adaptador podemos evitar tener que gastar un dineral en un kit de DDR5 de tipo DIMM. También es muy fácil usar, y la compatibilidad que ofrecen estos adaptadores es total, sin embargo debemos tener en cuenta que:
- Ocupan más espacio a lo alto en nuestro PC, lo que puede generar incompatibilidades con ciertos sistemas de refrigeración.
- Suponen una intermediación entre la CPU y la ranura de la placa base, lo que puede afectar a la integridad de la señal, y por tanto al rendimiento y a la estabilidad del sistema.
Utilizando memoria DDR5 SODIMM a 4.800 MT/s con una latencia ajustada no tendremos ningún problema, y el rendimiento en general con estos adaptadores será igual de bueno que utilizando un kit DIMM nativo, como ha comprobado Hardware Canucks.
Sin embargo, si queremos utilizar módulos SODIMM a una velocidad superior, como 5.600 MT/s, podemos tener problemas de compatibilidad, y no nos quedará más remedio que reducir la frecuencia a un nivel inferior. Esto lo ha demostrado Salen Techsperts en un vídeo muy completo, donde hacen una prueba intensiva con uno de estos adaptadores.
El precio de estos adaptadores varía entre los 8 y los 25 euros, dependiendo de la tienda en la que decidamos comprarlos.
