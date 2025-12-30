TSMC va a subir el precio de sus nodos más avanzados: tecnología más cara a partir de 2026

TSMC es el mayor fabricante de semiconductores del mundo. Su capacidad de fabricación es espectacular, y ofrece una gran variedad de nodos para cubrir las necesidades de diferentes tipos de cliente, pero debido al auge de la IA y a la alta demanda de semiconductores se avecina una escasez de suministro que acabará afectando al precio de sus nodos más avanzados.

Fuentes taiwanesas aseguran que el precio de los nodos de 3 nm y de 2 nm subirá a partir de 2026. En un primer momento la subida será de entre un 3% y un 10%, dependiendo de cada cliente en concreto, pero se espera que el precio siga subiendo de forma continuada entre 2026 y 2029, lo que significa que el precio de la tecnología de consumo podría experimentar una subida importante a medio plazo.

Para entender esto es necesario explicar el alcance que tiene TSMC, y el peso de sus nodos de fabricación de semiconductores. Empresas como AMD, Apple, Qualcomm, NVIDIA e incluso Intel utilizan los nodos de fabricación más avanzados del gigante taiwanés. Por ejemplo, el SoC Apple A19 está fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC, los procesadores Ryzen 9000 utilizan el nodo de 4 nm, y el Snapdragon 8 Elite Gen 5 utiliza el nodo de 3 nm.

Las empresas más importantes que diseñan CPUs y GPUs recurren a los nodos de TSMC para fabricar sus productos, lo que significa que si esta aumenta el precio de las obleas de sus nodos más avanzados al final nos encontraremos con una subida de precio en procesadores y tarjetas gráficas, y también en dispositivos y productos que utilicen estos componentes.

¿Qué productos se verían afectados por la subida de precios de TSMC?

La subida de precio afectará a las CPUs, GPUs y SoCs fabricados en nodos de 3 nm e inferiores. Esto quiere decir que los procesadores Ryzen 9000, las tarjetas gráficas Radeon RX 9000 y GeForce RTX 50, los SoCs utilizados en PS5, Xbox Series X-S y Nintendo Switch 2, y todos aquellos productos con chips basados en un nodo de 4 nm o mayor no deberían verse afectados.

El problema vendrá en 2026, y en los procesadores, tarjetas gráficas, dispositivos, smartphones y consolas de próxima generación, que estarán basados en su mayoría en componentes fabricados bajo los nodos de 3 nm y de 2 nm de TSMC, y estos sí que sufrirían esa subida de precio.

Por ejemplo, se espera que Zen 6 utilice el nodo de 2 nm de TSMC, que las Radeon RX 10000 y GeForce RTX 60 utilicen el nodo de 3 nm de TSMC, y que PS6 y Xbox Next vengan con un SoC fabricado en el nodo de 3 nm. Los Galaxy S27 y los iPhone 18 tendrán SoCs fabricados en el nodo de 2 nm.

¿Cómo de grande será la diferencia de precio?

Una oblea con el nodo de 2 nm de TSMC puede costar el doble que una oblea de 4 nm. Este dato tan sencillo nos ayuda a tender la diferencia que supone, a nivel de costes, saltar a un nodo más avanzado. Si a esto le sumamos ese posible aumento de precio que se producirá a partir de 2026 la conclusión que podemos sacar es clara: la tecnología más avanzada será más cara en los próximos años.

De momento TSMC se ha negado a hacer comentarios sobre precios, pero ya hemos visto subidas de precio repentinas en el pasado por parte de la compañía taiwanesa, así que la información tiene sentido.