FRITZ!Mesh Set 1700 ya disponible en España: Wi-Fi 7 con una cobertura total
Ya está disponible en España el FRITZ!Mesh Set 1700, un kit de repetidores compatible con Wi-Fi 7 que se puede conseguir en dos versiones diferentes, una con que incluye dos repetidores y otra que trae tres repetidores.
La elección de uno u otro kit dependerá de la superficie que necesitemos cubrir. Para una casa estándar de tres habitaciones y un baño es suficiente con un solo repetidor, pero si tenemos una casa más grande con cuatro habitaciones y dos baños, el kit de dos repetidores sería mejor opción para tener una cobertura uniforme en cualquier rincón.
En caso de viviendas de cinco o más habitaciones, y de dos o tres plantas, el FRITZ!Mesh Set 1700 con tres repetidores sería la opción más efectiva para llevar nuestro Wi-Fi a cualquier rincón de nuestro hogar, y para olvidarnos de los problemas de cobertura.
Especificaciones del FRITZ!Mesh Set 1700
- Kit con dos o tres repetidores FRITZ!Repeater 1700.
- Cada repetidor es compatible con Wi-Fi 7 (y anteriores), tiene una velocidad pico de 2.880 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
- Tecnología OFDMA mejorada, que aumenta el rendimiento y la estabilidad en entornos multidispositivo.
- Compatible con WPS, tecnología que nos permite integrar los repetidores en nuestra red con solo pulsar un botón.
- Indicador luminoso de intensidad Wi-Fi que nos ayuda a encontrar el punto óptimo de colocación.
- Puerto LAN Gigabit para conexiones cableadas.
- Cuenta con todas las me
- Tecnologías Beamforming, que concentra y dirige mejor la señal a los dispositivos conectados, de repetición de banda cruzada (Crossband-Repeating), selección automática de banda (Bandsteering) y búsqueda automática de canal para ofrecer siempre la mejor conexión posible.
- 5 años de garantía.
- FRITZ!OS como sistema operativo, con soporte y actualizaciones periódicas.
- Integración total en el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps.
- Precio: desde 209 euros el pack de dos dispositivos, 289 euros el pack de tres dispositivos.
Con cualquiera de los dos kits podremos crear fácilmente una red mallada de una manera sencilla, rápida y segura. Si tenemos un router FRITZ!Box este kit se compenetrará a la perfección con él, y el router se ocupará de configurar y de gestionar la red mallada de forma automática. No tendremos que hacer nada para disfrutar de una experiencia óptima.
El consumo medio de energía de cada repetidor es de solo 4 vatios, y sale más barato comprar estos kits que adquirir varias unidades por separado.