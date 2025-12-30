Cinebench 2026 ya disponible: mide el rendimiento de tu CPU y de tu GPU

Maxon ha lanzado Cinebench 2026, una actualización de su conocida prueba de rendimiento que permite medir el desempeño de nuestra CPU, tanto en monohilo como en multihilo, y también el rendimiento de nuestra GPU, siempre que esta cumpla con los requisitos mínimos de la prueba, que son bastante razonables.

Cinebench 2026 mantiene la interfaz y las opciones que vimos en Cinebench 24, una de las mejores aplicaciones gratuitas para probar el rendimiento de tu PC. En este sentido no hay grandes cambios. Sin embargo, esta prueba utiliza la última versión del motor de renderizado Redshift de Maxon, lo que significa que es más exigente que Cinebench 24, y que las puntuaciones obtenidas no son comparables entre sí.

En esta nueva versión de Cinebench también se ha introducido soporte nativo de Metal RT (aceleración por hardware) en SoCs Apple M3 y superiores, y soporte nativo de las GeForce RTX 5000 y de las Radeon RX 9000, así como de las GPUs NVIDIA Hopper y Blackwell para centros de datos.

Según Maxon han mejorado la precisión de los resultados obtenidos por cualquier CPU presente y futura, y se ha reforzado su utilidad como prueba para comprobar la estabilidad del sistema. Para esto contamos con la opción de pasar la prueba de rendimiento en bucle durante varios minutos, e incluso durante horas.

Cinebench 2026 es seis veces más exigente que Cinebench R23 en la prueba de renderizado multihilo, un ajuste que Maxon define como realista y acorde a las necesidades de los artistas a día de hoy.

Para poder ejecutar esta prueba bajo Windows necesitaremos un mínimo de 16 GB de RAM, porque el consumo de memoria RAM puede llegar a los 8,5 GB, y este sistema operativo reserva algunos gigabytes para utilizarlos como memoria no purgable. En macOS la prueba CPU puede funcionar en equipos con solo 8 GB de memoria, pero los requisitos oficiales listan 16 GB.

En la imagen podéis ver todos los requisitos mínimos en función del sistema que estemos utilizando, y de su configuración. Los 16 GB de RAM son el estándar mínimo, y necesitaremos 8 GB de memoria gráfica para poder pasar la prueba de rendimiento GPU, lo que significa que los modelos con menos de dicha cantidad de VRAM no son compatibles.

Cinebench 2026 se puede descargar gratis a través de este enlace, que os llevará directamente a la web oficial. La descarga tiene un peso de 2,5 GB, y una vez descomprimido ocupará 3,81 GB de espacio en disco.