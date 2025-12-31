F-Droid, el mayor repositorio mundial de aplicaciones gratuitas y de código abierto para Android, ha anunciado el despliegue de un nuevo servidor interno que ofrece compilaciones más rápidas y una fiabilidad considerablemente mejorada para su repositorio principal.

La nueva infraestructura reemplaza un servidor de 12 años que llevaba cinco años funcionando a toda máquina y finalmente había llegado a su límite. El hardware antiguo carecía de la arquitectura necesaria para manejar las herramientas de desarrollo actuales, lo que impedía crear aplicaciones modernas que requerían instrucciones de CPU más recientes, como SSE4.1 o SSSE3. Cuando las herramientas de compilación de Android se actualizaron a principios de agosto de 2025, esta falta de compatibilidad prácticamente interrumpió el proceso de compilación de una gran parte de la biblioteca, ya que el antiguo sistema operativo no podía procesar físicamente las instrucciones del código.

El equipo de F-Droid explica que la demora en la actualización del hardware se debe a una combinación de tensiones comerciales globales y la dificultad de obtener componentes empresariales específicos. El equipo tuvo que esperar varios ciclos de cotizaciones y largas esperas inesperadas antes de obtener una configuración que se ajustara a un acuerdo especial en el que un colaborador veterano se encargara físicamente del servidor. «Podemos controlarlo remotamente, sabemos exactamente dónde está y quién tiene acceso. Ese nivel de transparencia y confianza no es común en infraestructura, pero es fundamental para nuestra concepción de la resiliencia y la gestión responsable», explican.

El equipo afirma que ya ha empezado a notar mejoras significativas en la velocidad de actualización del repositorio. Entre enero y septiembre de 2025, el repositorio solía publicar actualizaciones cada tres o cuatro días, pero esa frecuencia ahora alcanza dos veces al día en diciembre.

La importancia de F-Droid

F-Droid ha sido durante los últimos 15 años un refugio indispensable para miles de entusiastas que hemos buscado una fuente alternativa donde descargar aplicaciones para Android y, con ello, una base fundamental para los que hemos venido usando ROM personalizadas, dado que este tipo de apps no se instalan a través de la tienda oficial Play Store y es necesario instalar manualmente cada APK, obteniendo una flexibilidad y control que no es posible con la tienda de Google.

F-Droid, a su pesar, fue noticia el pasado septiembre cuando alertó de su desaparición si se concretaban las nuevas políticas que va a poner en marcha Google bloqueando la descargas de apps no verificadas a partir del próximo año. El futuro de F-Droid y en general la de las plataformas de aplicaciones alternativas está comprometido. Si se implementara tal y como se anunció, los responsables del servicio dicen que pondría fin al proyecto F-Droid y a otras fuentes de distribución de aplicaciones gratuitas/de código abierto tal como las conocemos hoy, y el mundo se vería privado de la seguridad de un catálogo de miles de aplicaciones confiables y verificables.

Veremos. Por el momento, el despliegue del nuevo servidor interno es una señal de una continuidad muy necesaria para el mayor repositorio mundial de aplicaciones gratuitas y de código abierto para Android. La actualización, destacan, «ha sido posible gracias al apoyo de la comunidad, acumulado a lo largo del tiempo y convertido en una infraestructura real que beneficia a todos los que dependen de F-Droid».